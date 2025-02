Nebezpečí popírání a zlehčování válečných zločinů a genocidního jednání

7. 2. 2025

čas čtení 3 minuty



Na Instagramu, Youtube, na Facebooku i jinde začal analytik Milan Mikulecký k datu 6. února 2025 šířit podcast, ve kterém de facto popírá válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané armádou Státu Izrael v okupované Gaze a na okupovaném Západním břehu. V době, kdy svět už obletěly snímky zcela rozbořené Gazy a věcné odhady počtu obětí usmrcených izraelskou blokádou a nerozlišujícími vojenskými útoky se odhadují až na 70 000, Milan Mikulecký šíří popíračskou zprávu a atak na veřejnoprávní média a "některé akademiky" ve znění: "Já jsem vlastně nezažil armádu, která by přistupovala k protivníkovi tak, aby maximálně chránila počet těch civilních obětí na jeho straně tak jako izraelská. Tohle neuvěřitelné neustálé nasazování psí hlavy izraelské armádě mě hrozně trápí, trápí mě, že na něj naskakují veřejnoprávní média, kterých jsem si kdysi vážil, jako byla třeba britská BBC. Tady nejde jenom o to, že se pracuje s čísly Hamásu, někteří akademici na západě ještě je jako násobí, protože jim to přijde málo."



K tomu zejména tento článek:

Izraelský časopis +972: Bombardování rozsáhlých civilních obytných oblasti, plynování tunelů: Neomezená izraelská válka proti podzemí Gazy







Mikulecký svými tvrzeními zcela zpochybňuje svou odbornost a bezúhonnost, když se pokouší zpochybnit a popřít to, co konstatoval Mezinárodní trestní soud. Tedy skutečnost, že množství důkazů svědčí o tom, že v Gaze dochází k páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti velkého rozsahu, včetně použití hladovění jako metody války, kdy oběťmi jsou desítky tisíc nevinných civilistů, včetně žen a dětí.

Za okolnosti, kdy Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na izraelského předsedu vlády Benjamina Netanjahua a exministra obrany Yoava Gallanta pro podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, jde Mikuleckého mediální podpora izraelské okupační armádě a popírání a zlehčování její skutečné činnosti proti duchu mezinárodních úmluv o ochraně civilního obyvatelstva v době války, okupace a proti veřejnému zájmu na ochraně lidských životů, práv a svobod. Zjištění HRW konstatují i komplex faktů o genocidní povaze působení izraelské vlády a armády vůči civilnímu obyvatelstvu Gazy.





Zprávu zpracoval Radomír Silber, Ph.D.





Zdroje:

Podcast Argument Slovensko 6.2. 2025 Milan Mikulecký: Špecialista na bezpečnostnú politiku v oblasti Blízkého východu; FCB; Youtube; X

Posudek Mezinárodního soudního dvora z 19.7.2024

ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant; Press Release 21.11.2024

Israel accused by Human Rights Watch of crimes against humanity over forced displacement in Gaza

https://www.theguardian.com/world/2024/nov/14/israel-accused-of-crimes-against-humanity-over-forced-displacement-in-gaza

