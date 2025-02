Musk se posmíval svému oponentovi za to, že je slepý

18. 2. 2025 / Bohumil Kartous

Následně digitální lůza začala téhož člověka šikanovat. Je to vždy stejný scénář: “vůdce” zahvízdá a patolízalové, zažívající rauš z pocitů lovící smečky, jdou do akce. Podobné akty podlé zbabělosti se odehrávají také na sociálních sítích v Česku. Trpaslíček Vávra si pase svou malou digitální tlupu a jakmile jí dá pokyn, tlupa jde obtěžovat hloupostí sdílenou se svým unterführerem. Jak říká Muskem napadený Dylan Hedtler-Gaudette, Elon je “small person”.

Samozřejmě nejde jen o dobrý pocit ze zbabělého chování, alespoň ne v případě Muska. Tento způsob šikany prokazatelně vede k tomu, že se lidé zdráhají veřejně kritizovat potenciální útočníky. Musk v minulosti ukázal prstem na řadu lidí, kteří následně zažívali nejen digitální, ale i fyzické obtěžování a vyhrožování ze strany excitované lůzy. Právě tímto způsobem, tedy na základě strachu, si uřvaní digitální agresoři zajišťují iluzi dominance. Byť to může být nepříjemné, není radno na tuto hru přistupovat. Hloupost, podlost a patolízalství nepřinesou nikdy nic dobrého.



Elon Musk zesměšnil slepce na Twitteru. Pak se do práce pustil dav



Muskův bezkonkurenční dosah na internetu na Twitteru mu poskytl mocný nástroj k útokům na osoby, které kritizují DOGE.









Dylan Hedtler-Gaudette pracuje v Projektu pro vládní dohled, nestranické kontrolní skupině zaměřené na omezování byrokratického plýtvání. Shodou okolností je také slepý. Takže když minulý týden ve svědectví na Kapitolu kritizoval Elon Musk americkou službu DOGE, Musk rozpoutal online útok, který Hedtler-Gaudette popsal jako „neskutečný“ ve svém infantilním fanatismu.



Nejprve Musk retweetnul příspěvek na Twitteru, v němž se uvádí, že „slepý ředitel hlídací skupiny financované Georgem Sorosem svědčí o tom, že nevidí rozsáhlé důkazy o plýtvání vládními prostředky“, a přidal dva smějící se/plačící emotikony. Tweet získal více než 21 milionů zobrazení a vyvolal desítky nenávistných zpráv na Hedtler-Gaudettově účtu.



„Neviděl s--- ... perfektní výmluva pro neschopnost vykonávat svou práci,“ uvedl jeden útočník. „Slepý chlap nevidí podvody. U nemůže si vymyslet takový nesmysl,“ napsal další. Jeden člověk dokonce vyzval, aby útočníci na sociálních sítích zveřejnily Hedtler-Gaudettův bankovní účet.



Tato epizoda ilustruje, jak Muskův bezkonkurenční dosah na internetu mu dal mocný nástroj k útokům na osoby, které kritizují DOGE, přičemž jeden příspěvek je schopen vyvolat stovky ostrých reakcí od jeho stoupenců.



Minulý týden posílil nepodložená tvrzení o soudci, který zrušil Trumpovo zmrazení financování federálních grantů, v nichž byla uvedena jeho dcera, státní zaměstnankyně. Musk vyzval k propuštění novinářů, kteří psali o DOGE, a označil jejich jednání za „možná trestné“. Při lovu na místa, kde by mohl omezit federální byrokracii, miliardář znovu zveřejnil jména a tituly jednotlivých vládních zaměstnanců a naznačil, že by měli být propuštěni.



Podle odborníků na digitální práva tato situace vytvořila bezprecedentní nerovnováhu moci. Muskův masivní počet příznivců na internetu, vlastnictví platformy sociálních médií, kde může diktovat pravidla moderování obsahu, a jeho pozice v čele vládního subjektu s přístupem k soukromým údajům mu dávají jedinečnou možnost vyhrožovat těm, kteří ho zpochybňují, a potlačovat nesouhlasné projevy.



„Lidé se v této zemi necítí bezpečně, když mluví proti vládě,“ řekl Ryan Calo, profesor práva na Washingtonské univerzitě. „Protože vláda v podobě Elona Muska a samotného prezidenta Trumpa bude katalyzátorem odplaty.“



Hedtler-Gaudette uvedl, že Muskovo rozhodnutí zesměšnit osmatřicetiletého slepého vládního experta na plýtvání vykazuje něco jiného: „Je to v podstatě malý člověk,“ řekl Hedtler-Gaudette v rozhovoru pro The Washington Post.



Musk neodpověděl na žádost o komentář.



Dlouho předtím, než Musk vlastnil společnost X, používal svůj osobní účet k hanobení jednotlivců. Když v roce 2018 novinářka Erin Bibaová napsala, že Musk útočí na vědce a reportéry, miliardář se ohradil, že „nikdy neútočil na vědu. Rozhodně ale útočím na zavádějící žurnalistiku, jako je ta vaše“. Tato jediná poznámka vyvolala příval e-mailů, tweetů a příspěvků na Instagramu, jak napsala Bibaová, od takzvaných „MuskBros“, z nichž mnohé obsahovaly sexuálně urážlivé poznámky.



Poté, co Musk v roce 2022 koupil Twitter a přejmenoval ho na X, se stránka proměnila. Miliardář propustil většinu týmu zajisťující důvěryhodnost a bezpečnost Twitteru a profesionální ověřování faktů nahradil crowdsourcingovými „komunitními poznámkami“. Protože Muskův účet nabobtnal na 217 milionů sledujících, má nejhlasitější online megafon v americké politice - megafon ještě zesílený algoritmy vyladěnými tak, aby upřednostňovaly jeho obsah ve feedech lidí, uvedla Joan Donovanová, docentka žurnalistiky na Bostonské univerzitě.



Muskovy příspěvky slouží jeho stoupencům jako „pouhý spouštěcí mechanismus“, uvedla Donovanová, a často je podněcují k tomu, aby prohledávali profily na sociálních sítích, vyhledávali informace o rodinných příslušnících obětí, podnikali kybernetické útoky, podávali falešné stížnosti zaměstnavateli nebo zaplavovali lidi textovými zprávami a telefonáty po celou noc.



Krátce po převzetí webu Musk falešně zveřejnil, že Yoel Roth, bývalý šéf důvěryhodnosti a bezpečnosti webu, je „pro to, aby děti měly přístup k internetovým službám pro dospělé“. Někteří si tento komentář vyložili tak, že Roth je pedofil, což vyvolalo vlnu antisemitského a homofobního obtěžování, která ho nakonec donutila odstěhovat se z jeho domu, jak vyplývá z Rothovy výpovědi v Kongresu.



Po Trumpově znovuzvolení se Musk často zaměřuje na lidi, kteří zapadají do narativů oblíbených u prezidentovy nacionalistické základny.



V listopadu Musk retweetnul příspěvek, v němž identifikoval Ashley Thomasovou, ředitelku diverzifikace klimatu v americké Mezinárodní rozvojové finanční korporaci, a položil otázku, zda by její plat měli financovat daňoví poplatníci. „Tolik falešných pracovních míst,“ uvedl Musk v odpovědi na Twitteru, která získala více než 33 milionů zobrazení. Jeho příspěvek inspiroval příval nadávek a výzev k odvolání Thomasové. „Vyhoďte ji hned první den,“ uvedl jeden z plakátů.



Když v lednu zachvátily Los Angeles lesní požáry, Musk obvinil hasiče a hasičky z menšin, že nezastavili plameny dříve, a zveřejnil jejich jména a fotografie. „DEI znamená lidé UMÍRAJÍ,“ napsal Musk na Twitteru během přírodní katastrofy.



Poté, co reportérka deníku Wall Street Journal Katherine Longová odhalila, že Marko Elezová, jedna z Muskových zaměstnankyň v DOGE, šířila na internetu rasistické komentáře - což Elezovou přimělo k rezignaci -, ji miliardář označil za „nechutnou a krutou osobu“ a navrhl, aby byla „okamžitě vyhozena“. Ashok Sinha, mluvčí deníku Wall Street Journal, v prohlášení uvedl, že „stojíme za naší reportérkou a naším spravedlivým a přesným zpravodajstvím“.



Muskovy útoky mají od nástupu Trumpa do úřadu novou sílu, řekl Calo. Musk je zvláštním vládním zaměstnancem a jeho tým DOGE má přístup k citlivým soukromým údajům. Jako majitel X může rozhodovat o tom, jaký obsah bude povolen.



Tato kombinace mu podle Cala dává jedinečnou možnost odradit lidi, na které útočí, od zveřejňování příspěvků na sociálních sítích. Calo tvrdí, že tento postup je formou útoků, kdy vládní aktéři využívají své autority k ovlivňování obsahu na účtech sociálních médií.



„Nyní máte doslova úředníka jmenovaného Bílým domem, který na své vlastní mediální platformě šikanuje lidi a vyhrožuje jim,“ řekl Calo.



Muskovo počínání na internetu může v konečném důsledku snížit kritiku, které se mu v budoucnu dostane, uvedla Gita Johar, profesorka obchodní školy Kolumbijské univerzity, která se specializuje na psychologii spotřebitele. „Lidé prostě předvídají, že budou napadáni, a nezaujímají postoje, které by z vás mohly udělat terč online šikany,“ řekla Johar.



Hedtler-Gaudette sice zatím kvůli Muskovu příspěvku fyzické újmě nečelil, ale řekl, že se obává budoucnosti.



„To, co se děje na internetu, má svou moc,“ řekl. „I když to někdy rád odmítám a směju se tomu, někdy to má skutečné následky.“

Zdroj v angličtině ZDE

