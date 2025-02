18 věcí, které Trump a jeho tým udělali tento týden

22. 2. 2025

Od označení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za diktátora až po oznámení dalších tisíců propuštěných zaměstnanců ve federálních úřadech - Trumpova administrativa pokračuje ve svých šokujících rozhodnutích



1. Nazval ukrajinského prezidenta Zelenského „diktátorem"



Trump v úterý označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za „diktátora“.



Jeho útoky přišly poté, co Zelenskyj reagoval na americko-ruská jednání o válce, z nichž byl Kyjev vyloučen.



Zelenskyj řekl, že Trump „žije v dezinformačním prostoru“ řízeném Moskvou poté, co Trump lživě uvedl, že ukrajinský vůdce klesl na podporu pouhých 4% na Ukrajině - tento údaj podle Zelenského šíří Rusko.



Zelenského funkční období mělo skončit v květnu 2024, ale jeho země je od ruské invaze v plném rozsahu před třemi lety ve válečném stavu a volby jsou pozastaveny.



Věta o „diktátorovi“ vyvolala kritiku evropských představitelů včetně německého kancléře Olafa Scholze, který ji označil za „jednoduše špatnou a nebezpečnou“.

2. Setkání s ruskými představiteli na mírových jednáních bez Kyjeva



V úterý se konaly první osobní rozhovory na vysoké úrovni mezi představiteli USA a Ruska od začátku války, Ukrajina však nebyla pozvána.



Nejvyšší američtí představitelé se setkali s moskevskými protějšky v Saúdské Arábii, což v Kyjevě vyvolalo obavy, že jejich země napadená Ruskem byla odsunuta na vedlejší kolej.



V pátek pro televizi Fox News řekl, že pro Zelenského není důležité, aby se mírových rozhovorů zúčastnil, ale že „samozřejmě“ přijme jeho telefonát.



Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že rozhovory s Ruskem jsou prvním krokem k vyjednání mírové dohody a že Ukrajině nebude nic vnucováno.





3. Výměna zajatců s Ruskem



Ruské úřady propustily občana USA, který byl tento měsíc zatčen na moskevském letišti za držení marihuany.



Osmadvacetiletý Kalob Byers byl propuštěn několik hodin před zahájením jednání mezi americkými a ruskými představiteli o válce na Ukrajině.



USA rovněž uvedly, že v rámci výměny vězňů, která minulý týden přivedla domů amerického učitele Marca Fogela, propustí ruského občana - Alexandra Vinnika, který byl zatčen v roce 2017 na základě obvinění z praní špinavých peněz v hodnotě miliard dolarů pomocí virtuální měny Bitcoin.





4. V New Yorku Trump se snažil zrušit zpoplatnění vjezdu do města během špičky



Trumpova administrativa usiluje o ukončení newyorského plánu zpoplatnění dopravních zácp, který zpoplatňuje vozidla vjíždějící do města v určitých oblastech a následně využívá mýtné k modernizaci stárnoucích dopravních systémů. Byl spuštěn minulý měsíc.



„CONGESTION PRICING IS DEAD,“ uvedl Trump na sociálních sítích. „Manhattan a celý New York je zachráněn. AŤ ŽIJE KRÁL!“



Na to reagovala newyorská guvernérka Kathy Hochulová: „Jsme zemí zákonů, které nevládne král. Uvidíme se u soudu.“





5. Oběti varovaly Trumpa, aby se nevměšoval do případu Andrewa Tatea.



Čtyři ženy, které svědčí, že byly sexuálně zneužity influencerem sociálních médií Andrewem Tatem, uvedly, že jsou „nesmírně znepokojeny“ zprávami o tom, že američtí úředníci požádali Rumunsko, aby zmírnilo cestovní omezení vůči Tateovi a jeho bratrovi Tristanovi Tateovi, kteří mají dvojí britsko-americké občanství.



Deník Financial Times jako první informoval, že američtí představitelé minulý týden o případu informovali rumunskou vládu, a o víkendu na to navázal Trumpův vyslanec Richard Grenell.



Jeden ze zdrojů listu sdělil, že ze strany USA byla vznesena žádost o vrácení pasů bratrům, aby mohli vycestovat.



6. Údajný pokles počtu zatčení na hranicích



Americká pohraniční stráž uvedla, že v lednu došlo k poklesu počtu migrantů neregulérně překračujících americko-mexickou hranici.



Podle údajů oddělení zaznamenala 29 000 zatčení, což je nejméně od května 2020 a méně než 47 000 v prosinci.



Trump se ujal úřadu 20. ledna, kdy nahradil svého předchůdce Joea Bidena.



Trumpova administrativa vyhrožuje potlačit neregulérní migraci do USA, což zahrnovalo také vyhlášení stavu nouze na jižní hranici a rozšíření procesů, které umožňují rychlé vyhoštění.



7. Propustil další tisíce federálních zaměstnanců



Trumpova administrativa - a jeho "ministerstvo" pro vládní efektivitu (Doge) v čele s Elonem Muskem - pokračují v opatřeních, jejichž cílem je drastické snížení počtu federálních zaměstnanců.



Očekává se, že do konce týdne bude propuštěno více než 6 000 zaměstnanců amerického daňového úřadu (IRS).



Podle CBS News bylo o uplynulém víkendu propuštěno přibližně 1 000 zaměstnanců amerického Národního parku, tedy zhruba 5 % zaměstnanců.



Propouštět začala také stovka zaměstnanců Federálního úřadu pro letectví (Federal Aviation Administration) a šéf odborové organizace Professional Aviation Safety Specialists David Spero označil propouštění za „ostudné“.



8. Pokusil se znovu zaměstnat propuštěné pracovníky týmu USDA pro ptačí chřipku a pracovníky jaderné energetiky.



Trumpova administrativa se pokouší znovu zaměstnat úředníky amerického ministerstva zemědělství (USDA), kteří pracovali na vládní reakci na ptačí chřipku, než byli o víkendu propuštěni, informují americká média.



Výpovědi přišly v době, kdy nejnovější výskyt ptačí chřipky zpustošil chovy drůbeže a dobytka a způsobil prudký nárůst cen vajec.



Mluvčí amerického ministerstva zemědělství konstatoval, že ačkoli „několik“ úředníků, kteří se zabývají ptačí chřipkou, bylo o víkendu „vyrozuměno o ukončení pracovního poměru“, „pracujeme na rychlé nápravě situace a zrušení těchto dopisů“.



Není to poprvé, co se něco takového stalo - po propuštění úředníků Národního úřadu pro jadernou bezpečnost minulý týden americká média informovala, že se vláda snaží některé z nich znovu zaměstnat, ale má problém se s nimi spojit, protože jim zrušila emailové adresy.



9. Podepsáno nařízení zaměřené na snížení nákladů na IVF



Trump podepsal exekutivní příkaz, který prověří způsoby, jak učinit léčbu oplodněním in vitro (IVF) dostupnější.



V projevu na akci v Mar-a-Lago personální tajemník Bílého domu Will Scharf uvedl, že příkaz žádá Radu pro domácí politiku, aby do 90 dnů vypracovala doporučení na ochranu přístupu k IVF a „agresivně“ snížila jeho náklady.



Během své kampaně Trump prohlásil, že léčbu IVF budou v případě jeho návratu do Bílého domu hradit pojišťovny nebo vláda.



10. Vyhodil tiskovou kancelář Associated Press kvůli sporu o pojmenování Mexického zálivu.



Mezi Bílým domem a celosvětovou mediální organizací Associated Press (AP) vypukl spor poté, co Google Maps změnily název Mexického zálivu na Americký záliv pro lidi, kteří tuto aplikaci používají v USA.



Trump nařídil přejmenovat tuto vodní plochu v amerických vládních dokumentech.



Agentura AP uvedla, že ve své stylistické příručce, kterou používá mnoho zahraničních médií, název Mexického zálivu nezmění.



Trump v úterý prohlásil, že zablokuje agentuře AP přístup do Oválné pracovny a do prezidentského letadla Air Force One, dokud nepřestane Mexický záliv zmiňovat.



11. Pokračující tlak na odvolání starosty Adamse.



Právníci amerického ministerstva spravedlnosti ve středu obhajovali své rozhodnutí chtít ukončit trestní řízení proti newyorskému starostovi Ericu Adamsovi.



Minulý týden ministerstvo spravedlnosti podalo návrh na zrušení obvinění z podvodu a úplatkářství proti Adamsovi. Sedm právníků ministerstva spravedlnosti, včetně nejvyššího amerického státního zástupce na Manhattanu, rezignovalo a odmítlo případ zastavit.



Adams byl z těchto obvinění obžalován v loňském roce.



Trump popřel, že by se jakkoli podílel na žádosti prokurátorů o zrušení Adamsova případu.





12. Snížení dávek pro migranty bez dokladů a právní pomoci pro děti migrantů



Ve středu Trump podepsal exekutivní příkaz o ukončení federálních dávek pro migranty bez dokladů.



Opatření se bude snažit zajistit, aby žádné federální prostředky pro státy a obce „nebyly použity na podporu politiky útočišť nebo na pomoc nelegální imigraci“, uvádí Bílý dům.



Trumpova administrativa v úterý také pozastavila službu, která pomáhala dětem, které přišly do USA bez rodičů nebo opatrovníků, orientovat se v systému imigračních soudů.



13. Podpořil nápad posílat uspořené výdaje prostřednictvím Doge Američanům



Trump uvedl, že zvažuje využití části potenciálních úspor z pracovní skupiny Elona Muska k zasílání plateb přímo americkým daňovým poplatníkům.



„Přemýšlíme o tom, že 20 % vrátíme americkým občanům a 20 % dáme na splácení dluhu,“ řekl Trump tento týden na Floridě, aniž by uvedl další podrobnosti.



Ještě před tímto vyjádřením Musk na Twitteru napsal, že „se poradí s prezidentem“ poté, co jeden z uživatelů navrhl, aby dvojice vyhlásila „DOGE Dividend“.





14. Vance na mnichovské konferenci kritizoval Evropu



Během svého projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci před týdnem americký viceprezident JD Vance ostře zaútočil na evropské demokracie, když prohlásil, že největší hrozba, které kontinent čelí, nepochází z Ruska a Číny, ale „zevnitř“.



Očekávalo se, že se Vance bude zabývat možnými rozhovory o ukončení války na Ukrajině, ale místo toho obvinil evropské vlády - včetně britské - z ústupu od svých hodnot a z ignorování obav voličů týkajících se migrace a svobody projevu.



Jeho projev odsoudilo několik politiků na konferenci.





15. Odmítnutí jednání skupiny G20 v Jihoafrické republice



Rubio tento týden bojkotoval setkání ministrů zahraničí zemí G20 v Jihoafrické republice a ministr financí Scott Bessent uvedl, že se nezúčastní setkání ministrů financí zemí G20, které se uskuteční příští týden.



Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa na zasedání řekl, že pro řešení globálních krizí je zásadní závazek k multilateralismu a mezinárodnímu právu.



Rubio při oznámení své odmítavé reakce uvedl, že Jihoafrická republika „využívá G20 k prosazování ‚solidarity, rovnosti a udržitelnosti‘. Jinými slovy: DEI [rozmanitost, rovnost a začlenění] a klimatické změny“.



Bessent uvedl, že má ve Washingtonu jiné závazky.





16. Řekl Pentagonu, aby letos našel 50 miliard dolarů na škrty.



Ministr obrany Pete Hegseth řekl americkým vojenským útvarům, aby v příštím roce našly 50 miliard dolarů na škrty, aby se peníze mohly použít jinde na Trumpovy priority.



Náměstek ministra obrany ve středečním prohlášení navenek uvedl, že skončí „nadměrná byrokracie“ a „zbytečné výdaje, které naši armádu za předchozí administrativy brzdily, a to i prostřednictvím takzvaných ‚klimatických změn‘ a dalších levicových programů“.



17. Obnovil výzkum rakoviny související s 11. zářím poté, co se ho Doge pokusil zrušit.



Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) podle úředníků obnovilo financování výzkumu rakoviny souvisejícího s 11. zářím poté, co se ho Doge minulý týden pokusil zrušit.



Smlouva v hodnotě 257 000 dolarů je určena na zpracování dat, která mají porovnat výskyt rakoviny u hasičů vystavených toxinům Světového obchodního centra s hasiči, kteří vystaveni nebyli.



18. Objevil se na zahájení Nascar



Trumpova kolona projížděla kolem závodní dráhy v Daytoně při zahájení sezóny Nascar.





Prezidentův letoun Air Force One provedl průlet pro diváky, než se setkal s jezdci.





Zdroj v angličtině ZDE

