Británie: Labouristická strana projevila svého vnitřního sadistu v podobě videa o deportaci

11. 2. 2025

Jak jsme už tady referovali, Farageova ultrapravicová populistická antiimigrační strana Reform UK předstihla v průzkumech veřejného mínění vládnoucí labouristy. Naprosto ostudně se Labouristická strana rozhodla v protiimigrační politice překonat Farageho a zveřejnila hrdě video zaznamenávající, jak pořádá deportaci uprchlíků z Británie. Komentátor John Crace se k tomu právem vydal sžíravý komentář.

Když údajně centristické strany začnou napodobovat ultrapravici, neposílí to ty centristické strany, ale tu ultrapravici.



John Crace:



Snaha ukázat, že Labouristická strana může být k imigrantům stejně krutá jako Nigel Farage, udělala z lidského utrpení divácký sport



„Hej, ty tam! Ano, ty, co vypadáš jako cizinec. Pohni sebou. A tu péřovou bundu tady necháš. To nebyl dárek. Půjčili ti ji jen proto, že jsi říkal, že je ti zima."



„Tak si pospěš. Nahoru po schodech s tebou. A už žádné 'kuřecí nugety'. Tam, kam jdeš, můžeš jíst něco jiného. Zkus jehněčí kebab."



„A ty se přestaň poflakovat vzadu. Cože? Aha, promiň. Neuvědomil jsem si, že jste ochranka. Všichni vypadáte stejně s těmi svými rozpixelovanými obličeji. Pojďte dál. Nemáme na to celý den."



„Co je to? Chceš sedět u okna? Sedneš si, kam tě posadí. Počítej s tím, že máš štěstí, že tě neposíláme Ryanairem. Pak by sis opravdu mohl stěžovat na nepřátelské prostředí.“



V pondělí byl den hranic a bezpečnosti. Den, kdy labouristé chtěli dokázat, že dokážou být k imigrantům stejně bestiální jako Nigel Farage. Nebylo třeba konkurovat toryům, protože jediné, co se jim kdy podařilo, bylo vyslat čtyři dobrovolníky do Rwandy. Reformní UK však představuje pro labouristy větší problém. Nyní má tato strana více než 200 000 členů. Někteří z nich v posledních volbách volili labouristy.



Začala soutěž o to, kdo dokáže nejlépe usměrnit jejich vnitřní sadismus. O soucit se nedalo hlasovat.

Poskytování důstojnosti lidem. To bylo loni. Teď je v módě oslavovat lidské utrpení. Udělat z deportace divácký sport.



Vidíte toho cucáka v letadle? Právě utratil celé jmění za cestu do Spojeného království a teď ho posílají zpátky. Ptáte se kam? Kamkoli. Do Afriky, Asie, Evropy. V případě potřeby na Antarktidu. Kamkoli. Hlavně aby všichni věděli, že jsme drsní. Trochu s nimi manipulovat. Udělej to, až bude tma. To vždycky vypadá mnohem hůř.



„Musíme být víc Reform UK než Reform UK,“ řekla labouristka Yvette Cooperová svému týmu. „Máme tady dobrou zprávu. Už teď deportujeme o 25 % více nežádoucích osob, než kdy udělali toryové. Ale nikdo nám nevěří.



Musíme z toho udělat reality show. Ať veřejnost hlasuje pro stovku cizinců, které by nejraději viděla vyhoštěné ze země. Tak co třeba upoutávka? Natočíme film noir o lidech, kteří prožívají nejhorší den svého života, a uděláme z toho napínavý thriller. Pokračování...“



V pondělí pozdě odpoledne tedy ministerstvo vnitra zveřejnilo svůj vlastní krátký film, který brzy nebude nominován na Oscara. Dvě minuty a 46 sekund mučícího porna. A nějak se jim to podařilo zvorat. Tím, že vás to donutí přemýšlet, jaký to mělo smysl.



Film začínal záběrem natočeným z vrcholu schodů nahoru k letadlu. Po několika vteřinách se objeví několik nepřítomných tváří. Většina z nich má na sobě nepromokavé bundy. Zdá se, že na deportaci jednoho cizince jsou potřeba čtyři příslušníci pohraniční stráže.



Pak následuje střih na autobus čekající dole pod schody. Vystupuje další cizinec, následovaný čtyřmi muži v bundách s ochrannou výstrojí. Pak se opakuje totéž. A znovu. Na konci filmu je na palubě letadla pět cizinců. Na konci filmu je krátký záběr na startující letadlo. Netušíme, jestli to bylo to samé, které jsme viděli předtím.



A to bylo všechno. Zůstali jsme bez představy, kdo a proč byl deportován. Všichni mohli být jen komparzisté z filmu Tichý svědek. Chyběla už jen Emilia Foxová, která se v patologické laboratoři tvářila soustředěně. Bylo to jen o málo víc než performativní krutost. A bez dobrého důvodu. Protože něco takového by voliče Reform UJK stejně nikdy neoslovilo. Tohle nebyla masová deportace. Jen hrstka vybraných. Takže zklamání. Sotva aperitiv pro průměrného sadistu.



Nigel Farage by to udělal mnohem lépe. Neobtěžoval by se s pixelováním obličejů. Nechal by nás vidět to utrpení. Nám nestačí, že máme zabezpečené hranice. Je třeba, aby se při tom trápili i jiní. A hlavně video selhalo samo o sobě.





Voliči Reform UK se nedívali a nepřemýšleli: „Aha! Labouristé to s imigrací myslí vážně. Už nemusíme volit Reform.“ Právě si uvědomí, že měli celou dobu pravdu, když přecházeli k Reform UK. Proč volit labouristy, když můžete mít skutečnou věc?









Zdroj v angličtině ZDE

