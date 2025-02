Trump označil Zelenského za diktátora a vzkázal mu, aby „rychle jednal“, jinak přijde o celou Ukrajinu

19. 2. 2025

čas čtení 8 minut

Trumpovy výroky následují po konstatování Zelenského, že Trump žije v ruské „dezinformační bublině“.



Donald Trump nazval Volodymyra Zelenského diktátorem a varoval ho, že by „měl rychle jednat“, jinak mu „nezbude žádná země“, poté, co ukrajinský prezident obvinil amerického vůdce, že je „uvězněn“ v ruské „dezinformační bublině“.



Středeční eskalace slovní války představuje nejhlubší roztržku mezi Kyjevem a jeho nejmocnějším spojencem Amerikou od ruské invaze v plném rozsahu před téměř třemi lety.



V tirádě na serveru Truth Social, která znamenala dosud nejvýraznější hrozbu ukončení války za podmínek výhodných pro Moskvu, Trump napsal: „Diktátor bez voleb, Zelenskyj by měl rychle jednat, jinak mu nezbude žádná země.“



Trump dodal, že Zelenskyj „odvedl hroznou práci“, a obvinil ukrajinského prezidenta - bez důkazů - z toho, že těží z pokračující finanční a vojenské podpory USA, což naznačuje, že má zájem válku prodlužovat, místo aby usiloval o její ukončení. Donald Trump nazval Volodymyra Zelenského diktátorem a varoval ho, že by „měl rychle jednat“, jinak mu „nezbude žádná země“, poté, co ukrajinský prezident obvinil amerického vůdce, že je „uvězněn“ v ruské „dezinformační bublině“.Středeční eskalace slovní války představuje nejhlubší roztržku mezi Kyjevem a jeho nejmocnějším spojencem Amerikou od ruské invaze v plném rozsahu před téměř třemi lety.V tirádě na serveru Truth Social, která znamenala dosud nejvýraznější hrozbu ukončení války za podmínek výhodných pro Moskvu, Trump napsal: „Diktátor bez voleb, Zelenskyj by měl rychle jednat, jinak mu nezbude žádná země.“Trump dodal, že Zelenskyj „odvedl hroznou práci“, a obvinil ukrajinského prezidenta - bez důkazů - z toho, že těží z pokračující finanční a vojenské podpory USA, což naznačuje, že má zájem válku prodlužovat, místo aby usiloval o její ukončení.



Americký prezident napsal, že Zelenskyj, kterého odmítl jako „skromně úspěšného komika“, „přemluvil Spojené státy americké, aby utratily 350 miliard dolarů, aby šly do války, kterou nebylo možné vyhrát a která nikdy nemusela začít.



„Jediné, v čem byl dobrý, bylo, že hrál na Bidena 'jako na housle',“ napsal Trump.



Bezprecedentní eskalace napětí mezi Kyjevem a Washingtonem přichází poté, co se v úterý v Saúdské Arábii sešli vysocí představitelé USA a Ruska, aby jednali o válce na Ukrajině a také o hospodářské a politické spolupráci, což naznačuje zásadní změnu v přístupu USA k Moskvě.



Ukrajina a Evropa byly z jednání vyloučeny, což zvýšilo obavy, že by Trump mohl prosazovat mírovou dohodu zvýhodňující Vladimira Putina.



„Úspěšně vyjednáváme o ukončení války s Ruskem, což, jak všichni připouštějí, může udělat pouze 'TRUMP' a Trumpova administrativa,“ napsal Trump.



Dříve během dne Zelenskyj na bojovné tiskové konferenci v Kyjevě řekl, že americký prezident prosazuje „spoustu dezinformací pocházejících z Ruska“.



„Bohužel prezident Trump, při vší úctě k němu jako k vůdci národa, kterého si velmi vážíme ... je uvězněn v této dezinformační bublině,“ řekl Zelenskyj.



Zelenského výroky byly zase reakcí na sérii agresivních a lživých výroků z úterního večera, v nichž ho Trump kritizoval a naznačil, že za invazi na Ukrajinu může sama Ukrajina.



Nejnovější Trumpovy výroky vážně zpochybní budoucí pomoc USA Ukrajině. Zelenskyj předtím uvedl, že Ukrajina má jen malou šanci na přežití bez podpory USA, které jsou klíčovým vojenským partnerem.



Zatímco Zelenskyj řekl, že by si přál, aby byl Trumpův tým „pravdomluvnější“, Putin ve stejný den prohlásil, že americký prezident začal dostávat „objektivní informace“ o válce na Ukrajině, což ho vedlo ke „změně postoje“.



Putin rovněž uvedl, že „vysoce hodnotí“ výsledky rusko-amerického summitu v Rijádu. „Rusko a USA spolupracují v ekonomických otázkách, na energetických trzích, ve vesmíru a v dalších oblastech,“ uvedl Putin a dodal, že se s Trumpem rád setká, ale ‚příprava je nutná‘.



Na serveru Truth Social Trump znovu zopakoval svá obvinění, že za invazi na Ukrajinu může Kyjev. Tvrdil také, že Zelenskyj „odmítl uspořádat volby“ a že je „v ukrajinských průzkumech velmi nízko“.



Tato prohlášení se shodují s narativy Kremlu o Ukrajině.



Již dříve Trump tvrdil, že Zelenskyj má podporu občanů 4%, a vyzval k uspořádání nových voleb.



Ve středu Zelenskyj kontroval: „Když už mluvíme o 4 %, viděli jsme tyto dezinformace, chápeme, že přicházejí z Ruska“.



Ukrajinský prezident řekl, že nikdy nekomentuje hodnocení popularity, „zejména své vlastní nebo jiných vůdců“, ale dodal, že poslední průzkum ukázal, že mu většina Ukrajinců důvěřuje. Dodal, že jakýkoli pokus o jeho nahrazení během války by selhal.



Zatímco Zelenského popularita v posledních měsících klesala, únorový průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu (KIIS) ukázal, že mu důvěřuje 57 % Ukrajinců, zatímco o měsíc dříve to bylo 52 %.



Mychajlo Fedorov, šéf ukrajinského ministerstva pro digitální záležitosti, ve středu poukázal na to, že Zelenského rating je „o 4-5 %“ vyšší než Trumpův.



Ukrajinská legislativa zakazuje volby během válečného stavu, který platí od zahájení ruské invaze v únoru 2022. Jen málo Ukrajinců podporuje myšlenku voleb v době, kdy ruská invaze donutila miliony lidí uprchnout do zahraničí a kdy ukrajinští vojáci bojují a umírají na frontě.



Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk prohlásil, že Ukrajina se voleb „nevzdává“. „Vymýšlení 'demokracie' pod palbou není demokracie, ale divadlo, z něhož má hlavní prospěch Kreml. Ukrajina potřebuje kulky, ne volební lístky,“ napsal na své stránce na Facebooku



Zelenskyj rovněž zpochybnil Trumpovy poznámky, že většina podpory Ukrajiny pochází z USA.



„Pravda je někde jinde,“ uvedl Zelenskyj a dodal, že zůstává ‚vděčný za podporu‘ a chce, aby ‚Trumpův tým měl pravdivá fakta‘. Poté uvedl, že USA dodaly zbraně v hodnotě 67 miliard dolarů a rozpočtovou podporu ve výši 31,5 miliardy dolarů.



Při diskusi o iniciativě vedené Trumpem, jejímž cílem je odebrat Ukrajině kritické nerostné suroviny jako zálohu za pokračující vojenskou a hospodářskou pomoc, Zelenskyj řekl, že nemůže „prodat Ukrajinu“, ale je připraven pracovat „na seriózním dokumentu“, pokud bude obsahovat „bezpečnostní záruky“.



USA navrhly převzít do vlastnictví 50 % kritických nerostných surovin Ukrajiny, ale zdálo se, že návrh postrádá jakékoli bezpečnostní záruky, jako je například rozmístění amerických vojáků na Ukrajině.



Zelenského tým kladl velký důraz na potřebu záruk ze strany USA, které by Rusko odradily od nové invaze po dosažení mírové dohody.



Ve středu přijel do Kyjeva na jednání s ukrajinskými představiteli Trumpův vyslanec pro Ukrajinu Keith Kellogg. Je považován za Trumpova nejvíce proukrajinského poradce, i když s klesajícím vlivem. „Chápeme potřebu bezpečnostních záruk,“ řekl Kellogg novinářům s tím, že součástí jeho mise bude ‚sedět a naslouchat‘.



Zelenskyj ve svém vystoupení také vyzval Kellogga, aby „šel a promluvil si s obyčejnými Ukrajinci o tom, jak přijali Trumpovy výroky“.



Mezitím ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který byl součástí delegace v Saúdské Arábii, pochválil Trumpa za kritiku „zoufalce“ Zelenského a přivítal tvrzení amerického prezidenta, že minulá podpora USA ambicím Ukrajiny v NATO byla klíčovým faktorem při vyvolání války.



Ruští představitelé se rovněž chopili Trumpových posledních výroků, které zpochybnily legitimitu Zelenského jako ukrajinského prezidenta. Pjotr Tolstoj, vysoce postavený člen ruské Státní dumy, označil Trumpovy výroky za „významné“ a naznačil, že budou „velmi zajímat ty, kteří si v Kyjevě říkají politici“.



Rusko bude počítat s tím, že Trumpovy výroky zasejí neshody mezi kyjevské politické elity a společnost jako celek, což může oslabit schopnost Ukrajiny vzdorovat ruským silám.



Zelenskyj však zdůraznil, že Ukrajina je „mnohem silnější než na začátku invaze“ a soběstačnější a vyrábí „30 % všeho, co potřebujeme“.



Řekl: „V současné době je v Evropě více než polovina ekonomicky aktivních zemí: „To nám zaručuje schopnost mluvit důstojně, jako rovný s rovným, s partnery, se spojenci nebo ne“.



Zelenskyj uvedl, že jedná s evropskými spojenci o financování ukrajinské armády, což naznačuje, že Ukrajina je připravena pokračovat v boji i bez pomoci USA.





Očekává se, že evropští lídři se ve středu sejdou na druhém mimořádném summitu, který pořádá francouzský prezident Emmanuel Macron, aby vytvořili soudržnou reakci na Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině.





Zdroj v angličtině ZDE

-1