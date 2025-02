Trumpův hon na čarodějnice proti knihám

11. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



Byla jednou svoboda. Ta stará dáma, drzá a odvážná, která se ruku v ruce s literaturou opovážiladráždit svět nepohodlnými slovy. Ale ve Spojených státech dneška už kulhá, naráží na morální ploty postavené impériem hlouposti. V rámci naplňování exekutivních příkazů Donalda Trumpa zahájily americké vojenské základny v zahraničí proces zákazu knih, které by mohly být považovány za „nevhodné“...



Poslední kapitola tohoto dystopického románu přichází z amerických vojenských základen po celém světě. Tam se knihovny proměnily v ideologická minová pole, kde je každý titul, který zmiňuje gender nebo rovnost, podezřelý. Hon na čarodějnice začal interním e-mailem, napsaným s byrokratickou chladností moderních inkvizitorů, který nařídil pozastavení půjčování knih, dokud nebude provedena očista a odstranění „nevhodných“ titulů. Sbohem, diverzito. Sbohem, kritické myšlení. Sbohem, nuance.





To vše kvůli exekutivním příkazům Donalda Trumpa, muže, který z groteskního zjednodušení reality učinil vládní metodu. „Konec radikální indoktrinace,“ volají hlasatelé zběsilého konzervatismu, zatímco redukují svět na jednorozměrnou příručku. Učitelé dostali pokyn prohledat nejen školní knihovny, ale i své osobní sbírky. Protože nebezpečí může číhat kdekoli, třeba i na stránkách dětské knížky, která se odváží naznačit, že lidé jsou různí – a že to není žádný problém.





Výsledek? Více než 10 000 knih odstraněných z polic mezi lety 2023 a 2024. PEN America, organizace monitorující tyto útoky na inteligenci, zdokumentovala téměř 16 000 zákazů od roku 2021, čísla připomínající mccarthyovskou paranoiu 50. let. Tentokrát ale strach není z komunismu, ale z existence druhých.Joe Biden se pokusil zasáhnout a nařídil vyšetřování cenzury. Ale Trump, hned během prvních dnů svého návratu do Bílého domu, všechny pokusy o zastavení zákazu knih pohřbil. Tím dal cenzorům bianco šek. A cíle nejsou náhodné: černošští autoři, ženy, členové LGBTQ+ komunity. Jakákoli kniha, která se odváží mluvit o rasismu, genderu nebo historických nepohodlích, která se nehodí do sterilní konzervativní narace, se stává nepřítelem státu.Na Floridě jsou čísla děsivá: 4 561 zakázaných knih ve 33 školních okresech. Vláda samozřejmě nabízí ospravedlnění. Jde jen o věkově nevhodné, sexuálně explicitní nebo obscénní materiály, říkají, zatímco se snaží svět přesvědčit, že výuka o otroctví nebo genderové identitě je nebezpečnější než společnost ozbrojená až po zuby.Ale Trump tam neskončil. Když jde o kontrolu myslí, vždycky přihodí něco navíc. Rozhodl, že veřejné školy, které učí kritickou rasovou teorii, přijdou o federální financování. Vydírání je jasné: buď přizpůsobíte vzdělání naší ideologii, nebo přijdete o rozpočet. To vše ve jménu svobody, ironicky. Té samé svobody, která byla v roce 1964 použita k boji proti rasové diskriminaci, ale která je nyní překrucována k jejímu zachování – zabalená do sterilního diskurzu o „ochraně dětí“.Stará dáma svoboda, která se kdysi procházela beze strachu, nyní tápe ve tmě, klopýtá o trosky země, která zapomněla číst.