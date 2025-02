Izraaelská policie zaúočila na dva slavné palestinské obchody s knihami v Jeruzalémě

10. 2. 2025

Dnes policie JLM provedla razii ve dvou vzdělávacích knihkupectvích ve východním Jeruzalémě, zabavila knihy a zatkla jejich majitele. Bratr majitelů řekl listu Haaretz: „Prošli knihy pomocí překladače Google a odnesli vše, co se jim nelíbilo. Dokonce narazili i na noviny Haaretz s obrázkem unesených lidí, zeptali se, co to je, a řekli, že je to podněcování. Vzali si každou knihu, na které byla palestinská vlajka.“

Člověk by si myslel, že ti dva jsou podezřelí z podněcování, ale k tomu policie potřebuje souhlas státního zastupitelství, takže jim předhazuje obecný trestný čin „podezření z porušování veřejného pořádku“ a zadrží je přes noc. Vzdělávací knihkupectví není jen nějaké další knihkupectví. Každý diplomat, novinář nebo badatel o Jeruzalémě a konfliktu tyto prodejny zná. a jejich majitel Mahmoud Muna. Zde jsou některé z knih, které byly během pátrání zabaveny:



