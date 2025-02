Evropa se nebude účastnit mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem, říká americký vyslanec

15. 2. 2025

Keith Kellogg vzkazuje evropským zemím, aby místo stěžování si na roli v rozhovorech nabídly konkrétní řešení a zvýšily výdaje

(Pozn. JČ. S tímto člověkem se Lipavský před čtrnácti dny pokoušel ve Washingtonu "vyjednávat" o Ukrajině...:)")



Evropa bude konzultována - ale nakonec vyloučena - z plánovaných mírových rozhovorů mezi Ruskem, USA a Ukrajinou, prozradil zvláštní vyslanec Donalda Trumpa pro Ukrajinu.



Na otázku, zda se Evropa plánovaných rozhovorů zúčastní, Keith Kellogg odpověděl, že je ze „školy realismu, a to se nestane“.

„Možná to bude jako křída na tabuli, možná to bude trochu drhnout, ale říkám vám něco, co je opravdu zcela upřímné,“ řekl v sobotu.



„A svým evropským přátelům bych řekl: zapojte se do debaty, ne tím, že si budete stěžovat, že byste mohli, ano či ne, být u stolu, ale tím, že přijdete s konkrétními návrhy, nápady, zvyšte výdaje (na obranu).“



Kelloggovy výroky vyvolají zděšení u některých evropských představitelů, kteří Trumpovi nevěří a domnívají se, že bezpečnost jejich zemí je neoddělitelně spjata s osudem Ukrajiny. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski uvedl, že francouzský prezident Emmanuel Macron pozval evropské lídry na pondělí do Paříže, aby o situaci jednali.



Kellogg uvedl, že jedním z důvodů, proč předchozí mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem ztroskotaly, bylo zapojení příliš mnoha zemí, které nebyly schopny žádný takový proces uskutečnit. „Touto cestou se nevydáme,“ řekl na okraj Mnichovské bezpečnostní konference.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve využil svého vystoupení na konferenci k varování, že Evropa bude z jednání pravděpodobně vyloučena. Vyzval Evropu, aby se aktivizovala a vytvořila evropskou armádu, v níž by Ukrajina hrála ústřední roli.



Evropští představitelé, otřesení pátečním konfrontačním projevem amerického viceprezidenta JD Vance, se stále více obávají Trumpova přístupu k mírové dohodě s Ukrajinou a obávají se, že může být uzavřena dohoda, která bude výhodná pro USA, ale bude mít dlouhodobé důsledky nejen pro bezpečnost Ukrajiny, ale i pro Evropu.



Polský premiér Donald Tusk uvedl na sociálních sítích: „Evropa naléhavě potřebuje vlastní akční plán týkající se Ukrajiny a naší bezpečnosti, jinak o naší budoucnosti rozhodnou jiní globální hráči. Ne nutně v souladu s našimi vlastními zájmy... Tento plán musí být připraven nyní. Není času nazbyt.“



Kellogg uvedl, že rozhodujícími otázkami je zajistit, aby válka po uzavření příměří nezačala znovu, a určit, jak si Ukrajina zachová svou suverenitu. To by podle něj vyžadovalo věrohodné bezpečnostní záruky a dodal, že Trump jako jediný rozhodující činitel v USA zatím není schopen takové záruky definovat.



Řekl: „Trump by potřeboval celou škálu možností“ a že ‚všechny možnosti jsou na stole‘. Řekl, že pracuje na „Trumpově čase“, a dodal, že očekává dohodu v řádu týdnů a měsíců. Klíčovou otázkou bylo dohodnout se na tom, jak se bude postupovat při porušení případné dohody o příměří, řekl.



Zelenskyj řekl Evropě, aby se vyhnula tomu, že ji Trump opustí u jednacího stolu. „Buďme upřímní - nyní nemůžeme vyloučit, že Amerika řekne Evropě 'ne' v otázkách, které ji ohrožují. Mnozí lídři hovořili o Evropě, která potřebuje vlastní armádu - armádu Evropy. Domnívám se, že tento čas nastal. Je třeba vytvořit ozbrojené síly Evropy. Před několika dny mi prezident Trump vyprávěl o svém rozhovoru s Putinem. Ani jednou se nezmínil o tom, že Amerika potřebuje Evropu u toho stolu. To o mnohém vypovídá. Staré časy jsou pryč - kdy Amerika podporovala Evropu jen proto, že to vždycky dělala. Ukrajina nikdy nepřijme dohody uzavřené za našimi zády bez naší účasti. A stejné pravidlo by mělo platit pro celou Evropu. Žádná rozhodnutí o Ukrajině bez Ukrajiny. Žádná rozhodnutí o Evropě bez Evropy.“



A dodal: „Prezident Trump jednou řekl: ‚Nezáleží na tom, do jaké rodiny jste se narodili, ale jakou rodinu si vytvoříte‘. Musíme vybudovat co nejužší vztah s Amerikou a - ano, nový vztah - ale jako Evropané, ne jen jako samostatné národy. Proto potřebujeme jednotnou zahraniční politiku, koordinovanou diplomacii, zahraniční politiku společné Evropy.“





Vzhledem k tomu, že mnoho evropských zemí čelí stále více euroskeptickým voličům, jeho myšlenky o integraci se pravděpodobně neujmou, ale jeho výroky mohou Evropu podnítit k podrobnějším diskusím o tom, jakou vojenskou roli mohou na Ukrajině hrát, včetně nasazení vojáků na ochranu příměří.





