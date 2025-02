USA se už neukrývají za fasádu cynických floskulí o šíření demokratických hodnot a lidských práv

Destrukce palestinského lidu je vlhkým snem Trumpových křesťanských sionistů a nepotistických developerů

6. 2. 2025 / Daniel Veselý

čas čtení 4 minuty

Donald Trump a jeho “přítel na telefonu” Elon Musk nevládnou ještě ani měsíc a už si počínají jako megalomanská demoliční četa, když přebírají kontrolu nad důležitými vládními úřady, aby je očistili od neloajálních elementů stojících v cestě extrémistické Trumpově agendě. Zdá se, jako by o překot naplňovali literu ultrapravicového manifestu Projekt 2025 s cílem vytvořit ze Spojených států fašistickou teokracii. Leč ti, kdo celé roky pozorně sledují vývoj na americké politické scéně a působení Washingtonu ve světě, nejsou těmito událostmi obzvlášť zaskočeni, neboť demontáž demokratických mechanismů v USA, na nichž se podílela jak Republikánská, tak i Demokratická strana, proběhla již před vzestupem trumpistického běsnění.

Fenomén Trump však poskytl světové komunitě jednu velice důležitou službu: USA se už neukrývají za fasádu cynických floskulí o šíření demokratických hodnot a lidských práv, jako tomu bylo za předchozích vlád, nýbrž ukazují svou pravou, vpravdě ohyzdnou tvář.

Z Trumpova navýsost kriminálního nápadu zmocnit se pásma Gazy (Trump zprvu nevyloučil nasazení amerických vojáků na převzetí pásma), kompletně jej etnicky vyčistit a vytvořit z dějiště jednoho z nejhrůznějších masakrů moderní doby “blízkovýchodní riviéru” se dozajista těší jak křesťanští sionisté v Trumpově týmu (Huckabee, Hegseth, Stefanik), tak nepotističtí developeři (Trumpův zeť Kushner).

Křesťanští sionisté v souladu s biblickým proroctvím věří, že druhý příchod Ježíše Krista nastane až poté, co se všichni židé vrátí do Izraele. Avšak spasení dojdou pouze ti, kdo přestoupí na křesťanskou víru, zatímco ostatní - to jest i židé - budou navždy zatraceni. Trumpův zeť Jared Kushner loni na jaře - uprostřed zuřivé americko-izraelské destrukce Gazy - uvedl, že nemovitosti na pobřeží Gazy by mohly být velmi cenné, přičemž navrhl, aby Izrael během čištění pásma palestinské civilisty jednoduše odsunul. Izraelský web Times of Israel přinesl zprávu o tom, že za Trumpovým plánem na zabrání Gazy stojí údajně sám Kushner.

Idea spočívající v nevídané etnické čistce Palestinců z Gazy se rozhodně nezrodila v Trumpově pomatené hlavě, neboť Netanjahuův režim začal koketovat s myšlenkou na etnickou čistku Gazy prakticky už záhy po vězeňské vzpouře Hamásu v říjnu 2023. Izraelský premiér tehdy pověřil ministra pro strategické záležitosti Rona Dermera, aby vypracoval plány na „snížení“ palestinské populace v pásmu Gazy „na minimum“. S Netanjahuovým plánem na etnickou čistku a odsun Gazanů do třetích zemí předloni na podzim dokonce koketoval i Lipavského Černínský palác.

Některá izraelská média v té době informovala o plánu, který byl prosazován v americkém Kongresu a který by podmínil pomoc arabským zemím jejich ochotou přijmout palestinské uprchlíky. V rámci tohoto návrhu byly dokonce vyčísleny konkrétní počty uprchlíků pro každou zemi: Egypt by přijal milion Palestinců, půl milionu by jich zamířilo do Turecka a po čtvrt milionu do Jemenu a Iráku.

Ačkoli Bidenův kabinet oficiálně myšlenku masivního etnického čištění Gazy nepodpořil, jeho aktivní účast na izraelské genocidě doprovázená nevídanou destrukcí prakticky všech podmínek k životu v Gaze Trumpovu mesianistickému týmu nepokrytě hraje do karet. “Gaza je naprosto zdemolovaná,” hřímá Trump, aniž by konkretizoval, proč tomu tak je. “Pojďme s tím něco udělat, aby Gaza konečně vzkvétala!”

Kategorický nesouhlas Egypta a dalších zemí s masovým vysídlením Gazanů nakonec učinil přítrž Netanjahuovým piklům. Ještě větší pobouření však vypuklo nyní, kdy s obdobnou myšlenkou přichází Donald Trump a jeho fanatický křesťansko-sionistický tým. Mám zato, že i tentokrát Bílý dům tvrdě narazí na jednomyslný nesouhlas civilizovaného světa s realizací vlhkého snu křesťanských sionistů a natěšených developerů.

Trumpův návrh na převzetí Gazy je přitom v ostrém kontrastu s jeho doktrínou “America First” a prezidentovým úmyslem snížit americkou vojenskou stopu v blízkovýchodním regionu. Koneckonců i Trumpův zálusk na Grónsko a Panamský kanál bezezbytku vyvracejí grandiózní podvod jménem MAGA, po němž v nejlepším případě zbude jen třeskutá kocovina.

