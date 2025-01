Lukašenko navrhl vyslat běloruskou armádu jako mírové jednotky na Ukrajinu

29. 1. 2025

čas čtení 3 minuty

Je nutné vyslat běloruskou armádu na Ukrajinu jako mírový kontingent, protože ruský prezident Vladimir Putin pravděpodobně nepodpoří příchod západní armády do země, řekl běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Je nutné vyslat běloruskou armádu na Ukrajinu jako mírový kontingent, protože ruský prezident Vladimir Putin pravděpodobně nepodpoří příchod západní armády do země, řekl běloruský prezident Alexandr Lukašenko.

"Pokud jde o Rusko a (západní) mírové síly na demarkační linii, je to záležitost ruského prezidenta. Nemyslím si, že bude nadšený… Oni (ukrajinské úřady – TMT) chtějí, aby to bylo pětimístné číslo – 50-70 tisíc lidí. Tohle je armáda, tohle je slušná armáda," řekl Lukašenko. Podle něj se Moskva a Kyjev "ve jménu dobra a spravedlnosti" mohou dohodnout pouze na přítomnosti běloruských mírových sil, protože armáda jiných zemí "bude táhnout pouze na Západ nebo na Východ". Pouze Minsk bude schopen zajistit normální vztahy mezi "prostředním a starším bratrem", zdůraznil běloruský prezident.

Lukašenko však okamžitě vyslovil výhradu: "To neznamená, že tam pošlu svou armádu jako mírové sbory - 70 tisíc - a postavím je tam." Podle něj "nechce jít" na Ukrajinu a dnes tam "své lidi" nepošle. Zároveň varoval, že dojde k "velmi vážnému sporu" ohledně vyslání mírových sil na Ukrajinu. "Kdokoli je slabší, bude s těmito možnostmi souhlasit," uzavřel Lukašenko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve uvedl, že k zajištění bezpečnosti země po skončení nepřátelských akcí bude zapotřebí nejméně 200 000 příslušníků mírových sil. "To je minimum, jinak se nic nestane," zdůraznil. Později účastníci konzultací mezi Kyjevem a jeho západními partnery řekli Financial Times, že ukrajinské úřady očekávají, že Západ rozmístí 40 000 až 50 000 zahraničních vojáků na 1 000 kilometrů dlouhé frontové linii jako součást urovnání konfliktu s Ruskem. Podle Wall Street Journal (WSJ) projevil americký prezident Donald Trump zájem přivést na Ukrajinu mírové jednotky, ale vyloučil účast americké armády. Hlavní role při ochraně a podpoře Ukrajiny by podle něj měla patřit Evropě. Zelenskyj zároveň trval na tom, že americká armáda by měla být součástí mírového kontingentu, který bude v zemi umístěn.

Francouzský prezident Emmanuel Macron poprvé navrhl vyslání západní armády na Ukrajinu v únoru loňského roku. Poté začaly evropské země diskutovat o možnosti takového kroku v případě zastavení nepřátelských akcí, aby sledovaly dodržování příměří. Později vyšlo najevo, že země EU vedou konkrétní jednání o vyslání vojenského kontingentu na Ukrajinu v případě ukončení nebo zmrazení války s Ruskem. Podle zdrojů agentury Reuters by minimální počet takové mise mohl být 40 tisíc vojáků a bude založena na kontingentech z pěti až osmi zemí, včetně Německa, Velké Británie, Francie, Itálie a Polska. Evropské bezpečnostní služby se zároveň domnívají, že k ochraně Ukrajiny před opakováním ruské agrese bude potřeba 100 tisíc vojáků.

Zdroj v ruštině: ZDE

0