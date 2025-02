Vrchní velitel německého námořnictva oznámil poškození válečných lodí v důsledku sabotáží

14. 2. 2025

Německé válečné lodě byly od začátku války na Ukrajině opakovaně sabotovány, uvedl vrchní velitel německého námořnictva viceadmirál Jan Christian Kaak. Podle něj byla v důsledku toho poškozena "více než jedna loď". Byly také zaznamenány případy průniku do námořních základen ze země i z moře. "Podle našeho hodnocení jsme kontrolováni. Snaží se podkopat důvěru naší společnosti, a to jak na národní úrovni, tak v rámci aliance. A vytvářejí základ pro následné aktivní nepřátelské akce," řekl Kaak. Ujistil, že německé námořnictvo přijímá vhodná protiopatření. Německé válečné lodě byly od začátku války na Ukrajině opakovaně sabotovány, uvedl vrchní velitel německého námořnictva viceadmirál Jan Christian Kaak. Podle něj byla v důsledku toho poškozena "více než jedna loď". Byly také zaznamenány případy průniku do námořních základen ze země i z moře. "Podle našeho hodnocení jsme kontrolováni. Snaží se podkopat důvěru naší společnosti, a to jak na národní úrovni, tak v rámci aliance. A vytvářejí základ pro následné aktivní nepřátelské akce," řekl Kaak. Ujistil, že německé námořnictvo přijímá vhodná protiopatření.

Vrchní velitel námořnictva také poznamenal, že "rostoucí hrozba ze strany Ruska na začátku roku 2025 je relevantnější než před dvěma lety". "Experti a zpravodajské služby se shodují, že od roku 2029 bude Rusko schopno zahájit konflikt s NATO," řekl Kaak. Vyzval k tomu, aby se na to připravily na úrovni strategických plánů. Předtím našli zaměstnanci loděnice Blohm + Voss v Hamburku desítky kilogramů kovových hoblin v motoru nové korvety "Emden", informovaly noviny Süddeutsche Zeitung a televizní a rozhlasové společnosti WDR a NDR. Stalo se tak před prvním spuštěním lodi. Jak poznamenali odborníci dotazovaní publikacemi, pokud by se hobliny nenašly včas, mohla korveta utrpět značné poškození, což by na dlouhou dobu zdrželo předání lodi německému námořnictvu. Novináři tvrdí, že korveta mohla být předmětem sabotáže, ale není jasné, kdo za ní stojí. Hamburské státní zastupitelství a oddělení kriminální policie odmítly situaci komentovat. Vrchní velitel námořnictva Kaak také přímo nepotvrdil, že v tomto případě mluvíme o sabotáži.

Evropská unie již dříve poznamenala, že po totální invazi na Ukrajinu začalo Rusko široce používat sabotáže proti evropským zemím. Hlavní údery dopadly na Českou republiku, Estonsko, Německo, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Velkou Británii. Český ministr zahraničí Jan Lipavský uvedl, že Rusko by mohlo být v roce 2024 zapojeno do stovky "podezřelých incidentů" v Evropě. Šéf německé Spolkové zpravodajské služby Bruno Kahl varoval, že sabotáže v západních zemích, které jsou podporovány Ruskem, by mohly přimět NATO, aby uplatnilo článek 5 charty kolektivní obrany. Zároveň dodal, že "přímá vojenská konfrontace s NATO se stává jednou z otevřených možností Kremlu".

Zdroj v němčině: ZDE

