Co byste měli vědět o Trumpových clech a dalších Trumpových šílenostech

4. 2. 2025

Přátelé,



Pochopte toto: Důvodem, proč Trump zavedl cla na Kanadu a Mexiko, není snaha získat větší vyjednávací páku, aby pro Spojené státy získal lepší nabídky od Kanady nebo Mexika, píše Robert Reich.



Několik hodin předtím, než kanadská cla vstoupila v platnost, byl Trump dotázán, zda může Kanada udělat něco, aby je zastavila. „Nehledáme ústupky,“ řekl Trump, když v pátek odpoledne hovořil s novináři v Oválné pracovně. „Prostě uvidíme, co se stane, uvidíme, co se stane.“



Skutečným důvodem, proč Trump zavedl cla na Kanadu a Mexiko, je ukázat světu, že je ochoten poškodit (menší) ekonomiky i za cenu poškození (velmi velké) americké ekonomiky.

Jde o show - aby svět věděl, že má co do činění s někým, kdo je ochoten vyměřit velké tresty. Trump zvyšuje svou moc tím, že demonstruje, že ji má a je ochoten ji použít.



Totéž platí o deportaci, řekněme, Kolumbijců nebo Brazilců ve vojenských letadlech v poutech. Pokud si řekněme Kolumbie nebo Brazílie na zacházení s nimi stěžují, tím lépe. Trump bez jakýchkoliv důkazů tvrdí, že jsou to zločinci. Pak vyhrožuje cly. Pokud Kolumbie ustoupí, Trump opět demonstroval svou moc.



Proč Trump zastavil zahraniční pomoc? Ne proto, že by byla nehospodárná. Ve skutečnosti pomáhá stabilizovat svět a omezuje šíření nakažlivých nemocí. Skutečným důvodem, proč Trump zastavil zahraniční pomoc, je to, že chce ukázat, že má moc to udělat.



Proč nerespektuje (nebo vyhrožuje, že roztrhá) smlouvy a dohody (Pařížskou dohodu, NATO, cokoli)? Ne proto, že by takové smlouvy a dohody byly pro Ameriku špatné. Naopak, jsou v nejlepším zájmu Ameriky.



Skutečným důvodem, proč Trump smlouvy trhá, je to, že Trumpovi svazují ruce, a tím omezují jeho volnost při udělování trestů a odměn.



Nepřemýšlejte o nich jako o jednotlivých „politikách“. Přemýšlejte o nich společně jako o ukázkách Trumpovy síly.



Pokud Kanada nebo Mexiko podniknou odvetná opatření, oplatí jim to ještě většími cly.



Pokud někteří starší republikánští členové Kongresu namítnou, že zasahuje do výsadních práv Kongresu, tak co? Je to příležitost ukázat jim, kdo je tady pánem.



Pokud mu v tom dočasně zabrání federální soud, tak co? Bude to dělat dál a ukáže, že soudy jsou bezmocné ho zastavit.



Podívejte se za to, co se děje, a uvidíte, že Trump používá dvě techniky, aby získal větší moc, než jakou kdy měl kterýkoli americký prezident.



První z nich je demonstrovat, že může udělovat obrovské tresty a odměny.



Nezáleží na tom, zda je trest nebo odměna oprávněná. 25procentní clo na Kanadu? Haló?



Je to ukázka síly.



Pokud v Americe prudce vzrostou ceny ropy a dřeva z Kanady nebo ovoce a zeleniny z Mexika, není to pro Trumpa žádný problém. Většina Američanů stejně nechápe, jak cla fungují. Trump bude obviňovat Kanadu a Mexiko. A pak jim pohrozí třeba padesátiprocentními cly. Kabam!



Což nás přivádí k druhé technice, kterou Trump používá k rozšíření své moci: k nepředvídatelnosti.



Co dělá násilnického rodiče nebo manžela, násilnického diktátora nebo Trumpa obzvlášť děsivým? Jsou nepředvídatelní. Vyvádějí způsobem, který lze jen těžko předvídat.



Takže každý, koho se jejich jednání potenciálně týká, jim dává mimořádně široký prostor - obrovské množství poslušnosti předem.



Trump nechává každého hádat.



Požaduje, aby Dánsko prodalo Grónsko Spojeným státům. V Davosu vyčiní generálnímu řediteli Bank of America za údajnou diskriminaci konzervativců. Vyhazuje nezávislé generální inspektory. Čistí ministerstvo spravedlnosti od kariérních úředníků, kteří proti němu vedli trestní stíhání. Útočí na právo na americké občanství.



Co bude následovat? Kdo ví? O to jde především.



Jak jinak si vysvětlit podivnou úctu - zbabělost -, které jsme svědky mezi generálními řediteli, médii, téměř všemi republikánskými a dokonce i některými demokratickými zákonodárci? Pravděpodobně si všichni říkají: „Mohl by udělat cokoli, tak buďme obzvláště opatrní.“



Musk, Bezos a Zuckerberg mu lezou do zadku. Bill Gates je jím „upřímně ohromen“. Jamie Dimon, šéf JPMorganChase, se rozhodne, že „není úplně špatný“.



Téměř 50 demokratů ve Sněmovně reprezentantů podporuje návrh zákona, který je zaměřen na deportaci přistěhovalců bez dokladů obviněných z nenásilných trestných činů. Cože?



V roce 1517 Niccolò Machiavelli tvrdil, že někdy je „velmi moudré simulovat šílenství“ (Rozpravy o Liviovi, kniha 3, kapitola 2). Futurolog Herman Kahn ve své knize Thinking About the Unthinkable z roku 1962 tvrdil, že „vypadat trochu šíleně“ může být účinný způsob, jak přimět protivníka, aby ustoupil.



V „právním státě“ jde především o předvídatelnost. Abychom byli svobodní, potřebujeme předvídatelnost.



Ale většina toho, co Trump dělá, je buď nezákonná, ale bude trvat měsíce nebo roky, než tak soudy rozhodnou, nebo je v šedé zóně „pravděpodobně nezákonné, ale soudy neprověřené“. Což jeho strategii vyhovuje.



Média tomu říkají „chaos“, což tak různí lidé a instituce prožívají.



Praktickým důsledkem je, že stále více takzvaných „vedoucích pracovníků“ - v soukromém, veřejném i neziskovém sektoru a po celém světě - říká svým představenstvům, dozorčím radám, správním radám nebo zákonodárným sborům: „Musíme Trumpovi dát vše, co chce, a dokonce se snažit předvídat jeho přání, protože kdo ví, jak bude reagovat, když to neuděláme“.



Dohromady tyto dvě techniky - velká demonstrace náhodné pravomoci odměňovat nebo trestat a divoká nejistota ohledně toho, kdy a jak to udělá - rozšiřují Trumpovu moc nad rámec toho, co kdy jakýkoli prezident prosazoval.



Což nás přivádí ke zřejmé otázce: Proč je Trump tak posedlý rozšiřováním své moci?



Nápověda: Nejde o zlepšení blahobytu průměrných Američanů a už vůbec ne o to, aby se Amerika stala opět velkou (ať už to znamená cokoli).



Ano, je to zhoubný narcista a sadista s neukojitelnou touhou po moci, který má potěšení z toho, že nutí ostatní se kroutit.



Ale je tu ještě něco jiného.



Čím větší je jeho prokazatelná moc a čím nepředvídatelněji jí vládne, tím větší je jeho schopnost vyměnit část této moci s lidmi s obrovským bohatstvím, a to jak ve Spojených státech, tak i jinde.



Mám na mysli americké miliardáře, jako je Elon Musk a 13 dalších miliardářů, které Trump dosadil do svého režimu, stejně jako 744 dalších amerických miliardářů a 9 850 Američanů s čistým jměním alespoň 100 milionů dolarů.



Tito lidé mají dohromady obrovskou zásobárnu bohatství. Mnozí z nich jsou ochotni část z něj vyměnit, aby získali ještě více a bezpečněji si připoutali to, co mají.



Poskytují Trumpovi (a jeho rodině) obchodní dohody, informace, peníze na kampaň a pozitivní PR (propagandu). On jim na oplátku poskytuje snížení daní, zrušení regulačních opatření a pozastavení antimonopolních opatření.



Mám na mysli také oligarchy v Rusku, Číně a Saúdské Arábii. Poskytuje jim zvláštní obchodní dohody, energetické dohody, zpravodajské dohody, přístup ke globálním ložiskům bohatství; nebo jim vyhrožuje, že je zadrží. Oni mu (a jeho rodině) na oplátku poskytují obchodní dohody, informace, podporu v politických kampaních a další skrytou propagandu.



To je Trumpova hra: Obrovská demonstrace moci, která je používána nepředvídatelně. Vyvolává to mimořádné obchody pro Trumpa a jeho rodinu, na domácím i světovém trhu.



Trump říká, že to dělá pro americké dělníky. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Dělá to pro sebe a pro světovou oligarchii, která zase pilně odčerpává bohatství celého světa.



Jak to zastavit? Prvním krokem je pochopit to.

