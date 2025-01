Haaretz: My Izraelci bychom se měli stydět, že jsme pro ukončení války v Gaze neudělali víc

27. 1. 2025

Válku jsme prohráli a vyhrál jen Netanjahu. Všichni přišli o životy, domovy, živobytí a přátele, ale on - jen o prostatu





Je těžké podívat se do očí ženám, které se vrátily ze zajetí, a necítit stud. Vidíme v jejich očích sami sebe a stydíme se.



Každá z nich je chodící obžalobou. Ne proti vládě, od níž se nic nečeká, ale proti těm, kteří chodili každou sobotu večer k Beginově bráně v Kirji, psali srdceryvné příspěvky, ale neobrátili zemi vzhůru nohama, nezavřeli ji a nepožadovali ukončení války.



Škoda, protože jsme mohli udělat víc, píše Yossi Klein.

Je tu prostor pro hanbu, protože naše demonstrace je neosvobodily a „vojenský nátlak“ selhal, stejně jako blesková akce dobré vůle premiéra Benjamina Netanjahua.

Je tu prostor pro hanbu, protože jsme je neosvobodili. Místo toho se toho ujal svévolně jednající a nepředvídatelný prezident. Média by se měla stydět za svou autocenzuru. Komentátoři zpravodajství by si měli položit otázku, kolik rukojmích a vojáků bylo zabito, protože se drželi zpátky?



Prohráli jsme. A kdo prohrál, ten platí. Hněv by měl být nad prohrou, ne nad cenou. Ti, kdo odmítají uznat prohru, nebudou hledat novou cestu, aby zabránili další.



Pokud ztrátu neuzná, země se znovu zvedne, setřese ze sebe zradu a znovu bude mlátit hlavou do zdi. Vláda se za prohru stydí. Před veřejností tají podrobnosti dohody, aby se nedozvěděla to, co už Hamás ví.



Těžkou cenou, kterou zaplatila, nikomu neprokázala žádnou laskavost, stejně jako neexistuje žádná cena pro rodiče, kteří zachraňují své dítě. Dostat rukojmí domů mělo být válečným cílem - samozřejmostí.



Strach nepolevuje. Co když vláda vyhodí příměří do povětří a na rukojmí se vykašle?



Ale byla to jen vláda, kdo se rukojmí vykašlal? Miliony lidí, kteří nedemonstrovali, jsou připraveny. Tisíce těch, kteří proklínali rodiny, jsou připraveny. Tisíce těch, kteří si chtěli vyřídit staré účty.



Rukojmí Haim Perry z Nir Ozu řekl: „Bibi nebude spěchat s naším osvobozením, protože jsme levičáci.“ To je pravda. Byl zavražděn v Gaze, ale jeho slova odrážejí hořkou pravdu. Bibi skutečně nespěchá. Haim Perry byl obětí jiné války.



A ti, kteří si mysleli, že jde o jinou válku. Schovávali se za „bezpečnostní“ argumenty. Známí vyhýbající se odvodům dostali náhlé záchvaty vlastenectví a hrdinství. Ti, kteří obětovali přítomnost, se najednou obávají o budoucnost.



Penězchtiví stratégové rychle opustili své doktríny: ať umírají v tunelech, protože tak Hamásu dokážeme, že nám na rukojmích nezáleží. Osvědčenou cenu - 840 padlých vojáků - jsou ochotni zaplatit. Koneckonců to nejsou jejich oběti.



Takže vítězství?





Nekonečná válka není válka, je to pomsta.

Ano, máme 2 600 mrtvých, bude hlásit ve svém každodenním telefonátu do Miami, ale stojí to za to.









Zdroj v angličtině ZDE

Mužům, kteří se vracejí ze 100 až 200denního pobytu v záloze, se říká: „Vyhráli jste, ale oni to nevědí“. Jsou krmeni bláboly o tom, že „tam byly vlastně slušné úspěchy“, jako by byli chudáci studenti, kteří potřebují povzbudit.Kde jsou ty zisky, ptají se navrátivší se záložníci, když jsme přesně tam, kde jsme byli před 7. říjnem 2023? Méně našich mrtvých soudruhů, méně rukojmích, méně vyvlastněných, ale se spoustou zničených domů.Radujte se ze zničených domů, říkají jim v televizních studiích. Radujte se z dětí, které jste zabili. Buďte hrdí na uprchlíky, které jste vyhnali.Jejich 50 000 mrtvých ve srovnání s našimi 2 600, říkají jim, je jakoby za nic. To je obraz vítězství, který vám nabízíme. Oni vědí, že to byla spíš pomsta než válka. Cílem války by bylo dobře skončit a nepokračovat bezúčelně.Nevyhráli jsme, protože vítězové se nepovolávají zpět na dalších 100 až 200 dní služby v záloze. Vítězové opět opustí své rodiny, studia a zaměstnání. Do další války půjdou s odvahou a odhodláním, ze stejné apatie, s jakou bojovali v té minulé. Bez toho, proč, jak a kam.Válku jsme prohráli a vyhrál jen Netanjahu.Všichni přišli o životy, domovy, živobytí a přátele, ale on - jen o prostatu. Potrestal Hamás, ale nechal ho zůstat v Gaze. On Hamás potřebuje. Chránil ho před strašlivým monstrem zvaným Palestinská samospráva.Bez mrknutí oka bude připraven porušit příměří a opustit rukojmí, která v Gaze zůstávají.