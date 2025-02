Channel 4 News: Příměří v Gaze se rozkládá

11. 2. 2025

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 10. února 2025, 19 hodin: Dobrý večer. Hamás obviňuje Izrael z porušení dohody o příměří a tvrdí, že americké záruky jsou ohroženy plánem Donalda Trumpa na vysídlení všech Palestinců. Jeho nejnovější prohlášení z dnešního večera na toto téma, že Palestinci nebudou mít právo na návrat, jakmile mu bude patřit Gaza, situaci pravděpodobně ještě zhoršilo. Další sobotní propuštění izraelských rukojmích je nyní pozastaveno, izraelská armáda je dnes v noci v nejvyšší pohotovosti. V jak velkých problémech je příměří a co lze udělat pro jeho záchranu?









Dohoda o příměří mezi Hamásem a Izraelem z minulého měsíce zatím vedla k vydání 16 Izraelců a na oplátku k propuštění stovek Palestinců. Nyní však Hamás nečekaně oznámil, že propuštění tří rukojmích plánované na nadcházející sobotu se neuskuteční. Uvedl, že Izrael porušil dohodu o příměří, zastavil pomoc a návrat lidí do jejich domovů. Izrael v reakci na to uvedl svou armádu do nejvyššího stupně pohotovosti, jak uvádí Harry Fawcett.









Reportér: Sobota v Gaze a poslední propuštění izraelských rukojmích, tři muži vypadali vyhuble a nezdravě, což vyvolalo kritiku izraelské vlády ohledně zacházení s nimi a zvýšilo naléhavost rodin rukojmích, aby jejich zajatí blízcí byli neprodleně propuštěni. Odklad je přesně to, co nyní slibuje Hamás, který prohlásil, že příští víkend bude propuštění odloženo. Hamás viní Izrael z toho, že podle něj porušuje příměří, zdržuje návrat Palestinců na sever, neuspěl při zprostředkování humanitární pomoci a cílí na Palestince leteckými údery a střelbou. Včera izraelští vojáci zastřelili 3 Palestince ze skupiny, která se přiblížila k Izraelem vyhlášenému nárazníkovému pásmu na severu pásma. Izraelský ministr obrany označil prohlášení Hamásu za porušení dohody o příměří a vydal pokyn armádě, aby se připravila na nejvyšší stupeň pohotovosti uvnitř Gazy a bránila okolní izraelské obce. Ještě před oznámením Hamásu byl izraelský premiér v parlamentu pranýřován opozičními poslanci, kteří ho obviňovali z toho, že riskuje návrat rukojmích.

Netanjahu: „Historické setkání s prezidentem Trumpem bylo nejdůležitější, nejpřátelštější a nejvýznamnější, jaké jsem kdy s americkým presidentem měl. A věřím, že významnější setkání nebylo ani s žádným jiným izraelským premiérem.

Trump: "Vybudují se krásné komunity pro 1,9 milionu lidí.“





Reportér: Prezident Trump mezitím znovu zdůraznil svůj plán a další, tentokrát bez dvojsmyslů, Palestinci budou natrvalo vysídleni do Egypta a Jordánska.





Trump: „Berte to jako výstavbu nemovitostí pro budoucnost. Byl by to krásný kus země. Žádné velké utrácení peněz. Ne, neutratili by, protože budou mít mnohem lepší bydlení, mnohem lepší. Mluvím o vybudování trvalého místa pro ně, protože pokud se teď budou muset vrátit, bude to trvat roky, než se vůbec budete moci vrátit. Není to obyvatelné.“





Reportér: To je možná výstižný popis Džabalíje na severu Gazy, který však nezohledňuje odhodlání jejích obyvatel vrátit se sem a už neodejít.





„Tohle je nemožné. Nemožné. Nikdo by nebyl ochoten opustit svou vlast a emigrovat. Je to nemožné. My umíráme ve své zemi a neodejdeme.“









V polovině první fáze příměří se vždy jednalo o kritické období. Nyní jsou citováni egyptští zprostředkovatelé, kteří tvrdí, že celá dohoda je ohrožena, rozhovory o druhé fázi byly odloženy a Hamás obviňuje Izrael i amerického prezidenta, který chce Gazu vyprázdnit a jehož záruky již neplatí.





Moderátor: Nyní je tu se mnou Husam Zomlot, palestinský velvyslanec ve Velké Británii. Jak blízko je k rozpadu příměří?





Husam Zomlot: V posledních dnech jsem viděl Netanjahua veřejně říkat, že nechce přejít do druhé fáze. Nechce ukončit válku, chce prodloužit první fázi. Už frustruje zprostředkovatele a je to jasné. Netanjahu, izraelská vláda nechce ukončit svou genocidní agresi v Gaze, a proto od dohody o příměří a jeho zavedení zabila v Gaze 100 Palestinců. Na Západním břehu zabili desítky lidí, kteří byli vysídleni. 35 000 podle OSN z Tulkaremu a Džaninu na Západním břehu, zadržely více než 580 Palestinců na Západním břehu, přestože jich musely propustit několik stovek. Situace je tedy zcela jasná. Netanjahu chce najít jakoukoli záminku, aby vlastně nemusel pokračovat v dohodě o příměří v její současné podobě.









Husam Zomlot: Potřebujeme se ujistit, že Hamás a všechny zúčastněné strany budou příměří plnit. Porušení této dohody nepřipadá v úvahu. Musíme pokračovat v nastoupené cestě.





Moderátor: Takže byste jim dnes večer měli říct, že by měli pokračovat a v sobotu propustit ta rukojmí.





Husam Zomlot: Dohoda musí být naplněna a provedena tak, jak je, a my vyzýváme zprostředkovatele, aby tak učinili okamžitě a aby se ujistili, že zkrotí Netanjahua, protože on jedná šíleně a jeho hlavní kalkulace jsou vnitropolitické. Je zcela zřejmé, že se chce vrátit ke své koalici a říká, že dohodu neschválil.







Moderátor: Od našeho posledního rozhovoru to vypadá stále jasněji, že plán Donalda Trumpa na převzetí Gazy a nedání Palestincům práva na návrat, jak teď říká, věci jen zhoršuje.





Husam Zomlot: Nebudeme komentovat to, co pan Trump říká každý den, a pak druhý den couvne a Bílý dům od toho ustoupí.











Husam Zomlot: Skutečné věci jsou tady. Důležité je, že Palestina není nemovitost. Gaza není na prodej. Gaza by měla být a bude obnovena. Na to máme všechny plány. Lidem musí být umožněno vrátit se do svých domovů a zůstat na svém území. Gaza by měla být spojena se Západním břehem Jordánu. Mezinárodní plán, který je již na cestě k vytvoření státu Palestina, existuje a my brzy vyzveme prezidenta Trumpa, aby nám pomohl být součástí tohoto míru, trvalého a komplexního míru. Toto kličkování nikomu nepomůže a nenechme se rozptylovat, Krishnane, protože mnohé z toho o masovém vyhánění Palestinců je nemorální, nelegální, je to nepraktické. Je to nepraktické. Velká část z toho je také odvádění pozornosti, protože ve skutečnosti, zatímco se mluví o tom obchodu s nemovitostmi, genocida pokračuje. Pokračuje v Gaze, pokračuje i na Západním břehu Jordánu, chceme se ujistit, že masové zabíjení a ničení přestane, že dohoda bude dodržena a že rychle přejdeme k obnově Gazy, sjednotíme Gazu se Západním břehem Jordánu, zastavíme monstrózní rozšiřování osad na Západním břehu Jordánu, vrátíme život do konečného řešení konfliktu. Přineste tento mezinárodní impuls a slyšeli jste o tom od Saúdské Arábie, od ostatního mezinárodního společenství. Za několik měsíců se bude konat mezinárodní konference v OSN, aby se skutečně jednou provždy realizovalo řešení dvou států. Vyzveme prezidenta Trumpa, aby byl součástí tohoto mezinárodního impulsu směřujícího ke skutečnému míru.





Moderátor: Takže vzhledem k tomu, co se děje na Západním břehu i teď, proč se teď objevují zprávy, že Palestinská samospráva uvažuje o změně platebního systému na to, čemu se říkalo platba mučedníků. Američané proti tomu kdysi protestovali. Izrael proti tomu protestuje. Co se tam děje?





Husam Zomlot: Žádná platba za mučedníky neexistuje. Existuje platba pro rodiny těch obětí izraelské okupace. Izrael zabíjí bez jakékoliv odpovědnosti. Máme děti, máme matky, máme rodiny, o které se musíme postarat. Nesledoval jsem teď podrobnosti, prostě se to teď dostalo do zpráv. Ale mohu vás ujistit, že o rodiny našich mučedníků, našich vězňů se musí postarat palestinská vláda, ať už je to jakýkoli plán.





Moderátor: Co se teď dá ještě udělat, aby se to vrátilo do starých kolejí? Víte, ono je to všechno moc hezké, takové to řečnění. Má teď někdo skutečně vliv nebo autoritu, aby je věci konkrétně napravil?





Obvinil je, že chtějí kapitulovat, a hovořil o překvapivé vizi prezidenta Trumpa o budoucnosti Gazy, kterou oznámil během své návštěvy Bílého domu minulý týden.„Moje odpověď: Zůstanu v této zemi a na této půdě, pokud zemřu, zemřu tady a neopustím Džabalíju. Neopustím Jabalii.“Na okupovaném Západním břehu Jordánu. Izraelské vojenské operace pokračují intenzivním tempem. Včera byla mezi zabitými i žena v osmém měsíci těhotenství a ve východním Jeruzalémě bylo izraelskou policií přepadeno knihkupectví vlastněné Palestinci, které je již dlouho institucí. Jeho majitelé byli zatčeni pro podezření z prodeje podněcujících materiálů.Myslíte si tedy, že Hamás udělal správnou věc, když oznámil tento odklad:Ale Hamás ho z toho obviňuje. Říkají, že podkopává dohodu.Samozřejmě, pokud máme vůdčí a státnické schopnosti, pokud skutečně víme, kde je jádro věci a hlavní příčina toho všeho, je naprosto jasné, že v posledních dvou týdnech, kdy prezident Trump řekl, že chce způsobit nucené vysídlení Gazy a vybudovat něco, kam by mohl přijít svět a žít v tom, celý Izrael nebyl proti. Nejen Netanjahu, i velmi levicové strany Izraele, opozice. V izraelské veřejnosti a politickém systému nyní panuje jakýsi konsenzus, podle něhož oni vidí v historické zemi Palestina žít jen jeden národ. Nevidí nás, nemají pro nás místo. Takže myšlenka etnických čistek, myšlenka vymazání, má nyní téměř většinovou podporu a proč to říkám? Pokud věříme ve sdílení, pokud věříme v mezinárodní konsensus, pokud věříme v řešení dvou států, je čas jednat. Londýn musí přijmout opatření, včetně okamžitého uznání státu Palestina, uvalení sankcí na osadníky, osadnické organizace a stát, který tyto osady sponzoruje. Úplné zbrojní embargo, ne poloviční zbrojní embargo, žádné poloviční závazky nejsou zapotřebí a pomozte nám, pomozte státu Palestina, pomozte palestinské vládě, pomozte regionu přejít do toho tempa prosazování mezinárodní zákonnosti, ať to už není jen vyzývání k ní.