Jak se bráníme Rusku bez peněz v den výročí osvobození Auschwitz-Birkenau

27. 1. 2025 / Boris Cvek

Armáda přišla o rekordní počet vojáků. Jedním z hlavních důvodů je to, že nejsou peníze. Dovolte mi citovat generála Řehku, náčelníka generálního štábu:





„Pokud je necháme dojíždět přes republiku, platit si cestovné a ubytovny, tak přestože to jsou kvalifikovaní lidé, finančně se jim spíš vyplatí pracovat v Kauflandu na pokladně,“ poznamenal Řehka. Například desátník si v armádě dnes přijde na více než 34 tisíc měsíčně čistého a kapitán na 52 tisíc korun měsíčně.“

Obrana je přitom, podobně jako školství, údajná vládní priorita. Kdyby šlo o slova, tak si lze myslet jen to nejlepší, naše armáda vzkvétá. Jenže nevzkvétá, právě naopak. Vládu to zjevně nezajímá. Všechno jsme přece zvládli, všechno je dobré. Peníze přitom chybí taky u hasičů, policie, ve zdravotnictví, všude.

Inflace je za námi, ale ceny prostě zůstaly vysoké. A stále rostou. Ono tři procenta z ceny o 30-40 procent vyšší je prostě citelné. Daně zvyšovat nikdo nechce. Budeme spoléhat na to, že žvaněním zakryjeme realitu. Ekonomika se rozpadá, podniky propouštějí, průmysl klesá. Ale my se i tak dokážeme usilovně bránit Rusku. Rétoricky.

Například naše ministerstvo spravedlnosti skvěle pracuje na tom, aby v ČR nebylo tak lehké prát špinavé peníze. Ročně se tu perou desítky miliard ve prospěch Ruska. Zákon měl být připraven do konce roku 2024. V Radiožurnálu bylo nedávno vysvětleno, že nejsou lidi, kteří by na tom dělali. No jo, vyhazujeme přece úředníky. Ty k ničemu nepotřebujeme. A hlavně ušetříme. To je přece to hlavní.

A to slavíme výročí osvobození Auschwitz/Birkenau. Slyšíme apely na to, že se už nikdy nesmí holokaust opakovat. Máme se poučit. Co to ale konkrétně znamená?

Jaké úsilí je k tomu třeba vyvinout? Očekává se, že si člověk prostě dá předsevzetí, že nikdy nebude vraždit nevinné nebo hlasovat pro nacisty? Chceme zabránit příčinám vzniku nacismu a holokaustu? Ty nebyly morální, ale ekonomické, politické, sociální.







https://www.novinky.cz/clanek/domaci-armada-loni-prisla-o-rekordni-pocet-vojaku-40506157

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ceskem-tecou-spinave-miliardy-od-rusu-blazek-nestiha-40506151







