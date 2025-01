Koupila si Česká republika za 322 miliard korun své vlastní zotročení?

21. 1. 2025 / Milan Čech

čas čtení 21 minut

Když na sociálních sítích probíhala válka ohledně nákupu či nenákupu F-35, existovaly dvě ostře vyhraněné skupiny:

První skupinu tvořili převážně proruští, konspirace milující (vědomí či nevědomí) vlastizrádci, kteří papouškovali všechny možné ruské narativy o tom, proč F-35 nekoupit. Rusko nemělo jistotu, kterou dnes začíná mít autor tohoto textu – že se mu podaří rozložit hybridní válkou demokratický svět. Pro případ, že by v tomto kroku neuspělo, se mu vlastnictví F-35 v mnoha zemích světa s konkurenčním společenským systémem nehodilo. Rusko totiž samo nedokáže vyrobit dostatečný počet podobných strojů ani protivzdušnou obranu schopnou je zneškodnit. A co se Rusku nehodí, to jeho oddaní služebníci napadají – buď proto, že si jeho nadvládu v ČR přímo přejí, nebo kritiku "zbytečných nákupů" a další proruské narativy vyměnili za pomoc ruských trollích továren na sociálních sítích v době předvolebních kampaní. Mohou donekonečna tvrdit, že proruskými nejsou a že jde jen o náhodu, ale kdo si svůj mozek ještě nespláchl do toalety sociálních sítí, velmi dobře ví, na koho byly namířeny ruské hnojomety v prezidentské volbě a koho naopak ruské trollí továrny preferovaly jako „mírotvůrce“. (Mírotvůrcem rozuměj toho, kdo umožní brutální nemírové vojenské vítězství Ruska.)

Druhou skupinu tvořili naivní optimističtí nepřátelé Ruska, kteří se naopak zasazovali o nákup strojů představujících evoluční náskok nad tímto nepřítelem. Viděli se jako chránění tímto mocným strašákem a věřili, že nás F-35 bezpečnostně zajistí na další dekády. Nemusíme nic pracně vyvíjet a organizovat, stačí si ty stroje prostě koupit. Skvěle se tak připravili na minulou válku, kdy NATO fungovalo, nebylo zpochybňováno a Američané byli důvěryhodnými partnery. Budoucí konflikty nebudou na tomto stávajícím schématu postaveny, svět se totiž vítězstvím sociopatů za oceánem výrazně proměnil a to přineslo nová rizika.

Definice: „Psychokracie“ je termín pro účely tohoto textu, označující autokracii vedenou psychicky vyšinutými lidmi, kteří jako jediní nemají zábrany ovládnout dané teritorium pomocí lží, peněz a nových technických prostředků (jako jsou sociální sítě s cíleně manipulovanými algoritmy zapojující AI). Vzhledem k narůstajícím technickým možnostem a klesající schopností většiny lidí manipulaci odolat se psychokracie brzy stanou dominantním společenským systémem. Je to totiž pro parazitické (vysávající hostitele) gaunery mimořádně výhodné. Jeden z nich např. vykešoval svou funkci za několik miliard dolarů (udělal kryptoměnu) a zároveň tím vytvořil nástroj jak mu totality i spoluvládci psychokracie mohou platit výpalné. Putin je břídil a jeho výpalné od oligarchů skrz neprůhlednou spleť firem je pravěkou tupostí. Hitler s miliony výtisků své knihy, povinně kupované všemi, je úplná nula.

Třetí „skupinou“ byl autor tohoto textu, který si jako obvykle znepřátelil obě skupiny, protože vnímal situaci jinak. Zakomponoval do budoucích rizik psychologické faktory nových lídrů psychokracie, pravděpodobný vývoj jednotlivých dotčených zemí i stav světa jako celku. První autora nenáviděli za silné protiruské a protitrumpovské postoje, zatímco druzí ho považovali za ruského trolla ničícího skvělé vyhlídky k posílení armády.

Zásadní autorovou výtkou té doby bylo, že zvolení Donalda Trumpa je reálné a stroje F-35 prakticky nelze bez spolupráce s USA provozovat. Tehdy ještě nebyl vznik americké psychokracie tak jasný jako dnes, kdy má zřetelné obrysy a děsí každého, kdo alespoň částečně tuší, co nás od dystopických sociopatů ve vedení bývalého lídra demokratického světa čeká. Tehdy také ještě nebylo zjevné, že se mocné americké korporace a nejbohatší jednotlivci poslušně přizpůsobí těmto šílencům a umožní jim ovládnutí národů i zničení světa jako celku. (Zuckerberg co náhle nechce omezování lží a manipulací nebo banky co náhle zjistily že ochrana klimatu je zavrženíhodný nesmysl.) Představa, že by se právě Lockheed Martin, jehož největším odběratelem je americká vláda (F-35, Raptor, THAAD – přibližně ¾ příjmů firmy pochází od americké vlády), postavil despotovi, který kupuje většinu jejich zboží, je zcela fantaskní.

USA se skutečně staly první významnou demokracií, kde k jejímu ovládnutí stačily tři věci:

Všimněte si prosím, že ani jedna z těchto tří věcí nepatří k těm, které byly dříve alespoň částečně potřebné k vítězství v politickém boji: skutečný racionální a logický politický program, jasně formulované vize pro budoucnost, morální a etická integrita kandidáta, schopnost budovat široký konsenzus, dlouhodobá zkušenost a odbornost, osobní disciplína a sebekontrola, morální integrita, respekt k tradicím a institucím, transparentnost a pravdomluvnost či autenticita projevu nebo psychické zdraví bez nebezpečných diagnóz. Donald Trump dokázal, že s využitím sociálních sítí a jejich manipulativních algoritmů lze dosáhnout zvolení i bez těchto vlastností, které byly kdysi považovány za nezbytné k výkonu veřejné funkce.

Ty nové tři atributy které zcela nahradily předchozí hodnoty jsou: 1. Peníze. 2. Technické prostředky. 3. Absence morálky a etiky. Ano, svět se dostal do stavu, kdy není třeba mít žádné kladné lidské vlastnosti ani kolektivně prospěšné vize. Pokud máte peníze a technické prostředky (například síť X), prosadíte i ty nejodpornější lidské kreatury do vedení státu. V této situaci lze naopak konstatovat, že ten nejméně morální, nejméně etický a nejvíce všehoschopný má komparativní výhodu. Nemá zábrany a může využít všechny dostupné prostředky a mentálně zdeformovat voliče tak, že začnou konat tak jak byli naprogramováni. Přesně tak se dostal k moci Donald Trump. A přesně tak se k moci dostanou další. Čím odpornější člověk, tím méně zábran má páchat zrůdnosti a zneužívat k tomu technické prostředky na které bůhvíproč neexistuje regulace a obrana. Kolektivní cíle zcela vymizely a smrskly se do prázdných hesel pro marketingové účely, privátní cíle vyšinutých sociopatů hrají prim. Když se stane parazit v těle stane dominantním, tělo přestává plnit své funkce, protože parazit vysává zdroje a energii pro své privátní cíle. Takové tělo brzy vyčerpá zásoby a zemře, stejně jako demokratická společnost, kterou primitivní parazité bez kolektivně prospěšných záměrů ovládly.

Tyto destruktivní, autokratické a psychicky vyšinuté postavy mohly klidně historicky mnohokrát zbankrotovat, někoho znásilnit či obtěžovat, opakovaně prokázat svou naprostou idiocii nebo nebezpečnou psychiatrickou diagnózu. Mohly dokonce spáchat nepovedený státní převrat, jako kdysi jejich kolega Hitler, a i přesto si zajistily zvolení. Samozřejmě ani absolutní moc na jejich teritoriu novou psychokracii neuspokojí – sociopaté nemají nikdy dost moci, aby jí nechtěli ještě více. Okamžitě začnou pracovat na prosazení nového druhu tech-fašismu v zemích, které si demokracii ještě zachovaly. (Muskova podpora AfD nebo snaha udělat z Hitlera komunistu, aby se jejich fašismus stal znovu „čistým“, je jen příkladem, jak psychokracie manipuluje realitou. V této situaci je děsivé, že i Muskův dědeček patřil ke skupině, která považovala vše za židovské spiknutí –přijala dokonce i tak absurdní myšlenku, že i Adolf Hitler byl součástí tohoto spiknutí jako potomek rodu Rothschildů. Po celosvětové porážce fašismu se uchýlil do Jihoafrické republiky, kde mu rodící se rasistický režim vyhovoval lépe, nadšeně ho oslavoval a lákal do něj další obyvatele té jediné hodnotné rasy. Pro x generací Musků je Hitler vším, patrně komunistou z rodiny Rothschildů, jen ne tím fašistou za kterého ho má stále ještě příčetná menšina světa. Mimochodem používání písmena X a označování se číselnými kódy místo jména bylo už oblíbenou kratochvílí rasistických a antisemitských soukmenovců Muskova dědečka při pokusu o tech-fašismus 1.0 z líhně předválečného Technokratického hnutí.)

Mnozí dosud nepochopili tento nový charakter světa, kde rozhoduje pouhý jeden jediný faktor – peníze. Ty ostatní se od něj odvozují a dají za ně koupit. Můžete namítnou že to tak bylo vždy, ale přímé, hromadné a rychlé nástroje nelidské inteligence schopné na zakázku proměnit mozky lidí dle zadání, přišly na svět až nyní. Peníze, propojené s moderními technologiemi, umožňují přetavit bohatství ve volební hlasy a tím fakticky demokracii zrušit. Pokud se nepřijmou opatření, jako jsou ta popsaná zde, situace se jen zhorší. Dříve netolerovatelná absurdnost světa se stává normou na které nic zvláštního není. Prezident psychokracie si před svou inaugurací vyrobil vlastní nekryté peníze- spustil vlastní měnu a vytvořil ze vzduchu (své funkce) několik miliard reálných dolarů. Prolnutí soukromých pěněz a veřejné funkce nemůže být větší. Trh správně chápe že Trump a jeho oligarchové ohnou svět ve svůj prospěch a tak tímto směrem sází a kapitalizují jejich podobné nesmyslné nápady, které by v rozumném a spravedlivém světě neměli šanci na úpěch.

Ale zpět ke stíhačkám….

Našim obrovským a málo diskutovaným problémem je koupit od psychokracie zbraně, které nelze bez její podpory provozovat. Představitelé psychokracie- dříve globálního demokratického „policajta“, který kdysi jako autoritativní otec chránil své děti proti autokraciím, se totiž proměnili v bezohledného despotického a sobeckého parazita. Ten zneužívá svou pozici k mafiánskému vybírání výpalného od všech, kdo se na něm stali závislí. Tento mechanismus je balen do povinnosti věnovat 2 % HDP na obranu a hned jak je výpalné převážně do USA posláno, zvedne se jeho výše na 5 %. Z demokratického otce se stal mafiánský boss.

Je karmicky správné, že zaplatíme za svou pohodlnost, kdy jsme přenechali obranu druhým, stejně jako platíme za to, že jsme výrobu přenesli otrokům v Číně, abychom si sami „nešpinili ruce“. Bylo jasné, že za své pohodlí a lenost jednou zaplatíme. Slabošstvím a sebevraždou je však s touto situací nic nedělat a předstírat, že problém neexistuje, přestože je zcela fatální a vede k našemu zotročení.

Koupili jsme totiž pravděpodobně stroje, které nás donutí tančit tak, jak bude psychokracie pískat. Jinou možnost mít nebudeme. Když za jeden jediný druh zbraně vydáme kompletní dva obranné rozpočty a postavíme na něm svou obranu, nemáme jinou možnost než poslouchat toho, bez koho jsou tyto zbraně zcela k ničemu. Celková akvizice F-35 v EU už není v řádu stovek miliard, ale bilionů korun. Bohužel představitelé EU nepochopili, že za tyto peníze se dala vytvořit stíhačka páté či šesté generace v rámci EU. Taková by nezávisela na tom, jak se jeden sociopat s maligním narcismem a jeden vyšinutý psychopat na ketaminu za oceánem vyspí. Dánové už zcela jasně pochopili že F-35 na obranu Grónska použít určitě nepůjdou. Stejně tak Kanada v chaosu neví co dělat a v zoufalství tvrdí, že chce s psychokracií reálně debatovat o jejích vyšinutých nápadech. Dohromady je jejich F-35 stály půl bilionu korun.

Je třeba pochopit dynamiku světa a uvědomit si, že zmíněná psychokracie nemá šanci vytvořit v USA kvalitní, funkční a všeobecně přijatelný společenský systém. Jejich hybatelé jsou primitivní, sobečtí narcističtí parazité, které kolektivní otázky nikdy nezajímaly, neřešili je a ani toho nejsou schopni. Libertariánské otrokářství všemocných oligarchů, kteří se téměř do jednoho náhle přidali na Trumpovu stranu, bude plné vnitřních problémů, násilí a nestability, i kdyby se mu podařilo toho výpalného podařilo vybrat hodně.

První, co psychokracii a její vyšinuté jedince napadne jako řešení těchto společenských “komplikací” a nespokojenosti, je postup na úkor druhých. Tuto metodu používali celý život a ovládají ji mistrně. Sebereflexe a proměna libertariánských mechanismů nepřichází v úvahu, a tak se spustí známá nota vnějších nepřátel. Migranty, kteří žerou psy a kočky, nahradí EU – instituce, která „ubohou Ameriku okrádá“ a brání jí „svobodně se nadechnout“. (Stejné „nadechovací problémy“ měl dle svých projevů chudák Hitler vůči těm ošklivým demokraciím, které ho stejně využívaly a utiskovaly.)

Proč primárně EU? Protože ostatní autokracie nevzbuzují v očích šílených amerických lídrů takovou nevraživost jako systém, který jim stále odolává a nemají ho zcela pod kontrolu. Putin je pro ně správný „tvrdý chlap“, kterého je třeba obdivovat –navíc ukázal jak si plnit sny o Grónsku, Panamě, a možná i Kanadě. Kimové jsou dalším příkladem správného pořádku, kde se moc předává bez ponižujících procedur voleb. Don jr. by tak nebyl vyrušován od pudrování si nosu bílým práškem. A Čína? Ta vytvořila oligarchickou státní ekonomiku, kde otroci s kreditním systémem buď poslouchají na slovo, nebo živoří. Ideální pracovní síla bez odborů a revolucí – přesně podle představ nejmocnějších tech-oligarchů, jako je Elon Musk, který práva pracující většiny populace považuje za přežitek. Otroci v afrických smaragdových dolech jeho otce přece odbory také nepotřebovali a jak byli šťastní.

Proč tedy bojovat s něčím, co je vzorem? Jediným odporným místem, které brání vítězství „oligarchiátu“, je EU se svými etickými zásadami ze světa 1.0 – zásadami, které, i když byly částečně falešné a nenaplaňované, nemohly být zcela zatraceny a tak se EU ve většině svých států proměně v psychokracii ještě brání.

Z uvedeného vyplývá, že pokračování v pořizování F-35 by mělo následovat jen za 200% záruk (ne písemných, ale reálných). Tyto záruky musí zajistit, že letouny bude možné provozovat i v případě, že se USA stanou naším konkurentem či přímo nepřítelem. Pokud takové záruky nepřijdou, je nutné napnout síly a investovat do vlastní vědy a průmyslu, který by byl schopen vyvinout a vyrábět vlastní stíhačky. Neustále mluvíme o investicích, a zde je možnost investovat tam, kde si tím doslova zachráníme krk a do budoucna ještě vyděláme. Přesto nikdo tyto investice nechce v potřebné míře uskutečnit.

Když to dokázali Turci a když EU již nyní pracuje na dvou podobných systémech – Future Combat Air System (FCAS) a Tempest – je třeba směřovat zdroje tam. Rusko je díky Ukrajincům momentálně oslabené, naše současné stroje nám zatím stačí. Máme poslední historickou příležitost vybavit se vlastními letouny bez větších rizik. A úspěšný precedent, dokonce ve velmi podobné oblasti, zde existuje: Evropské dopravní letadlo Airbus.

Historicky měl Boeing v leteckém průmyslu dlouhodobě navrch. V 80. a 90. letech dominoval trhu. Nicméně od počátku 21. století začal Airbus posilovat a v některých letech dokonce Boeingu předčil. Od roku 2019 Airbus pravidelně překonává Boeing v počtu dodaných letadel. V roce 2024 dokonce s dvojnásobným náskokem. Tento příklad ukazuje, že evropská spolupráce a průmyslové investice mají smysl a mohou být úspěšné.

Pokud by Evropská unie chtěla vyvinout letoun páté generace srovnatelný s F-35, náklady by mohly činit:

Vývojové náklady: 30–40 miliard eur (nižší než u F-35 díky existujícím technologiím a zkušenostem).

Dodatečné investice do infrastruktury a testování: Dalších 5–10 miliard eur.

Jednotková cena letounu: Odhaduje se na 80–100 milionů eur v závislosti na produkčním objemu.

Celkově by vývoj a prvotní výroba flotily pro evropské armády mohla stát 50–60 miliard eur, což je sice významná investice, ale stále nižší než původní náklady programu F-35.

Když o nebezpečích vyplývajících z této situace autor diskutovat s AI, dostal na závěr komunikace shrnutí následujích rizik:

1. Softwarová závislost

F-35 jsou silně závislé na softwaru, který je vyvíjen a spravován výhradně v USA.

Letouny používají Autonomní logistický informační systém (ALIS), který umožňuje správu údržby, provozu a zásobování. Tento systém však pracuje na serverech v USA, což znamená, že USA mají potenciální přístup ke všem informacím o provozu těchto strojů.

Pokud by USA odepřely přístup k softwarovým aktualizacím nebo systém ALIS deaktivovaly, mohlo by to znemožnit efektivní provoz letounů.

2. Náhradní díly

Výroba F-35 a jejich dílů je komplexní globální proces, ale klíčové součásti, zejména sofistikované technologie (motory, senzory), pocházejí z USA.

Bez dodávek dílů z USA by provoz těchto strojů byl omezený nebo nemožný.

3. Šifrované komunikační a datové spoje

Systémy jako Link 16 nebo jiné šifrované datové spoje, které F-35 využívají, jsou pod kontrolou USA.

Pokud by USA odepřely přístup ke klíčovým komunikačním kanálům, letouny by mohly ztratit schopnost integrovat se do širšího bojového systému.

4. Závislost na výcviku a podpoře

Piloti a pozemní personál musí být školeni v USA nebo za pomoci amerických instruktorů. Bez kontinuální podpory a aktualizací výcviku by se efektivita provozu snížila.

Technologické know-how je rovněž z velké části vázáno na americké společnosti a armádní experty.

5. Omezení v autonomním použití

F-35 obsahují technologie, jako je geofencing a další mechanismy, které mohou USA potenciálně využít k omezení použití letounů v určitých oblastech nebo situacích.

Bez spolupráce USA může být například nemožné nasadit letouny do konfliktu, který by nebyl v souladu s americkými zájmy.

6. Strategická zranitelnost

Schopnost F-35 fungovat v síťově propojeném bojovém prostředí je z velké části závislá na amerických technologiích, jako jsou radarové letouny (AWACS), satelitní komunikace a další prostředky.

Pokud by tyto podpůrné služby byly odepřeny, letouny by ztratily část své efektivity.

Shrnutí rizik:

Pokud by došlo k neshodám mezi EU a USA:

Technická zranitelnost: Provoz F-35 by mohl být ochromen nebo významně omezen.

Strategická kontrola: USA by mohly ovlivnit, kde a jak budou tyto stroje nasazeny.

Ekonomické ztráty: Investice do F-35 by se mohla stát velmi nevýhodnou, pokud by letouny nemohly být plně provozuschopné.

Tyto rizika výrazně nezmenšuje ani montážní závod F-35 v Itálii.

Takže i AI komunikující s nepodstatným „Nikým“ je schopná dojít k závěrům, které zcela opomíjely všechny klíčové složky ČR a které jen minimálně (nebo vůbec) řeší celá EU.

Je jasné, že v situaci, kdy každý podobný krok (získání vlastních letadel) bude v hybridní válce napadán jak Rusy, tak první světovou psychokracií, přičemž tyto narativy skrz jejich síťové nástroje způsobí zvolení stran, které místo vlastních stíhaček budou prosazovat výrobu „mírových mávátek“ a množení „holubic míru“ v drůbežárnách Agrofertu, prakticky neexistuje jiné řešení než to, které autor navrhl ve svém předchozím textu. Zdroj.

Není náhodou, že USA nyní odpírají čipy potřebné k vývoji AI i těm zemím, kterým současně bez problému prodávají své nejlepší zbraně, jako jsou F-35. Možnost, že by demokracie tyto čipy mohly použít pro AI aplikace harmonizující a chránící společnost, je patrně děsí ze všeho nejvíc. Schopnost AI pomáhat americké psychokracii v další „debilizaci“ Evropy – aby následovala americký vzor a vydala se toutéž cestou – je totiž tou nejúčinější kartou, které američtí šílenci proti Evropě mají.

Jak Američané, tak Rusové přemýšlejí mnoho tahů dopředu. Je třeba, aby myslet začala i Evropa, která se už dekády utápí v pohodlné iluzi, že se věci nemění, a pokud ano, dopadnou přirozeně nejlépe, jak mohou. Tato iluze je nejen nebezpečná, ale také zcela chybná. Evropě nezbývá než jednat – a to rychle. A nebo alespoň blafovat a ukázat psychokracii, že její nepřátelské kroky a snaha o prosazení tech-fašismu v EU může mít i pro ně dalekosáhlé nepříjemné důsledky. Patolízaství k rovracečům světového řádu nás totiž k vlastní destrukci dovede zaručeně nejrychleji.

