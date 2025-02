Jak se Fialova vláda diskredituje snahou podlézat proputinovské Trumpově vládě

8. 2. 2025

Sešel jsem se se zvláštní zmocněncem pro Ukrajinu a Rusko @SPE_Kellogg. Zajímal se o názor Česka na ruskou agresi. Ukrajinu je třeba natolik vyzbrojit, aby mohli jednat z pozice síly. Je jednoznačně v zájmu Česka, aby si Rusko už nikdy nedovolilo svého souseda napadnout. pic.twitter.com/BOTUJz3MDJ — Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 7, 2025

Je to absurdní. Český ministr zahraničí si myslí, že Trumpovi lidé ve Washingtonu podpoří Ukrajinu proti ruské invazi. Ve skutečnosti Trump nominoval na šéfa FBI člověka, který přijal 25 000 dolarů od proputinského propagandisty a který podstatnou měrou mění postoj USA vůči Putinově Rusku na pozitivní. Píše o tom Kyiv Independent a Washington Post:



Kyiv Independent:

Trumpův kandidát na šéfa FBI bral peníze od ruského propagandisty, píše WP



Kash Patel, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), obdržel v roce 2024 25 000 dolarů od filmové společnosti vedené prokremelským filmařem Igorem Lopatonokem, uvedl 7. února deník Washington Post (WP).





Řada Trumpových nominantů a spojenců čelila kontrole kvůli jejich zjevné podpoře Ruska v době plnohodnotné války proti Ukrajině.



Podle finančních informací předložených v rámci nominačního procesu a nahlédnutých WP obdržel Patel od Global Tree Pictures, Lopatonokovy společnosti se sídlem v Los Angeles, platbu ve výši 25 000 USD.



Platba přišla poté, co se Patel podílel na dokumentu o Trumpovi, který byl vysílán na TCN, internetové síti pravicového komentátora Tuckera Carlsona.



Lopatonok má dvojí americké a ruské občanství a produkoval řadu projektů propagujících prokremelské narativy. Ačkoli se Lopatonok narodil na Ukrajině, natočil filmy kritizující euromajdanskou revoluci a objevil se na červeném koberci po boku proruského oligarchy Viktora Medvedčuka.



Medvedčuk, blízký přítel ruského prezidenta Vladimira Putina, byl v roce 2022 zadržen ukrajinskými úřady na základě obvinění z vlastizrady a později vyměněn v rámci výměny vězňů s Ruskem.



Lopatonok se rovněž hlásí k ředitelům ruských státních médií a běloruskému diktátorovi Alexandru Lukašenkovi jako ke svým stoupencům, píše WP.



V roce 2023 Lopatonok řídil projekt s názvem „Na Rusko s láskou“, jehož cílem bylo šíření proruských videí na internetu. Na tuto vlivovou kampaň údajně obdržel 31 000 dolarů z nadace založené Putinem.



Patel spolupracoval s Lopatonokem na dokumentárním seriálu s názvem „Všichni prezidentovi muži“, který zobrazoval Patela a další osobnosti z Trumpova prvního funkčního období jako oběti spiknutí, jehož cílem bylo podkopat prezidenta.



Seriál byl vysílán na internetové síti Tuckera Carlsona, který rovněž často chrlí kremelská propagandistické narativy a loni v Moskvě nechvalně proslul rozhovorem s Putinem.



Patel v dokumentu tvrdí, že Rusko nepatří mezi „skutečné nepřátele“ USA, a slibuje také, že „zavře budovu ústředí FBI a otevře ji jako muzeum hlubokého státu“.



Patel je Trumpovým loajalistou, který by v případě potvrzení ve funkci ředitele FBI zastával jednu z nejvyšších pozic v administrativě. V rozhovoru pro Kyiv Independent z listopadu 2024 označila americká expertka na národní bezpečnost Evelyn Farkasová Patela za jednoho z Trumpových „yes men“.



„Například Kash Patel je člověk, který také zřejmě nemá žádné zásady, chce jen moc a má pocit křivdy jako Trump, takže je ochoten udělat cokoli, aby byl Trump spokojený,“ řekla.



Zdroj v angličtině ZDE



Washington Post:



Patel by jako ředitel FBI zastával jednu z nejvyšších funkcí v Trumpově administrativě, která naznačila možný obrat v politice USA vůči Rusku. Trump zpochybnil americkou podporu Ukrajině. Vládnou obavy amerických a evropských představitelů, že by mohl usilovat o ukončení války za podmínek výhodných pro Moskvu. Americká generální prokurátorka Pam Bondiová urychleně přistoupila ke zrušení speciální jednotky zřízené za Bidenovy administrativy, která měla za úkol prosazovat sankce vůči Rusku a stíhat jejich porušování proputinovskými oligarchy.



Platba, kterou Patel obdržel, je uvedena jako „honorář“ ve zprávě o finančních informacích předložené americkému Úřadu pro vládní etiku, což je agentura pověřená přezkoumáváním finančních informací kandidátů ve výkonné moci potvrzených Senátem.



Tato zpráva spolu s etickou dohodou, kterou podepsal, poskytuje podrobnější pohled na Patelovy příjmy a práci než písemné odpovědi, které poskytl na otázky senátorů před svým schvalovacím slyšením minulý měsíc. Zpráva o zveřejnění informací i etický závazek byly vyplněny již minulý měsíc, ale veřejnosti byly zpřístupněny až dva dny po Patelově slyšení, kdy byly zveřejněny na internetových stránkách Úřadu pro vládní etiku.



Patel ve svých dokumentech popsal poradenskou činnost pro klienty včetně Trumpovy mediální společnosti a katarského velvyslanectví a psaní knih. Patel napsal, že od některých svých aktivit již odstoupil a další práce zastaví během výkonu funkce ředitele FBI, a zároveň se zavázal zbavit se svých podílů ve společnostech včetně Apple, Eli Lilly, Palantir a Meta, mateřské společnosti dohlížející na Facebook a Instagram.



Patel však neslíbil, že se zcela oddělí od firem a podniků, na nichž pracoval mezi dvěma Trumpovými funkčními obdobími. Napsal, že bude nadále dostávat honoráře a příjmy z licencí za knihy, které vydal, a také uvedl, že si ponechá akcie společnosti se sídlem na Kajmanských ostrovech, kde pracoval jako konzultant.



Lopatonok, rodák z Ukrajiny, který se v roce 2008 přestěhoval z Ruska do Los Angeles, se k proruskému postoji svých projektů nijak nevyjadřoval.



V loňském podcastovém rozhovoru Lopatonok přiznal, že byl kvůli proruskému zaměření svých filmů obviňován z toho, že je „ruským agentem, agentem Kremlu a podobně“. „Je mi to jedno, protože věřím, že lidé na světě potřebují mít alternativní vidění vůči mainstreamovému mediálnímu narativu,“ řekl.



Lopatonok podle svých příspěvků na sociálních sítích v letech 2012-2014 nejméně třikrát cestoval do Moskvy a veřejně kritizoval protesty v Kyjevě v roce 2014, které svrhly prokremelského prezidenta země. V říjnu téhož roku Lopatonok vydal film „Masakr na Majdanu“, který se snažil vyvrátit všeobecně známé poznatky, že za zabitím desítek protivládních aktivistů během protestů stojí proruské síly a žoldáci



V roce 2019 zveřejnil Lopatonok se svým partnerem další dokumentární film „Odhalení Ukrajiny“, který se držel kremelského narativuí. Na jeho premiéře v Itálii Lopatonok vystoupil na červeném koberci s Viktorem Medvedčukem, bohatým ukrajinským bývalým zákonodárcem a Putinovým spojencem, který se ve filmu objevil. Medvedčuk byl později na Ukrajině obviněn z velezrady, ale v roce 2022 byl v rámci výměny vězňů převezen do Ruska.



Měsíce po ruské invazi na Ukrajinu v plném rozsahu v únoru 2022 začal Lopatonok šířit návrh nového projektu, který by se snažil „zastavit proces financování války, zastavit dodávky zbraní a zaplavování Ukrajiny penězi ze Spojených států a jejich satelitů“, jak uvádí dokument, který získal The Washington Post.



Tento návrh byl zaslán členovi týmu Dmitrije Peskova, dlouholetého Putinova mluvčího a zástupce šéfa kremelské administrativy. Podle dvou evropských zpravodajských úředníků obeznámených s dokumentem, kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity, aby mohli hovořit o citlivých zpravodajských informacích, obsah návrhu obsahoval instrukce naznačující, že by měl být schválen Peskovem.



Lopatonok v dokumentu napsal, že již má souhlas a podporu od jejich „dlouholetého partnera“, včetně vlivného ředitele ruské státní televize, a také od běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.



Peskov na žádost o komentář nereagoval. Není jasné, jak Kreml na Lopatonokův návrh reagoval.



Podle záznamů, které získal The Post, byl Lopatonok v březnu 2023 jmenován uměleckým ředitelem ruské vlivové kampaně, která obdržela finanční prostředky ve výši přibližně 31 000 dolarů z nadace, kterou Putin vytvořil pro kulturní iniciativy. Kampaň s názvem „Do Ruska s láskou“ si vyžádala online videa v rámci soutěže, která měla čelit zobrazování v západních médiích, „jak je hrozné žít v Rusku a jak je dobré se přestěhovat na Západ“, uvádí se v dokumentu žádosti o financování.



Sedmapadesátiletý Lopatonok se opakovaně potýkal s finančními problémy, včetně žaloby od bývalého obchodního partnera, který ho obvinil z krádeže finančních prostředků. Lopatonok obvinění popřel, podal protižalobu a případ byl urovnán. V roce 2018 Lopatonok podle soudních dokumentů dvakrát požádal o vyhlášení úpadku.



Další záznamy naznačují, že Lopatonok je spojen s nedávno založenou společností v Rusku. Věra Tomilovová, filmová producentka, která s Lopatonokem často spolupracovala, si loni v Moskvě zaregistrovala společnost Global 3 Pictures. Název se podobá názvu společnosti Global Tree Pictures se sídlem v Los Angeles, která platila Patelovi. V ruských registračních záznamech je jako kontaktní osoba uveden e-mailový účet Lopatonka. Tomilovová na žádost o komentář nereagovala.



Tomilovová se podílela na scénáři a koprodukci seriálu „Všichni prezidentovi muži“ a pochválila Patelovu roli v něm a v internetovém příspěvku uvedla, že „je to skvělý člověk a dokáže vidět věci jasně a spravedlivě“. Carlson, bývalý moderátor Fox News, jehož internetová síť pořad vysílala, ve svém vysílání vyjadřoval podporu Rusku ve válce s Ukrajinou a loni se vydal do Moskvy, aby s Putinem udělal rozhovor.



V krátkém telefonickém rozhovoru Carlson uvedl, že jeho stanice uzavřela s tvůrci dohodu o vysílání dokumentárního seriálu, ale kromě toho se na něm nijak nepodílela. „Doslova o tom nic nevím,“ řekl Carlson. „Já jsem ten film nenatočil a rozhodně jsem nezaplatil Kashovi Patelovi.“



Neil Patel, šéf TCN, řekl deníku The Post, že stanice zaplatila producentům za film na základě dohody „na základě výkonu“. Odmítl uvést, kolik bylo zaplaceno.



Podle záznamů zveřejněných ruskou Federální daňovou službou má moskevská produkční společnost Global 3 Pictures zřízené účty u ruské státní banky VTB. VTB je terčem sankcí amerického ministerstva financí od roku 2014, kdy Rusko nezákonně anektovalo ukrajinské území Krym.



Následná omezení zavedená v roce 2022 zakazují občanům USA provádět jakékoli transakce s VTB bez předchozího souhlasu americké vlády.



Kash Patel se proslavil během Trumpova prvního funkčního období jako bojovný pracovník výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů, který hrál klíčovou roli v úsilí republikánů zdiskreditovat vyšetřování Trumpových vazeb na Rusko. V obsáhlém rozhovoru v dokumentu „Všichni prezidentovi muži“ Patel znevažuje hodnocení amerických zpravodajských služeb, že Rusko zasahovalo do prezidentské kampaně v roce 2016, aby podpořilo Trumpovu kandidaturu.



Patel dále popisuje Rusko a Čínu jako „naše dynamické protivníky“, ale tvrdí, že Moskva nepatří mezi „skutečné nepřátele“ Spojených států, což je označení, které použil pro Írán, teroristické skupiny včetně Al-Káidy a obchodníky s drogami.



Mezi dalšími účastníky dokumentu byli Trumpův bývalý poradce pro volební kampaň Stephen K. Bannon, bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani a bývalý poradce pro národní bezpečnost Michael Flynn, který odstoupil počátkem roku 2017 poté, co učinil nepravdivá prohlášení o svých rozhovorech s ruským velvyslancem.



Z dokumentů předložených v rámci Giulianiho konkurzního řízení vyplývá, že Lopatonokova společnost Global Tree Pictures poskytla Giulianiho společnosti Giuliani Communications 100 000 dolarů ve dvou splátkách za to, že bude v doku-seriálu vystupovat. Giulianiho mluvčí na žádost o komentář nereagoval.



Zdroj v angličtině ZDE



