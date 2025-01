Trump slibuje „historický“ první den s přívalem exekutivních příkazů

20. 1. 2025

čas čtení 6 minut



Rozjařený Donald Trump vyhrožuje, že až se v pondělí vrátí do Bílého domu, bude jednat s „historickou rychlostí a silou“, a připravil příval exekutivních příkazů zaměřených proti neregulérní imigraci, proti právům transsexuálů a na další pravicové priority.



„Vyhráli jsme, vyhráli jsme,“ prohlásil Trump v neděli během triumfálního návratu do Washingtonu, kde uspořádal bouřlivý ‚vítězný mítink‘ s tisíci příznivci ve sportovní aréně v centru města. „Jaký to dobrý pocit. Rádi vyhráváme, že? Uděláme naši zemi větší než kdykoli předtím.“



Budoucí 47. prezident přednesl charakteristicky bouřlivý projev, směs chvástání, nepravdivých tvrzení a rozsáhlých slibů, který připravil půdu pro jeho inauguraci v pondělí v poledne a pro populistickou ofenzívu, která bude následovat. Rozjařený Donald Trump vyhrožuje, že až se v pondělí vrátí do Bílého domu, bude jednat s „historickou rychlostí a silou“, a připravil příval exekutivních příkazů zaměřených proti neregulérní imigraci, proti právům transsexuálů a na další pravicové priority.„Vyhráli jsme, vyhráli jsme,“ prohlásil Trump v neděli během triumfálního návratu do Washingtonu, kde uspořádal bouřlivý ‚vítězný mítink‘ s tisíci příznivci ve sportovní aréně v centru města. „Jaký to dobrý pocit. Rádi vyhráváme, že? Uděláme naši zemi větší než kdykoli předtím.“Budoucí 47. prezident přednesl charakteristicky bouřlivý projev, směs chvástání, nepravdivých tvrzení a rozsáhlých slibů, který připravil půdu pro jeho inauguraci v pondělí v poledne a pro populistickou ofenzívu, která bude následovat.



„Od zítřka budu jednat s historickou rychlostí síly a vyřeším každou jednotlivou krizi, které naše země čelí,“ řekl.



„Každý radikální a pošetilý exekutivní příkaz Bidenovy vlády bude zrušen během několika hodin poté, co složím přísahu. Při sledování televize se budete dobře bavit. Někdo včera řekl, nepodepisujme jich tolik v jeden den, udělejme to v průběhu několika týdnů. Řekl jsem, do háje ... ne, uděláme je zítra.“



Stejně jako v předvolební kampani postavil Trump do popředí neregulérní přistěhovalectví a vykreslil údajně děsivý obraz USA jako země otevřených hranic v obležení násilnických zločinců propuštěných ze zahraničních věznic až v Kongu. Přehrál video ukazující zločiny údajně spáchané lidmi bez dokladů.



„Než zítra zapadne slunce, invaze do naší země se zastaví,“ řekl. „Opatření na ochranu hranic, která zítra nastíním ve svém inauguračním projevu, budou tím nejagresivnějším a nejrozsáhlejším úsilím o obnovu našich hranic, jaké kdy svět viděl.“



Trump zopakoval svou předvolební výhrůžku, že zahájí největší deportační úsilí v dějinách USA, které by vedlo k odstranění milionů přistěhovalců - operace takového rozsahu by pravděpodobně trvala roky a byla by nesmírně nákladná.



Tato akce byla jeho prvním velkým vystoupením ve Washingtonu od projevu z 6. ledna 2021, který předcházel vtrhnutí rozzuřeného davu jeho příznivců do Kapitolu USA. Trump prohlásil, že omilostní mnoho z více než 1 500 lidí odsouzených nebo obviněných v souvislosti s útokem, a označil je jako „rukojmí“.



Řekl to: „Zítra budou všichni v této velké aréně velmi spokojeni s mým rozhodnutím ohledně rukojmích z šestého ledna. Velmi šťastný. Myslím, že budete velmi, velmi šťastní.“



Předinaugurační shromáždění se nepodobalo ničemu, co nastupující prezident uspořádal předtím. Před Capital One Arenou se v chladném, šedivém a zasněženém dni seřadily tisíce lidí. na svetrech se objevila hesla jako „Make America great again“, „Pro God, Pro Gun“ ("Pro Boha, pro zbraň!) a „Proud J6er“ ("Jsem hrdý stoupenec 6. ledna")- odkaz na 6. leden.



Trump kráčel po schodišti, zatímco Lee Greenwood zpíval charakteristickou píseň kampaně God Bless the USA a dav řval obdivně a skandoval „USA! USA!“. Postavil se na červený koberec pod basketbalové a hokejové praporky, horní patro však bylo většinou prázdné, a vyhrožoval, že si „vezme naši zemi zpět“.



Trumpt řekl: „Zítra v poledne se zavře opona za čtyřmi dlouhými roky amerického úpadku a my začneme zcela nový den americké síly a prosperity, důstojnosti a hrdosti.“



Dále si připsal zásluhy za nedělní propuštění rukojmích z Gazy a návrat TikToku pro americké spotřebitele. „Od dnešního dne je TikTok zpět,“ řekl, než nepravdivě prohlásil, že díky podpoře této aplikace ‚získal hlasy mladých‘. Trump zvýšil svůj podíl hlasů mladých v roce 2024, ale přesto tuto demografickou skupinu prohrál s Kamalou Harrisovou.



Trump uvedl, že dá armádě pokyn k vybudování systému protiraketové obrany „železná kopule“. Vyhrožovall také, že „radikální woke ideologie půjde z naší armády k čertu“, a pustil video, v němž se střídají scény šikanujícího seržanta z filmu Full Metal Jacket s klipy transgenderových osob údajně spojených s administrativou Bidena-Harrisové.



Trump, povzbuzován davem, řekl: „Dostaneme kritickou rasovou teorii a transgenderové šílenství ze škol k čertu ... To se stane zítra. Udržíme muže mimo ženské sporty.“



Podělil se o plány na páteční cestu do Los Angeles, aby si prohlédl škody po požárech, které zabily nejméně 27 lidí a sežehly největší městskou oblast Kalifornie za posledních nejméně 40 let.



Trump dále vyhrožoval, že zvrátí „nadměrné utajování“ vládních dokumentů, což byla zřejmě narážka na jeho federální obvinění z ponechání si tajných dokumentů po odchodu z funkce. Slíbil, že zveřejní utajované dokumenty týkající se atentátů na Johna F. Kennedyho, jeho bratra Roberta Kennedyho a vůdce za občanská práva Martina Luthera Kinga ml.



Na shromáždění vystoupil Elon Musk, který vynaložil 200 milionů dolarů, aby pomohl Trumpovi vyhrát volby, a vede pracovní skupinu pro snižování vládních výdajů.



Musk, povzbuzován davem, řekl: „Těšíme se, že provedeme mnoho změn. Toto vítězství je vlastně začátek. To, na čem záleží do budoucna, je skutečně provést významné změny ... a položit základy pro to, aby Amerika byla silná po staletí, navždy. A udělat Ameriku opět velkou.“



Zdálo se, že Trump se odvolává na „teorii dostihových koní“, tedy myšlenku, že určité krevní linie plodí lepší potomky, a přitom pochválil Muska a jeho malého syna, který se k němu připojil na pódiu. „Pokud věříte v teorii dostihového koně, má pěkného, chytrého syna,“ řekl Trump o Muskovi.



Tento termín, který Trump již dříve vysvětlil tak, že „rychlí koně plodí rychlé koně“, odkazuje na chov dostihových koní. Používají ho bělošští supremacisté, nacisté a eugenici k prosazování rasové čistoty.



Na shromáždění vystoupil také hudebník Kid Rock a s projevy vystoupili hollywoodský herec Jon Voight a Trumpovi synové Eric a Don Jr. a vnučka Kai.



Zdroj v angličtině ZDE

0