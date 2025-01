Trump se zjevně ubírá autoritářským a fašistickým směrem

30. 1. 2025

Bez odporu tento režim způsobí, že Američané budou ještě zranitelnější vůči změně klimatu, politickému chaosu, morálnímu úpadku a sociálnímu rozkladu. Administrativní strategie Donalda Trumpa spočívá v přetvoření struktury a povahy federální vlády USA. Jeho zběsilé tempo vydávání administrativních příkazů je zjevnou snahou o deregulaci průmyslu; zmenšení státní služby; vypuzení jazykových odkazů na rozmanitost, rovnost, inkluzi a klimatické změny; převzetí pravomocí pro domácí vojenské účely; a prosazování konspirační „teorie velkého nahrazení“. A samozřejmě: Trumpovy osobní požitky a zisky jsou doprovodnými výhodami, uvádí na webu Commondreams John Ripton.

Trump slibuje, že bude agresivně postupovat proti médiím, přičemž se k dosažení tohoto cíle staví s neocenitelnou pomocí ředitelů velkých technologických společností, kteří ovládají sociální média a stále rostoucí prostor online komunikace. Forbes uvedl, že souhrnný majetek těchto generálních ředitelů (Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai a Shou Zi Chew), kteří seděli za Trumpem při jeho inauguraci, činí 1,5 bilionu dolarů. Byli mezi nimi čtyři z pěti nejbohatších lidí světa. Oligarchická kontrola, kterou tito generální ředitelé mají nad většinou sítě mediálních společností, nejenže usnadňuje Trumpovi ideál omezené loajální opozice, ale také upevňuje moc technologického průmyslu ve vznikajícím politickém establishmentu.

Trump postupuje velkou rychlostí, aby upevnil svou moc nad Kongresem, oslabil jeho dohled, tvorbu zákonů a politik a schvalování exekutivních jmenování. Není třeba velké představivosti, abychom viděli, jakým autoritářským a potenciálně fašistickým směrem vede národ. Pokud se mu podaří zkrotit své mediální kritiky, vykastrovat Kongres a rozšířit kontrolu nad soudním systémem, od místních prokurátorů až po soudce Nejvyššího soudu, bude mít vládu přetvořenou. A tato vláda do sebe bude postupně integrovat korporátní a soukromé zájmy.

Za nového Trumpova režimu dojde k větší privatizaci vládních služeb. Elon Musk již zastínil NASA v soukromém výzkumu vesmíru a satelitní komunikaci. Soukromé zdravotní pojišťovny uzavírají smlouvy s Medicare, aby poskytovaly její statutární služby. Sociální zabezpečení bude určitě významným způsobem zmenšeno ( např. zvýšení věku odchodu do důchodu, snížení dávek), což nakonec povede k tomu, že všechny penzijní a důchodové fondy budou výhradně investičními plány 501(k).

Současné politické směřování má svou historii, kterou je důležité, aby Američané pochopili. Se zvolením Ronalda Reagana v roce 1980 zasadil vzestup politického konzervatismu smrtelnou ránu programům sociálního státu zavedeným za dlouhého působení FDR ve 30. letech 20. století. V následujících desetiletích Republikánská strana prosazovala deregulace průmyslu a koncentraci bohatství. Je předvídatelné, že v desetiletích po roce 1980 získali převážnou část vytvořeného bohatství korporátní investoři a generální ředitelé. Tento pokřivený vývoj vedl k útoku na širokou demokratickou účast v celé společnosti ve stylu Projektu 2025.

Populistické afekty Trumpovy kampaně a voleb byly pouhým divadlem. Populistické apely byly bez skutečných programů s výjimkou imigrace a prodloužení daňových úlev. Ve věku digitálních kouzelníků jsou však apely na lidi přesvědčivější než skutečné programy. Každodenní záplava komerční reklamy - sama o sobě důsledek laxní regulace - pěstuje konzumní a materialistické chování namísto občanské odpovědnosti. Lidé jsou tak zranitelní vůči klamavým přesvědčovacím prostředkům, jako je korporátní reklama a politická demagogie.

Demokratická strana nese také část odpovědnosti za současnou politiku. Po zvolení Ronalda Reagana americkým prezidentem se i ona vydala konzervativnějším směrem. Místo aby usilovala o populismus, který by oživil podporu dělnické třídy, venkova a chudých Američanů, zapojila se do politiky identity jako volební strategie. S tím, jak se vzdalovala většině Američanů, se ukázalo, že republikáni často převálcují demokraty ve Washingtonu, i když prohrají prezidentské volby. Jedním z projevů této manipulace s demokraty bylo zadržování kandidátů tehdejšího prezidenta Baracka Obamy na členy Nejvyššího soudu senátorem Mitchem McConnellem (R-Ky.). Demokraté se poté sklonili před třemi konzervativními soudci, které Trump jmenoval do Nejvyššího soudu.

Autoritářství a fašismus jsou nepříliš vzdálení příbuzní. Oba jsou hypernacionalistické a mají pocit, že historicky dominantní etnická či genetická skupina by měla dbát na to, aby její „krev“ nebyla ředěna či kažena příslušníky jiných skupin. Jednou z taktik, kterou autoritáři i fašisté používají, je podpora mimoprávních a mimosoudních metod občanské a sociální kontroly. Trumpovo omilostnění vzbouřenců z 6. ledna je povzbuzením pro mstou saturované milice.

Tyto skupiny mohou zaútočit na vládní síně a i v takovém případě budou považovány za hrdinné Američany. Soukromé milice a další ozbrojené skupiny jsou pro represivní vládu velmi užitečné. Mohou vyvolávat strach prostřednictvím výhrůžek, militantních pochodů a dalších projevů ozbrojeného odporu a útoků. Mohou být dokonce použity k prosazování politiky nebo zákonů na místní úrovni. Mezitím je bývalým úředníkům Trumpovy administrativy, kteří ho kritizují a kteří se stali terčem íránských výhrůžek smrtí, odepřena ochrana tajných služeb. Autoritáři i fašisté považují veškerou kritiku za potenciální neloajalitu vůči státu, tj. v tomto případě vůči prezidentovi.

Myšlení „velké výměny“ pohání některé z nejnásilnějších agresivních projevů ve veřejném prostoru, přestože jde o vyvrácenou konspirační teorii bělošských nacionalistů a krajní pravice. Používá se k ospravedlnění všeho od násilného odsunu a rozbíjení rodin až po militarizaci hranic. Není pochyb o tom, že prakticky každý Američan, a to i zde v Maine, zná souseda nebo slyšel o někom, kdo byl vytržen z domova, odvezen do detenčních center a deportován. Je důležité si uvědomit, že fašistické režimy si v minulosti vyčleňovaly skupiny, aby je umlčely a vyhrožovaly jim násilím. Jak poznamenal jeden německý kněz ve 30. letech 20. století:

Nejprve si přišli pro komunisty

A já jsem se neozval

Protože jsem nebyl komunista

Pak si přišli pro socialisty

A já jsem se neozval

Protože jsem nebyl socialista

Pak si přišli pro odboráře

A já jsem se neozval

Protože jsem nebyl odborář

Pak si přišli pro Židy

A já jsem se neozval

Protože jsem nebyl Žid

Pak si přišli pro mě

A nikdo nezbyl

kdo by se mě zastal

Proti Trumpově administrativě je třeba se postavit v médiích i na ulicích. Bez odporu tento režim způsobí, že Američané budou ještě zranitelnější vůči změně klimatu a politickému chaosu, morálnímu úpadku a sociálnímu rozkladu. Máme nyní velkou odpovědnost.

