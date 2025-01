Netanjahu se příští týden plánuje setkat s Trumpem, Trump zopakoval svůj cíl přesunout Palestince pryč z Gazy

28. 1. 2025

Izraelský premiér by mohl navštívit Bílý dům již příští týden, čímž by se stal prvním zahraničním lídrem, který se s Trumpem setká od jeho inaugurace



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se podle zpráv plánuje setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Washingtonu již příští týden.

Pokud se Netanjahuova cesta uskuteční v tomto termínu, mohl by se stát prvním zahraničním lídrem, který se s Trumpem setká v Bílém domě od jeho inaugurace minulý týden. Agentura Associated Press s odvoláním na dva americké představitele obeznámené s předběžnými plány uvádí, že podrobnosti by mohly být dohodnuty, až Trumpův zvláštní blízkovýchodní vyslanec Steve Witkoff tento týden odcestuje do Izraele na jednání s Netanjahuem a dalšími izraelskými představiteli.

Agentura Axios, která o plánování cesty informovala jako první, uvedla, že se jedná o Trumpovo gesto vůči Netanjahuovi za to, že souhlasil s dohodou o propuštění rukojmích a příměří v Gaze. Izraelští představitelé pro Axios uvedli, že Netanjahuův příjezd do Washingtonu závisí především na tom, zda se jeho zdravotní stav po nedávné operaci prostaty zlepší.



Trump v pondělí v rozhovoru s novináři na palubě Air Force One nadcházející návštěvu naznačil, ale neposkytl podrobnosti o jejím harmonogramu. „V nepříliš vzdálené budoucnosti budu mluvit s Bibim Netanjahuem,“ řekl.



Netanjahuův mluvčí Omer Dostri uvedl, že izraelský vůdce zatím oficiální pozvání do Bílého domu neobdržel.



Trump rovněž zopakoval své přání přestěhovat Palestince z Gazy do takzvaných „bezpečnějších“ míst, jako je Egypt nebo Jordánsko, což vyvolává dlouhodobé obavy Palestinců z trvalého vyhnání z jejich domovů.



Tyto komentáře byly ozvěnou těch, které pronesl o víkendu, kdy navrhl, aby z Gazy odešlo velké množství Palestinců, aby se celé pásmo „prostě vyčistilo“. Jeho návrh někteří odsoudili jako návrh na etnické čistky.



Na otázku ohledně těchto komentářů Trump v pondělí večer novinářům řekl, že by je „rád dostal do oblasti, kde by mohli žít bez rozvratu a revoluce a tolik násilí“.



„Víte, když se podíváte na Pásmo Gazy, je to peklo už tolik let... vždy s tím bylo spojeno násilí,“ řekl.



Americký ministr zahraničí Marco Rubio uskutečnil v pondělí telefonát s jordánským králem Abdulláhem, dva dny po návrhu Donalda Trumpa, že by Jordánsko a Egypt měly přijmout více Palestinců z Gazy. „Ministr a král Abdulláh jednali o provádění dohody o příměří v Gaze, propuštění rukojmích a vytvoření cesty k bezpečnosti a stabilitě v regionu,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení. O Trumpových víkendových výrocích se nezmínilo.



Libanonští představitelé uvedli, že střelba izraelských jednotek zabila dva lidi a 17 jich zranila během druhého dne smrtících protestů v jižním Libanonu. Obyvatelé vysídlení v důsledku 14 měsíců trvající války mezi Izraelem a Hizballáhem se v pondělí opět pokusili vrátit do vesnic, kde zůstávají izraelské jednotky. V neděli bylo při střelbě izraelských jednotek na protestující zabito 24 lidí a více než 130 jich bylo zraněno.



Izrael v pondělí oznámil, že zatkl dva Izraelce podezřelé ze špionáže pro Írán, včetně jednoho obviněného z předávání tajných informací získaných během vojenské služby.



Desetitisíce palestinských uprchlíků v Izraelem okupovaném východním Jeruzalémě přijdou o vzdělávání, zdravotní péči a další služby poskytované agenturou OSN Unrwa, protože ve čtvrtek vstoupí v platnost izraelský zákaz této organizace.



Osm z 33 rukojmích, kteří ještě nebyli propuštěni v rámci první fáze dohody o příměří mezi Izraelem a Hamásem, je mrtvých, potvrdil Izrael.



Delegace Hamásu přijela do Káhiry, aby jednala o provádění dohody o příměří v Gaze, uvedla skupina v prohlášení.



Ministři zahraničí EU se dohodli na „cestovní mapě“ pro zmírnění současných sankcí vůči Sýrii, což vláda této země uvítala.



Návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by palestinské obyvatelstvo Gazy mohlo být „vyčištěno“ a přesunuto do Egypta a Jordánska, byl široce odsouzen jak americkými spojenci na Západě, tak zeměmi Blízkého východu.



V průběhu desetiletí od šestidenní války v roce 1967, kdy izraelské síly poprvé obsadily pásmo Gazy, které bylo pod egyptskou vojenskou správou, izraelští představitelé a komentátoři pravidelně prosazovali názor, že by Palestinci v Gaze mohli být přesídleni do Egypta.



Naposledy se tato myšlenka objevila v uniklém dokumentu izraelského ministerstva zpravodajských služeb - které připravuje studie a politické dokumenty a nezastupuje zpravodajské služby - několik týdnů po válce v Gaze.



Tento „koncepční“ dokument doporučoval, aby Izrael „evakuoval civilní obyvatelstvo na Sinaj“ a poté vytvořil „sterilní zónu o délce několika kilometrů ... v rámci Egypta“, která by zabránila návratu.



Pokud je tato myšlenka neuskutečnitelná, je to proto, že Egypt, který má společnou hranici s Gazou a Izraelem a má s Izraelem mírovou smlouvu, se již dlouho nechává slyšet, že naprosto odmítá jakékoli snahy Izraele přenést problém Gazy na Káhiru, ať už prostřednictvím nuceného přesunu obyvatelstva, nebo jinak.



Zdroj v angličtině ZDE





