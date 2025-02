Trump podepsal příkaz k návratu plastových brček, protože ta papírová prý „vybuchují"

11. 2. 2025

čas čtení 4 minuty





Nařízení ruší Bidenovu politiku postupného omezování federálních nákupů jednorázových plastů, Trump ji označil za "směšnou"

Podepsal nařízení, které ruší politiku Bidenovy administrativy postupně vyřadit federální nákupy jednorázových plastů, včetně brček, z provozů stravovacích služeb, akcí a obalů do roku 2027 a ze všech federálních provozů do roku 2035.

„Je to směšná situace. Vracíme se k plastovým brčkům,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě při podpisu příkazu. „Tyto věci nefungují,“ dodal s odkazem na papírová brčka. „Měl jsem je mnohokrát a občas se rozbijí, explodují.“ „Je to směšná situace. Vracíme se k plastovým brčkům,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě při podpisu příkazu. „Tyto věci nefungují,“ dodal s odkazem na papírová brčka. „Měl jsem je mnohokrát a občas se rozbijí, explodují.“



Trump, který je takovým fanouškem pití dietní koly, že si do Oválné pracovny nechal nainstalovat tlačítko, aby mohl přivolat personál, který mu nápoj donese, proti jakémukoli omezování plastových brček dlouhodobě brojí. Když se v roce 2020 pokoušel o znovuzvolení, jeho kampaň na svých internetových stránkách prodávala brčka na opakované použití a tvrdila, že „liberální papírová brčka nefungují“.



Ačkoli jsou plastová brčka obviňována ze znečišťování oceánů a poškozování mořských živočichů, Trump v pondělí uvedl, že si myslí, že „je v pořádku“ je nadále používat. „Nemyslím si, že plast příliš ovlivní žraloky, kteří si ... proklestí cestu oceánem,“ řekl na prohlášení v Bílém domě.



Personální tajemník Bílého domu Will Scharf, který Trumpovi nařízení předložil, řekl, že prosazování papírových brček stálo vládu i soukromý průmysl „absolutní tunu peněz a zanechalo spotřebitele po celé zemi divoce nespokojené s jejich brčky“.



Příkaz nařizuje federálním agenturám, aby přezkoumaly procesy zadávání veřejných zakázek a umožnily používání plastových brček. „Je to skutečně něco, co se dotýká běžných Američanů v jejich každodenním životě,“ řekl Scharf.



Průmysl vyrábějící plasty Trumpův krok ocenil.



„Brčka jsou jen začátek,“ uvedl v prohlášení Matt Seaholm, prezident a generální ředitel Asociace plastikářského průmyslu. „Zpět k plastu“ je hnutí, za kterým bychom měli stát všichni.“



Svět prochází přetlakem výroby nových plastů a na loňském summitu mezi zeměmi se nepodařilo dospět k dohodě o řešení tohoto problému, přestože se stále více uznává škodlivost odpadu, jehož rozklad trvá stovky let. Mikroplasty pronikají do lidských tkání, jsou přítomny ve varlatech a v mozku. Celosvětová roční produkce plastů se během dvou desetiletí od roku 2000 zdvojnásobila na přibližně 460 milionů tun a očekává se, že do roku 2050 se opět zečtyřnásobí.



V současné době se recykluje méně než 10 % tohoto plastového odpadu. Zbytek nevyhnutelně končí v životním prostředí, přičemž podle odhadů odborníků se každou minutu do oceánu vysype obsah jednoho nákladního auta plného plastů. Velkou část tohoto odpadu tvoří jednorázové plasty, například brčka, která tvoří asi 40 % produkce plastů.



Výsledkem tohoto boomu je svět zamořený plasty, přičemž velké nebo mikroskopické úlomky tohoto materiálu se nacházejí ve všech koutech planety, dokonce i ve vzduchu. Plasty dusí a škrtí mořské živočichy a ptáky a mikroplasty byly nalezeny hluboko v tělech živočichů včetně lidí. Výzkumy zjistily přítomnost plastů v mozku, varlatech, krvi a dokonce i v placentě.



Podle organizace na ochranu práv Straws Turtle Island Restoration Network se ve Spojených státech denně používá více než 390 milionů brček, většinou po dobu 30 minut nebo kratší. Podle skupiny se brčka rozkládají nejméně 200 let a představují hrozbu pro želvy a další volně žijící živočichy, protože se rozkládají na mikroplasty.





„Abychom zabránili tomu, že se další mořské želvy stanou obětí plastů, musíme změnit osobní životní styl a bojovat za tyto druhy,“ uvedla skupina v prohlášení.







Zdroj v angličtině ZDE

