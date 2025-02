BBC: Pokud si Evropa chce zachovat svou svobodu, musí nyní jednat rázně a jednotně

13. 2. 2025

čas čtení 5 minut

Moderátorka, BBC Radio 4, World at One, čtvrtek 13. února 2025, 13 hodin: Od konce druhé světové války lidé chápali cenu mezinárodních zákonů a globálních institucí, jako jsou Organizace spojených národů, Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Světová zdravotnická organizace. Pracovaly multilaterálním způsobem. Posledních 24 hodin ukázalo, jak moc se nyní změnilo. Zdá se, že jsme vstoupili do nové éry politiky velkých mužů. Americký a ruský prezident spolu hovořili o ukončení války na Ukrajině. Nemluvili však ani s Ukrajinou, ani s Evropou, která by ji pravděpodobně vojensky zajišťovala bezpečnost. Musí se tedy Spojené království tomuto novému světu přizpůsobit a jak? Anne Applebaumová je autorkou knihy Autocracy, Inc a profesor Timothy Garton Ash je historik a autor knihy Homelands, osobní historie Evropy. Dobré odpoledne vám oběma. Od konce druhé světové války lidé chápali cenu mezinárodních zákonů a globálních institucí, jako jsou Organizace spojených národů, Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Světová zdravotnická organizace. Pracovaly multilaterálním způsobem. Posledních 24 hodin ukázalo, jak moc se nyní změnilo. Zdá se, že jsme vstoupili do nové éry politiky velkých mužů. Americký a ruský prezident spolu hovořili o ukončení války na Ukrajině. Nemluvili však ani s Ukrajinou, ani s Evropou, která by ji pravděpodobně vojensky zajišťovala bezpečnost. Musí se tedy Spojené království tomuto novému světu přizpůsobit a jak? Anne Applebaumová je autorkou knihya profesor Timothy Garton Ash je historik a autor knihy, osobní historie Evropy. Dobré odpoledne vám oběma.



Timothy, především, myslíte si, že se svět změnil, že se nyní nacházíme v éře politiky velkých mužů?



Velmocenské politiky?





Timothy Garton Ash: Vlastně od Trumpovy inaugurace vidíme, že se chová v podstatě jako vůdce jedné z dalších transakčních velmocí. Ruska nebo Turecka nebo Indie nebo Číny, věří, že jde jedině o moc, že územní expanze je ospravedlnitelným cílem, a podívejte se, co řekl o Grónsku, o Kanadě, o Panamě, o Mexiku, o Gaze. A nyní o Ukrajině. Takže Evropa, zejména v případě Ukrajiny, musí přijít s mnohem silnější reakcí, pokud věříme v mezinárodní právo a zachování mezinárodního řádu.





Moderátorka: Anne Applebaumová, bývalý konzervativní britský ministr obrany Grant Shapps v tomto pořadu právě řekl, že nemůžeme přijmout veto na vstup Ukrajiny do NATO. Má v této věci Spojené království nějakou moc vzhledem k tomu, o čem mluvíme?





Anne Applebaum: Tak Velká Británie může mít moc, pokud začne jednat ve shodě s ostatními evropskými zeměmi. Chci říct, že nyní je podle mého názoru na čase opravdu přemýšlet netradičně. Nemusí to být prostřednictvím NATO, nemusí to být prostřednictvím EU. Ale to, co nyní skutečně potřebujeme, je koalice ochotných, zemí, kterým záleží na evropské bezpečnosti, zemí, které jsou ochotny spojit své zdroje, aby společně budovaly zbraně, aby společně budovaly armády a aby začaly společně uvažovat o evropské obraně. Myslím, že bychom měli zahodit všechny staré představy o tom, kdo je v jaké organizaci, a prostě přejít do nové éry s vědomím, že pouze jako koalice, pouze společnou prací může vzniknout něco, co se podobá evropské bezpečnosti. A ráda bych zdůraznila, že nejde jen o Ukrajinu. Rusové mají program sabotáží po celé Evropě. Kybernetické útoky po celé Evropě. Hrozby jsou uvnitř Spojeného království, uvnitř dalších evropských zemí, y nemůžeme je nadále ignorovat.





Moderátorka: Timothy Garton Ashi, souhlasíte s Anne Applebaumovou? Protože jsem si všimla, že jste použil výraz velmocenská politika. Spíše než velmoc, což by naznačovalo, že by Evropa mohla být, nebo kdokoli, kdo je tou koalicí ochotných, jak by se mohli stát velmoci?





Timothy Garton Ash: Myslím, že je to přesně tak. Evropská unie je nejednotná protože má členské státy, jako je Maďarsko a Slovensko, které jsou pro Putina a neustále blokují silnější linii vůči Ukrajině. Proto, jak správně říká Anne Applebaumová, to musí být koalice ochotných, Německo, Francie, Británie, Polsko, Španělsko, Itálie a tak dále. Skandinávské země, pobaltské státy. Ale kdybychom jednali důsledně společně, jsme, byli bychom velmocí a klíčem k budoucnosti Ukrajiny je bezpečnost. Spojené státy nyní tuto bezpečnost nezajistí, takže je to na nás.





Moderátorka: Až na to, že koalice ochotných, pokud se jí nezúčastní USA, nezúčastní se jí Rusko, nezúčastní se jí Čína, kde se vezme vojenská síla, která by zajistila, že lidé budou poslouchat?





Anne Applebaum: Takže Evropská unie má dohromady větší HDP a větší počet obyvatel než Spojené státy a je mnohem, mnohem bohatší než Rusko. Takže není za hranicí představivosti si myslet, že náš v mnoha ohledech vynikající obranný průmysl spolupracující s Ukrajinci, kteří jsou nyní světovými lídry ve válce s drony a v nejmodernějších formách vedení války, by nemohl přijít s lepším řešením a je to buď toto, nebo budeme rozděleni a dobyti a Evropě bude fakticky vládnout buď Čína, nebo Rusko. Takže je opravdu na čase, pokud Evropané chtějí, pokud si chtějí zachovat svou suverenitu, pokud si chceme zachovat své demokracie, musíme spolupracovat a začít jednat společně jako jedno těleso ve světě. A jak jsem řekl, je mi jedno, která instituce nás povede.





Moderátorka: Timothy Gartone Ashi, tom znamená fakticky říci: Podívejte se, Spojené státy, už nejste naším spojencem





-2

484

Ne, řekl bych, že to vůbec neznamená toto. Znamená to absolutně říci, že Spojené státy jsou nadále naším spojencem, ale Trump v tomto ohledu zjevně není s námi. Británie musí být součástí té evropské koalice ochotných. Jsme jednou z předních vojenských mocností v Evropě. Dalším klíčem k tomu je Německo. Hodně bude záležet na tom, co na tuto formální výzvu řekne nový německý kancléř Friedrich Merz.