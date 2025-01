Evropa je hystericky posedlá odporem proti imigraci, bez přistěhovalectví však zkolabuje

31. 1. 2025 / Jan Čulík

V roce 2060 by došlo k ztrátě produkce ve výši téměř 7 bilionů USD, ve srovnání se scénářem s migrací. Kumulativní ztráta produkce za celé období projekce by činila přibližně 47 bilionů USD. To by znamenalo ztrátu téměř dvaceti let hospodářského růstu: produkce EU v roce 2043, která se by mohl být dosažen s migrací, by byl bez migrace dosažen až v roce 2060.

Poměry v Británii:



Čistá migrace by mohla zvýšit počet obyvatel Spojeného království na 72,5 milionumohla do roku 2032 zvýšit počet obyvatel Spojeného království na 72,5 milionu, vyplývá z údajů.Statistický úřad (ONS) předpokládá, že v letech 2022 až 2032 vzroste počet obyvatel o 7,3 %, zatímco v předchozích deseti letech to bylo o 6,1 %.Toto číslo je téměř výhradně založeno na čisté migraci - rozdílu mezi osobami, které do země přicházejí, a těmi, které ji opouštějí -, která se odhaduje na 4,9 milionu osob v průběhu desetiletého období.Očekává se, že počet narozených a zemřelých bude v Británii zhruba stejný, přičemž se předpokládá, že do roku 2032 přibude dalších 1,7 milionu důchodců.Údaje britského statistického úřadu předpokládají, že od roku 2028 bude čistá migrace do Spojeného království činit v průměru 340 000 osob ročně navíc.Čistá migrace do Spojeného království dosáhla v roce do června 2023 rekordní hodnoty 906 000 osob a poté v roce do června 2024 klesla na 728 000 osob.Přirozená změna počtu obyvatel - počet narozených a zemřelých - se má pohybovat „kolem nuly“.Důvodem je předpokládaný nárůst počtu úmrtí v důsledku toho, že velký počet lidí narozených v období po druhé světové válce dosáhne vyššího věku, uvádí britský statistický úřad.Projekce také upozorňují na stále více stárnoucí populaci a naznačují, že bude méně dětí v důsledku nižší porodnosti.Předpokládá se, že v polovině roku 2029 počet zemřelých předstihne počet narozených, což znamená, že jediným zdrojem populačního růstu bude čistá migrace.Z toho vyplývá, že pokud by nedocházelo k imigraci ani k velkému nárůstu počtu narozených dětí, populace by se zmenšovala.Hospodářský růst by se téměř nevyhnutelně zpomalil a vyvstaly by vážné otázky, kdo se postará o rostoucí počet starších lidí.Zdroj v angličtině ZDE