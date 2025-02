Prosba o radu: Koho volit?

25. 2. 2025

čas čtení 2 minuty

Dobrý den,

jsem pravidelným čtenářem Britských listů, Deníku Referendum, Voxpotu a Advojky (u některých jsem i předplatitelem), píše Václav Pazderník.



Všem těmto a mnohým jiným velmi děkuji za jejich práci! Díky, díky, díky!!



Označil bych sám sebe za levicového intelektuála.



ODS, Top09 a KDU-ČSL prokázaly absolutní neschopnost vládnout či jakkoliv reagovat na současné výzvy.



ANO je Babiš, děkuju nechci. Bizár jako SPD, KSČM či Motoristi ani nezmiňuji.



Bohužel STAN, Piráti či Soc-Dem jsou pro mě dost diskutabilní. Zelení živoří.





A tak se prosím chci jen zeptat, koho mám volit?



Koho volí lidé v redakcích vašich novin? Lidé co mají mozek a vidí svět v souvislostech.



Já vím, že se vás na to nesmím ptát, ale jsem úplně bezradný.



Když to hodím Zeleným (kteří jsou pod 5%), je to jako bych to hodil Andrejovi.







Na druhou stranu vím, že jsou zde lidé, kteří nechtějí ani Andreje, ani Fialu, ani Tomia...



Lidé, kteří jsou si vědomí současných problémů a potřeby je řešit. Ale ti jsou roztříštění/neviditelní, nebo kde jsou?



Lidé, kteří chápou, že demokracie je základ, že EU je základ, že NATO je základ. Že existuje klimatický problém.



Že je potřeba reagovat na změny v souvislosti s AI. Že nelze nálepkovat jakékoliv skupiny lidí a hnědnout.



Že je potřeba změnit zdanění. Atd. Já vím, že nemusíte souhlasit s tímto vším, ale vím, že svět vidíte jinak než náš hlavní politický mainstream.



Tento jiný hlas v naší společnosti ale nezní dost hlasitě, je potřeba se nějak spojit (?).







Prosím poraďte mi, jakkoliv. A když ne koho volit, tak jestli mám někam jít, něco rozbít, něco napsat, něco odnést... nevím.



Moc děkuji za pochopení a přeji nám všem dobrou budoucnost.







Ing. Václav Pazderník

Rumburk

