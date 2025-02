Byl Trump pračkou špinavých peněz?

22. 2. 2025

čas čtení 10 minut



V souvislosti s obviněním, že byl Trump sovětským agentem, jsme dostali dotaz, jak to bylo s Trumpovými bankroty, před kterými ho zachránili Rusové? Zde je o tom analýza z roku 2018 ze serveru Institute for Policy Studies:



Než se stal prezidentem, byl Donald Trump v podstatě neúspěšným podnikatelem, kterému se znovu a znovu dařilo propadat směrem vzhůru. Šestkrát vyhlásil bankrot - pětkrát kvůli svým kasinům a jednou kvůli hotelu Plaza.



Podílel se na několika významných a velmi drahých investicích, které nakonec nevyšly: West Side Yards v New Yorku, Trump International Hotel and Tower v Dubaji, Trump Towers Rio, Trump Ocean Resort v mexické Baja a několik pochybných obchodů s nemovitostmi na Floridě.



Také ohromující počet jeho dalších podnikatelských záměrů zkrachoval, včetně Trump Airlines, Trump University a Trump Magazine.

Trumpovy podnikatelské neúspěchy v průběhu let a jeho neortodoxní finanční chování ho odsunuly na okraj finančního světa. Pouze jedna instituce, Deutsche Bank, mu nadále poskytovala úvěry. Jinak se Trump začal spoléhat na některé pochybné postavy a sítě. Vytvářel barokní finanční dohody zahrnující fiktivní společnosti. Na smlouvách používal pseudonymy. Začal být skoupý na slovo ohledně svých daňových přiznání.



A začal používat velké množství hotovosti. Například nakoupil obrovské nemovitosti - golfová hřiště ve Velké Británii (79 milionů dolarů), skotské panství (12 milionů dolarů), vinařství ve Virginii (16 milionů dolarů) - v hotovosti. Celkem od roku 2006 zaplatil za nemovitosti v hotovosti 400 milionů dolarů.



Shodou okolností jsou to všechno výmluvné známky praní špinavých peněz: hotovost, fiktivní společnosti, pseudonymy, nedostatek transparentnosti a náležité péče. Ale pojďme se podívat trochu hlouběji.



V roce 1984 si ruský emigrant s příznačným jménem - David Bogatin (což v ruštině znamená zhruba „bohatý člověk“) - koupil v Trump Tower na Manhattanu pět bytů za 6 milionů dolarů. Trump byl v té době s Bogatinem velmi kamarádský. Ale o tři roky později, jak píše Craig Unger v The New Republic...



Bogatin se přiznal k účasti na rozsáhlém systému pašování benzinu s ruskými mafiány. Poté, co uprchl ze země, vláda zabavila jeho pět bytů v Trump Tower s tím, že je koupil za účelem „praní špinavých peněz, ukrývání a skrývání majetku“. Senátní vyšetřování organizovaného zločinu později odhalilo, že Bogatin byl vůdčí postavou ruské mafie v New Yorku.



Vyšetřování serveru Buzzfeed na začátku tohoto roku zjistilo, že celá pětina bytů v Trumpových nemovitostech byla od 80. let 20. století zakoupena v hotovosti, což kupujícím umožňuje vyhnout se kontrole vyžadované hypotečními společnostmi. Mnoho z těchto kupujících byly fiktivní společnosti.



Podle oddělení ministerstva financí pro boj s finanční kriminalitou jsou transakce s nemovitostmi, které se uskutečňují výhradně v hotovosti, často známkou praní špinavých peněz. Ministerstvo financí odhaduje, že jedna třetina všech transakcí s drahými nemovitostmi zahrnuje potenciální praní špinavých peněz.



Mnozí z kupců Trumpových nemovitostí jsou Rusové. Loňské šetření agentury Reuters zjistilo, že ruští kupci koupili od Trumpa byty na Floridě za téměř 100 milionů dolarů. Jeden rusko-kanadský miliardář nalil miliony do Trumpovy nemovitosti v Torontu, včetně „provize“ 100 milionů dolarů moskevskému kontaktu, aby přilákal další ruské investory. V roce 2008 zaplatil ruský oligarcha Trumpovi 95 milionů dolarů za sídlo v Palm Beach, které tento Rus následně nikdy neobýval. Byla to mimořádná přirážka za nemovitost, kterou Trump koupil čtyři roky předtím za 41 milionů dolarů.



Trumpovy podezřelé obchody se samozřejmě netýkají výhradně Rusů. V tomto směru je eklektický. Uzavřel dohody s kazašskými pračkami peněz, se zkorumpovanými podniky v Indii a s pochybným provozovatelem kasina, který doufal, že rozšíří své působení ve Vietnamu.



Ani nemovitosti nejsou jedinou sférou, kde se Trump zapletl s potenciálním praním špinavých peněz. V roce 2015 uložily federální úřady pokutu 10 milionů dolarů již zkrachovalé společnosti Trump Taj Mahal za porušení zákonů proti praní špinavých peněz.



Nebylo to dokonce poprvé, kdy kasino přitáhlo pozornost federálních regulátorů. V rámci vyrovnání z roku 1998, které provozovnu stálo přes 450 000 dolarů, byl Taj Mahal jen za prvních 18 měsíců provozu 106krát citován za porušení zákonů proti praní špinavých peněz.



I zde, v Taj Mahalu, se příběh točí kolem Ruska. Jak uvádí CNN: „Podle federálních vyšetřovatelů, kteří sledují organizovaný zločin v New Yorku, se porušení předpisů datují do doby, kdy byl Taj Mahal oblíbeným místem hazardu pro ruské mafiány žijící v Brooklynu“.





Ruské peníze Trumpa několikrát zachránily, když byly jeho projekty na pokraji krachu.







Rusko je již nějakou dobu státem, který pere peníze. Za Jelcina přitáhlo miliardy dolarů západní pomoci, které pak pralo zpět do zahraničí na západní bankovní účty. A co hůř, mocné instituce na Západě, jako je Mezinárodní měnový fond, o tomto podvodu věděly a tolerovaly ho, protože chtěly udržet Jelcina u moci. Obchodníci s penězi, kteří převedli 15 miliard dolarů? Ruský organizovaný zločin.Vladimir Putin nevytvořil postsovětskou korupci ani oligarchický systém, který ji udržuje. Spíše si tento systém přizpůsobil pro své vlastní účely - a pro finanční prospěch svého okruhu přátel.Panama Papers - dokumenty uniklé z offshorové právní firmy Mossack Fonseca - odhalily mechanismy, kterými Putinovi spolupracovníci převáděli obrovské částky peněz do zahraničí ve snaze skrýt majetek. Sám Putin má údajně majetek v hodnotě nejméně 40 miliard dolarů, ale spoustu peněz také zaparkoval ve fiktivních společnostech vytvořených jeho spolupracovníky.Další vyšetřování odhalují, jak ruští oligarchové a osoby z organizovaného zločinu (někdy jedna a tatáž osoba) využívali banky k praní špinavých peněz. V loňském roce jedna dánská banka uzavřela ruské účty kvůli praní špinavých peněz, které sahalo i do Putinovy vlastní rodiny. V letech 2007-2015 provedla estonská pobočka Danske Bank více než 43 000 transakcí k vyprání 7 miliard eur spojených s různými ruskými podvody.Pak je tu Deutsche Bank, jediná finanční instituce, která se držela Donalda Trumpa, když se ho prakticky všechny ostatní banky nechtěly dotknout. Dokonce mu poskytla úvěr i poté, co odmítl splatit zbývajících 330 milionů dolarů z úvěru Deutsche Bank kvůli finanční krizi v roce 2008 (globálnímu poklesu, který mu nebránil v jiných investicích přesně ve stejné době). Jak vysvětluje Luke Harding ve své knizeTyto skutečnosti by nemusely být pozoruhodné, kdyby Deutsche Bank také nezačala být plná ruských ruskými praček peněz. V loňském roce byla banka pokutována částkou přes 600 milionů dolarů za svou roli v praní špinavých peněz v hodnotě 10 miliard dolarů v ruské měně.Informace, které by mohly Trumpa potopit - a které se pravděpodobně snaží získat Robert Mueller -, se mohou nacházet někde ve spisech Deutsche Bank. Příslušné dokumenty by spojovaly dvě nejpochybnější finanční aktivity banky - půjčování Trumpovi a praní ruských peněz.Kompromitující informace o praní špinavých peněz, nikoliv pikantní detaily o Trumpových sexuálních hrátkách, vysvětlují prezidentovu extrémní úctu k Vladimiru Putinovi. Jak pro The New Yorker vysvětlila Alena Ledeneva, odbornice na ruské obchodní praktiky:Mueller se k tomu přiblížil. Obvinil Trumpova spolupracovníka Paula Manaforta, který měl vlastní nelegální obchody s ruskými partnery, z praní špinavých peněz. Šel po dalších trumpovcích s vazbami na Rusko (Michael Flynn, Carter Page, George Papadopoulos).A co je nejkritičtější, na háku má Trumpova právníka Michaela Cohena. Zapomeňte na platby Trumpovým milenkám. Sex se prodává, ale nebude to to, co Trumpa položí. Skutečným důvodem, proč je prezident tak vyděšený z loajality svého právníka, je to, že Cohen je na spojnici ruské a finanční sítě. Píše Jonathan Chait v New York Magazine:Cohen inkasoval obrovské neohlášené částky, které byly buď penězi za přístup fungující jako kvaziúplatky, nebo přímo úplatky. Trump, často pracující prostřednictvím Cohena, si vybudoval nevyzpytatelné vazby na celosvětové kriminální zdroje, které propírají špatně získané částky prostřednictvím jeho realitních podniků.Mueller ví přesně, co hledá. Nedbalost a neschopnost Trumpova spolku prakticky zaručují, že nějaké důkazy o nekalých činech existují. Problém je v tom, že do různých částí ruského systému praní špinavých peněz je zapojeno mnoho mocných a bezohledných lidí. Překonání odporu z těchto kruhů se může ukázat jako nejnáročnější část Muellerovy práce.