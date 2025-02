Channel 4 News: Hroutí se to rychle a je teprve středa. Trump zradil Ukrajinu

12. 2. 2025

Moderátor, Channel 4 News, středa 12.února 2025, 19 hodin:



Novopečený americký ministr obrany přijíždí do Evropy jí sdělit, že si bude platit za vlastní obranu. Prezident Trump je pozván do Moskvy a chválí Putina.

Drsná strategická realita brání Spojeným státům americkým, aby se primárně soustředily na bezpečnost Evropy.

Dobrý večer. Nový světový řád se formuje a je teprve středa. Před několika hodinami prezident Trump oznámil, že ho Vladimir Putin pozval na státní návštěvu Moskvy, a naopak. "Po jedenapůlhodinovém telefonátu a mírových rozhovorech o Ukrajině by měly okamžitě začít rozhovory mezi našimi dvěma velkými národy," myslel tím Ameriku a Rusko. Žádná zmínka o ruské agresi nebo válečných zločinech. Náladovou hudbu na setkání NATO naladil nový Trumpův ministr obrany Pete Hegseth, bývalý moderátor televize Fox prohlásil následující. Ukrajina nikdy nebude součástí NATO. Musí se rozloučit s územími zabranými Ruskem. A Evropa se musí přestat spoléhat na Ameriku, pokud jde o sousedskou ochranu.

Je to tedy sbohem starému světovému řádu v Evropě, alespoň teď, když Amerika říká, že se soustředí na Asii, z NATO nevystoupí, ale přestane ho z velké části financovat. A Evropa se musí postarat sama o sebe. Mezitím Donald Trump říká, že chce velmi, velmi úzce spolupracovat s Vladimirem Putinem. A po Trumpově telefonátu s Vladimirem Putinem Zelenský říká, že chce také uzavřít mír. Pro Ukrajinu zazněl tvrdý vzkaz. Zapomeňte na to, že by Ukrajina dostala vše zpět, že se chce vrátit do svých původních hranic před první ruskou invazí v roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a obsadilo část Doněcké a Luhanské oblasti u ruských hranic. Od plnohodnotné invaze v únoru 2022 ruské síly obsadily výseče ukrajinského území na východě a jihu, ale Spojené státy, jak se zdá, mají nyní větší zájem o ukrajinské vzácné zeminy, říká náš zpravodaj Paul McNamara.





Reportér: Příjezd, kterému předcházela smršť rétoriky, slova, která vnesla strach nikoli do srdcí historických nepřátel, ale spojenců, amerického ministra obrany Peta Hegsetha dnes v NATO přivítal jeho britský protějšek,

Před tímto setkáním si lidé kolem stolu nebyli jisti, zda získají skutečnou představu o skutečných postojích Spojených států vůči Ukrajině. Během dvou minut nebyli na pochybách.





Hegseth: „Stejně jako vy chceme suverénní a prosperující Ukrajinu. Ale musíme začít tím, že si uvědomíme, že návrat k hranicím Ukrajiny před rokem 2014 je nereálný cíl. Spojené státy si nemyslí, že členství Ukrajiny v NATO je realistickým výsledkem vyjednaného urovnání.“





A pokud jde o to, kdo může poskytnout případné bezpečnostní síly po skončení mírového procesu:





„Aby bylo jasno. V rámci případných bezpečnostních záruk nebudou na Ukrajině rozmístěny americké jednotky.“





A na závěr výtka, že spojenci NATO nevydávají na obranu dostatek prostředků.





Britský ministr obrany: "Pane ministře Hegsethe, slyšíme vás. Slyšíme váš závazek vůči NATO, vůči článku 5, vůči suverénní Ukrajině a vůči vašemu obrannému partnerství s Evropou. Slyšíme také vaše obavy."





V Kyjevě se nad prezidentem Zelenským tyčil ministr financí Scott Besant, aby s ním promluvil o životě po válce.





"Prezident Trump má plán, jak to ukončit. A my bychom chtěli dohodu o hospodářské spolupráci.!





Když se řešily otázky NATO a Ukrajiny, zbylo na samotného prezidenta, aby promluvil s Ruskem. Dnes odpoledne prezident Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil, že měl dlouhý a velmi produktivní telefonát s prezidentem Vladimirem Putinem. Řekl, že jsme se oba shodli, že chceme zastavit miliony mrtvých, k nimž dochází ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Dohodli jsme se na velmi úzké spolupráci. Dohodli jsme se také, že náš příslušný tým okamžitě zahájí jednání a že začneme tím, že zavoláme prezidentu Zelenskému. A na závěr svého příspěvku poděkování prezidentu Putinovi za jeho čas a úsilí, pokud jde o tento telefonát. Zatímco však USA přes noc plánovaly svůj den dominantní diplomacie, ruské rakety nadále dopadaly na ukrajinskou půdu. A mnozí tam dnes uvažují o své nejisté vyjednávací pozici. Nyní byla vyhlídka na členství Ukrajiny v NATO stažena ze strany USA. Vědomí, že nevyšlou žádné americké vojáky, zbavilo USA jejich vyjednávacích žetonů.





„Myslím, že Rusko je při pohledu na to, co se teď ve světě děje, docela spokojené. Myslím, že Rusko je dravec. Nyní cítí určitou slabost, které se pokusí využít.“





Představujete si situaci, kdy bude možné udržet mír bez zapojení USA?





"Tak to nepotřebujeme, nepotřebujeme na Ukrajině americké vojáky, ale potřebujeme závazek USA, že pokud Rusko poruší mír a pokud znovu zaútočí, Spojené státy budou stát bok po boku s námi."









"Myslím, že zvolení Donalda Trumpa je ranou do vazu celému evropskému bezpečnostnímu řádu. Jen velmi málo z toho, co řekl Pete Hegseth, je překvapením vzhledem k tomu, že Donald Trump je prezidentem a co víme o tom, co chce dělat. A myslím si, že Evropané už dlouho dávali najevo, že se budou muset zvednout a převzít větší odpovědnost za, za svou vlastní obranu."





Někteří říkají, že to, co dnes slyšeli, byly spíše červené linie USA než jejich skutečný plán, ať už byl jakýkoli. Někteří říkají, že šéfové obrany opustili tuto místnost šokováni.





Moderátor: No, teď se ke mně připojí bývalý švédský premiér Carl Bildt a Maria Mezentseva, která je ukrajinskou poslankyní ze strany prezidenta Zelenského, Sluha lidu. Oba vás vítám. Kdybych mohl začít s vámi. Carle Bildte, dnes je pro Rusko docela dobrý den, že?





Carl Bildt: Myslím, že je to docela dobrý čas pro Putina, ano. Bylo to velmi pozoruhodné, řekl bych, ale dokonce i na Trumpova, což je docela něco, co jsme viděli od ministra obrany, zahájení ústupků Rusku, ještě než začali jednat, ještě než začali jednat, chci říct, to neudělal ani Chamberlain v roce 1938.







Moderátor: Takže to je mnichovanství. V podstatě ve velkém.





Carl Bildt: No, oni zahájí jednání a samozřejmě znepokojující na tom je to, že říkají, že to my Američané, my, Rusové rozhodneme dobře, ale jednání by mělo být s Ruskem a Ukrajinou, protože to je ten problém. A pak samozřejmě pozoruhodné, že udělali velmi velké ústupky ještě předtím, než jednání začala. Chci říct, to bylo neslýchané i na Trumpovy poměry, to bylo pozoruhodné.





Moderátor: Ale pojďme k Ukrajině. Maria Mezenseva, vy jste ukrajinská poslankyně. O tom, že by Ukrajina seděla u toho jednacího stolu s Ruskem a Spojenými státy, není ani zmínka. Myslíte si, že po všech těch obětech, kterými jste si prošli, po všech těch agresích, které jste utrpěli, že vám teď házejí klacky pod nohy?





Maria Mezentseva: No, to by se určitě nestalo. Myslím si, že ten jednací stůl by neměl vypadat tak, jak jsme ho viděli, na jedné straně Putin a na druhé straně velmi daleko někdo jiný. Ukrajina musí být ústředním bodem. Nejen proto, že jsme obětí agrese, která byla proti nám zahájena.

Moderátor: Ale o Ukrajině se dnes prezident Trump nezmínil. Myslím tím, že o Ukrajině v rámci těchto jednání opravdu nemluvil.





Maria Mezentseva: Řádná jednání musí zahrnovat Ukrajinu. To je to, co prezident Zelenskyj neustále zdůrazňuje. A jsem si jistá, že to udělá ještě jednou. Na mnichovské konferenci, kde předpokládám, že se zúčastní mnoho významných politiků, nedávno jsme viděli vedení Velké Británie v Rammsteinu. Sledujeme bitevní pole. Dnes v noci jsme byli svědky 12 balistických raketových útoků na hlavní město Ukrajiny. To nejsou mírové snahy. Je to pokračování genocidních činů a my nepřestáváme zdůrazňovat, že jakákoli mírová jednání by měla obsahovat balíček spravedlivého míru, takže spravedlnost, Slabá Ukrajina bude ztrátou pro všechny, Dnes ministr financí USA a prezident Zelenskyj hovořili o dronovém úseku a nových snahách o společnou vizi našeho regionu Donbasu a nejen o tom, co je dnes v sázce, jako jsou přírodní nerostné zdroje.





Moderátor: Poslechněme si tedy o tom Carla Bilta, chci říct, že je to pro Ukrajinu střízlivá věc a zřejmě se snaží vyřešit věci mezi sebou a pak budou znovu mluvit s Američany. Ale co Evropa? 5 % HDP, výdaje na obranu, což je něco, co Hegseth opakovaně řekl. To bude pro evropské země velmi, velmi obtížné dosáhnout.





Moderátor: Říká, že jejich důraz je nyní kladen na Asii a ne na Evropu. Evropa se musí postarat o ochranu svého sousedství. Dokážete si to vůbec představit?







Carl Bildt: No, vidím, že se to děje a že se to děje a většinu obranného úsilí Evropy vynakládají sami Evropané. Jsme závislí na Američanech, pokud jde o určité prostředky, o tom není pochyb, zejména jaderné odstrašení a také některé posily a některé klíčové prostředky. Ale když si vezmete počet praporů a podobné věci, je to evropská obrana. To dělají především evropské národy. Musíme udělat víc. Děláme, a když se podíváte jen na národy EU, tak ty v posledních letech zvyšovaly výdaje na obranu zhruba o třetinu. A myslím, že je pravděpodobné, že to bude pokračovat.





Moderátor: Myslíte si, že kdyby Vladimir Putin nedostal všechny tyto ústupky, tak si teď řekne, no, vlastně bych mohl jít na Ukrajinu, mohl bych jít trochu dál?





Carl Bildt: To jsem si naprosto jistý, že udělá. Na příměří nepřistoupí. Zvýší vojenský tlak, aby měl další politické ústupky od prezidenta Trumpa.





Moderátor: Maria: O válečných zločinech a agresi a porušování lidských práv ze strany Ruska nepadla vůbec žádná zmínka. Neznepokojuje vás to jako Ukrajinku?





To, co se odehrálo dnes odpoledne, byl trojitý diplomatický útok nové americké administrativy.Dnes se neotřásá jen Ukrajina, ale i samotné NATO.Pro Spojené státy je to také velmi obtížné. Ty v současné době vydávají zhruba 3,2 procenta. Takže by to zahrnovalo 50% zvýšení výdajů USA na obranu. Myslím, že neví, o čem mluví. Ale Evropa zvyšuje výdaje na obranu poměrně výrazně.Rozhodně ne. Tribunál pro zločin agrese bude zřízen již v dubnu Radou Evropy a různými členskými státy po celém světě. Pokračujeme v úsilí společně se Švédskem a Velkou Británií a mnoha dalšími partnery o kompenzační mechanismus a zmrazení majetku. A nezapomínejme na pokrok, který byl učiněn jen během tří let, nezapomínejme na bezpilotní letouny, koalici F16, společnou výrobu, a teď mluvím o vojenské stránce. Ale samozřejmě všechny internované děti, všichni, kdo jsou v zajetí, civilisté, váleční zajatci, musí být vyměněni.