Trump vyhrožuje cly firmám, které nevyrábějí v USA

23. 1. 2025

Donald Trump řekl Světovému ekonomickému fóru, že firmy musejí vyrábět své produkty v USA, jinak budou čelit clům.



Donald Trump v projevu v Davosu dal najevo, že veškerý dovoz do USA bude podléhat clům



Soudci odsoudili Trumpovy milosti z 6. ledna jako založené na „revizionistickém mýtu"



Trump hrozí cly firmýám, které nevyrábějí v USA



Firmy musejí vyrábět své produkty ve Spojených státech, jinak budou čelit clům, řekl Donald Trump na Světovém ekonomickém fóru.



„Přijďte vyrábět svůj produkt do Ameriky a my vám dáme jedny z nejnižších daní ze všech národů na světě. Snižujeme je velmi výrazně, a to i z původních Trumpových daňových škrtů,“ řekl prezident.



„Ale pokud nebudete vyrábět svůj produkt v Americe, což je vaše výsada, pak velmi jednoduše budete muset zaplatit clo, různou výši, ale clo, které nasměruje stovky miliard dolarů, a dokonce biliony dolarů do naší státní pokladny na posílení naší ekonomiky a splácení dluhu.“



Dále slíbil:



Za Trumpovy vlády nebude na světě lepší místo pro vytváření pracovních míst, stavbu továren nebo rozvoj firmy než právě zde, ve starých dobrých USA.



Trump prohlásil, že zavede cla na řadu zemí hned první den svého úřadu, ale nakonec se rozhodl, že s tím alespoň prozatím počká.

Slyšení pro potvrzení Tulsi Gabbardové je stanoveno na 30. ledna



Senátní výbor pro zpravodajské služby uspořádá 30. ledna v 10 hodin dopoledne středoevropského času schvalovací slyšení Tulsi Gabbardové, kandidátky Donalda Trumpa na post ředitelky národních zpravodajských služeb.



Gabbardová, bývalá demokratická kongresmanka za Havajské ostrovy, čelila kritice za své postoje k mezinárodním záležitostem, včetně obvinění, že byla „připravována“ Ruskem jako jeho agentka, a za setkání se syrským diktátorem Bašárem Asadem v roce 2017.







Donald Trump na každoročním Světovém ekonomickém fóru v Davosu nastínil svou hospodářskou politiku a uvedl, že věří, že nižší ceny ropy ukončí válku na Ukrajině a sníží úrokové sazby na celém světě. Zopakoval také svou výhrůžku zavést cla na firmyi, které nevyrábějí produkty ve Spojených státech, a uvedl, že by se rád setkal s Vladimirem Putinem, aby ukončil jeho invazi do sousedního státu.





Hamilton nemá zkušenosti s koordinací reakcí na rozsáhlé katastrofy, jako jsou požáry, které zuří v Los Angeles, nebo hurikány, záplavy a zemětřesení, které FEMA obvykle řídí. FEMA neodpověděla na žádost o komentář.

„No, to se budete muset zeptat Ruska, Ukrajina je připravena uzavřít dohodu,“ řekl, než přešel ke svému známému zdůrazňování, že válka by nikdy nezačala, kdyby byl v roce 2020 znovu zvolen.Donald Trump na Světovém ekonomickém fóru řekl, že by rád zasedl s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby ukončil válku na Ukrajině.„Opravdu bych se rád brzy setkal s prezidentem Putinem, abychom tu válku ukončili. A to ne z hlediska ekonomiky nebo čehokoli jiného. Je to z hlediska milionů zmařených životů,“ řekl Trump.Včera pohrozil Rusku cly a zesílenými sankcemi, pokud nestáhne vojska od svého souseda:Trump hrozí Putinovi daněmi, cly a sankcemi kvůli válce na Ukrajině.„Překvapuje mě, že to neudělali před volbami. Tím, že to neudělali, neprokázali mnoho lásky,“ dodal.Trump pak dále uvedl, že pokud by ceny ropy klesly, „rusko-ukrajinská válka by okamžitě skončila“, což se zdá být v rozporu s deklarovanými cíli Ruska.Když šel prezident ještě dál, tvrdil, že „s poklesem cen ropy budu požadovat, aby okamžitě klesly úrokové sazby. A stejně tak by měly klesat po celém světě. Úrokové sazby by nás měly následovat všude“.Ve Spojených státech stanovuje úrokové sazby Federální rezervní systém nezávisle na Bílém domě. Cena ropy je jedním z mnoha faktorů, které při rozhodování o sazbách zohledňuje, a centrální bankéři obvykle neberou v úvahu požadavky Trumpa ani žádného jiného prezidenta, pokud jde o úrokové sazby. Uvidíme, zda zahraniční centrální banky na jeho slova dají.Senát by měl ve čtvrtek provést první hlasování o postupu nominace bývalého moderátora Fox News Peta Hegsetha do funkce ministra obrany.Demokraté jsou proti Hegsethově nominaci na nohou kvůli obvinění ze sexuálního napadení, které proti němu bylo vzneseno, a také kvůli zprávám, že na veřejnosti nadměrně pije, dopustil se manželské nevěry a špatně hospodařil s financemi ve dvou charitativních organizacích. Tento týden švagrová jeho druhé manželky vyprávěla o Hegsethově výhružném chování během jejich manželství.Senátní výbor pro ozbrojené služby přesto počátkem tohoto týdne postoupil jeho nominaci na plénum Senátu. Sněmovna bude v určitém okamžiku dnes hlasovat o uplatnění klauzule a zahájení rozpravy o jeho nominaci a není jasné, zda se najde dostatek odpůrců z řad Republikánské strany, kteří by zabránili úspěchu tohoto hlasování.uvádí Fox News.K zatýkání docházelo v různých státech po celé zemi, ale zůstává nejasné, zda se některý z masivních zátahů, které byly údajně plánovány před Trumpovou inaugurací, skutečně uskutečnil.Jmenování nebylo zveřejněno. Tady je zpráva deníku Times:Cameron Hamilton byl podle lidí, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, protože nebyli oprávněni o tom veřejně hovořit, jmenován „vedoucím úředníkem vykonávajícím povinnosti správce“. V pondělí byl jmenován zástupcem správce pro Úřad pro reakci a obnovu a od té doby byl jmenován dočasným správcem.Hamilton je neobvyklou volbou pro vedení agentury, a to i v dočasné funkci. Od hurikánu Katrina, kdy byla federální reakce tvrdě kritizována, vedli FEMA odborníci na řízení katastrof, kteří vedli státní nebo místní agentury pro řízení mimořádných událostí nebo byli regionálními administrátory FEMA.Před pondělním nástupem do Trumpovy administrativy pracoval Hamilton jako ředitel obchodní strategie pro dodavatele obranných zařízení ve Virginii, což je práce, kterou přijal po neúspěšné kandidatuře do Kongresu v červnu loňského roku.Ve středečním rozhovoru se Seanem Hannitym Trump uvedl, že chce reformovat agenturu, jejímž úkolem je reagovat na přírodní katastrofy, jako jsou požáry, které v současné době sužují Kalifornii, a hurikány, které loni na podzim zpustošily části jihovýchodního pobřeží:„Máte co do činění se spoustou mladých lidí, takže se jim to líbí. Je pro Čínu tak důležité, aby špehovala mladé lidi, mladé děti, které sledují bláznivá videa?“ řekl. Trump se zeptal. „Máte telefony, vyrábí vám počítače a vyrábí spoustu dalších věcí. Není to větší hrozba?“ “Ne.Tyto komentáře byly Trumpovým posledním vyjádřením podpory populární aplikaci pro sociální média, která se stala terčem zákona přijatého s podporou obou stran, který ji zakazuje, pokud se její čínský vlastník nezbaví svého podnikání v USA. Po nástupu do úřadu Trump zákaz pozastavil na 75 dní:V rozhovoru s moderátorem stanice Fox News Seanem Hannitym Trump řekl: „Ten chlap chodil a všem uděloval milosti. A víte, legrační, možná smutné je, že on sám sobě milost neudělil. A když se na to podíváte, všechno to souviselo s ním.“Ve stejném rozhovoru Trump uvedl, že možná zadrží pomoc Kalifornii, dokud stát neupraví způsob, jakým hospodaří s omezenými vodními zdroji. Nepravdivě tvrdil, že za vysychání požárních hydrantů v městských oblastech může úsilí Kalifornie o ochranu ryb v severní části státu. „Myslím, že bychom Kalifornii neměli nic dávat, dokud nenechají vodu odtéct,“ řekl Trump.Mezi omilostněnými je více než 250 lidí, kteří byli odsouzeni za napadení, přičemž někteří z nich zaútočili na policii provizorními zbraněmi, jako jsou vlajkové tyče, hokejka a berle.Od tohoto týdne se návštěvníkům stránky whitehouse.gov/es pod obrázkem Bílého domu nyní zobrazuje chybová zpráva a nápis „stránka nenalezena“. Pod ním mohou návštěvníci kliknout na „přejít na domovskou stránku“, která vede na whitehouse.gov, kde se přehrává videomontáž s Trumpem, informovala agentura France-Presse (AFP).Richard Grenell, kterého Trump jmenoval v prosinci, prohlásil, že je „dost šokující“, že se tolik ministrů zahraničí v Evropě a tolik amerických politiků nepokusilo zastavit rusko-ukrajinskou válku, a kritizoval Bidenovo řešení situace.a v plamenném projevu na Světovém ekonomickém fóru kritizoval „woke ideologii“. Musk rozpoutal kontroverzi dvěma fašistickými pozdravy během Trumpovy prezidentské inaugurace, přičemž kritici ho obvinili z nacistického pozdravu.Účty patřící Trumpovi, první dámě Melanii Trumpové a viceprezidentovi JD Vanceovi „spravuje Bílý dům, takže s novou administrativou se obsah těchto stránek mění“, uvedl ve středu na X mluvčí společnosti Meta Andy Stone.. Trump ve středu pohrozil Moskvě novými sankcemi, pokud neuzavře dohodu o ukončení své téměř tříleté ofenzivy na Ukrajině.Podle deníku Milwaukee Journal Sentinel byli zaměstnanci stanice informováni e-mailem, že meteoroložka Sam Kuffelová stanici opustila., čímž zaplní mezeru po prezidentu Donaldu Trumpovi, informuje agentura Reuters.Nový republikánský prezident po svém pondělním nástupu do funkce oznámil, že odstoupí od pařížské klimatické dohody a ukončí mezinárodní financování země v oblasti klimatu. Trump odstoupil od pařížské dohody také v prvním funkčním období Bílého domu v letech 2017-2021.Bloomberg je mediální miliardář, který působí také jako zvláštní vyslanec OSN pro změnu klimatu. „Bloomberg Philanthropies a další američtí poskytovatelé klimatických fondů zajistí, aby Spojené státy plnily své globální klimatické závazky,“ uvedla organizace v prohlášení a dodala, že to zahrnuje pokrytí částky, kterou USA každoročně dluží Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC).Bloomberg Philanthropies neuvedla podrobnosti o výši finančních prostředků ani o tom, kdo jsou ostatní poskytovatelé klimatických fondů.UNFCCC je hlavním orgánem OSN pro oblast klimatu. Vede každoroční jednání o klimatu mezi téměř 200 zeměmi a pomáhá realizovat dohody, které byly na těchto jednáních uzavřeny - největší z nich je Pařížská dohoda z roku 2015.Bloomberg také přislíbil, že bude spolupracovat se státy, městy a společnostmi, aby zajistil, že USA budou plnit své globální závazky v oblasti klimatu. „V letech 2017 až 2020, v období nečinnosti federálních úřadů, se města, státy, podniky a veřejnost postavily výzvě, aby dodržely závazky naší země - a nyní jsme připraveni to udělat znovu,“ uvedl v prohlášení.USA jsou zodpovědné za financování přibližně 21 % základního rozpočtu UNFCCC. V loňském roce zaplatily do UNFCCC požadovaný příspěvek ve výši 7,2 milionu eur (7,4 milionu USD) na rok 2024 a rovněž uhradily nedoplatek ve výši 3,4 milionu eur za zmeškané příspěvky za období 2010-2023.Z loňské analýzy dokumentů UNFCCC provedené agenturou Reuters vyplynulo, že orgán OSN se potýká s vážným rozpočtovým nedostatkem, který podle diplomatů začal narušovat část světového dialogu o klimatu.„Velmi si vážíme velkorysé podpory ze strany Bloomberg Philanthropies a vůdčího postavení, které Mike Bloomberg projevil,“ uvedl v prohlášení výkonný tajemník UNFCCC Simon Stiell.Zatímco hlavní rozpočet klimatického orgánu OSN je tvořen příspěvky vlád, další části jeho rozpočtu mohou přijímat příspěvky od filantropů a dalších organizací. Podle veřejných dokumentů OSN, které prověřila agentura Reuters, přispěla společnost Bloomberg Philanthropies do UNFCCC již v loňském roce částkou 4,5 milionu dolarů.Sněmovna reprezentantů USA odhlasovala sankce tento měsíc poté, co ICC vydal zatykače na Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta kvůli obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v konfliktu v Gaze. Izrael tato obvinění odmítá.Americký prezident Donald Trump tento týden v první den svého nástupu do úřadu podepsal exekutivní příkaz, kterým obnovil dřívější nařízení, jež by mohlo sloužit jako právní základ pro budoucí sankce proti ICC a jeho pracovníkům. Žádné konkrétní sankce zatím nebyly oznámeny.Podle agentury Reuters řídící orgán ICC ve svém prohlášení uvedl, že sankce proti soudu a jeho pracovníkům - a všem, kteří jim pomáhají - by mohly vážně ztížit probíhající vyšetřování. Uvedl, že „lituje jakýchkoli pokusů podkopat nezávislost, integritu a nestrannost soudu“.ICC je stálý soud, který může stíhat osoby za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, genocidu a trestné činy agrese na území členských států nebo jejich státních příslušníků.Soud uvedl, že jeho rozhodnutí vydat zatykač na izraelské představitele je v souladu s jeho přístupem ve všech případech, a to na základě posouzení žalobce, že existuje dostatek důkazů pro další postup, a názoru, že okamžité vyžádání zatykače by mohlo zabránit pokračujícím zločinům.V zemi, kde je právo na občanství bez ohledu na původ hluboce zakořeněnou hodnotou, by prezidentův pokus toto právo budoucím generacím odříznout mohl vytvořit trvalou podtřídu, a to prostřednictvím změny politiky, která by se zaměřila zejména na nebělošské komunity.Jeho exekutivní příkaz čelí soudním výzvám ze strany organizací na ochranu občanských práv, které mají na své straně příznivé ústavní znění a více než století právních precedentů. Americká unie občanských svobod (ACLU) v pondělí pozdě večer vedla skupinu organizací, které podaly žalobu napadající Trumpův příkaz.Žaloby tvrdí, že Trumpův dekret porušuje právo zakotvené v klauzuli o občanství ve 14. dodatku americké ústavy, která stanoví, že každý, kdo se narodí v USA, je považován za občana.Zdroj v angličtině ZDE