Válečný hrdina, Putinův muž a šampion v ringu: Kdo by mohl nahradit Zelenského?

25. 2. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty

S prezidentem Ukrajiny, který naznačil, že je ochoten opustit prezidentský stolec výměnou za mír, se otevírá otázka: kdo by mohl nastoupit na jeho místo? Volodymyr Zelensky, který byl dlouho považován za symbol ukrajinského odporu, překvapil svou ochotou odstoupit, pokud by to přineslo ukončení konfliktu nebo vstup Ukrajiny do NATO. Tato slova pronesl poté, co ho Donald Trump ve svém typickém stylu označil za "diktátora" kvůli tomu, že v zemi neprobíhají volby.



Ukrajinskou ústavu nelze podezírat z nejasnosti - jednoznačně zakazuje volby v době válečného stavu. Volby uprostřed bojů jsou nemyslitelné nejen z organizačních důvodů, ale i proto, že miliony Ukrajinců jsou na útěku či slouží na frontě. Trump ale na těchto formalitách netrvá. Pokud Kyjev chce mít "místo u stolu", měl by prý konečně nechat lid rozhodnout.



Trumpova slova mohou být varováním: s americkou vojenskou pomocí v rukou republikánů nemusí mít Kyjev na vybranou. Výzvy plynoucí z případných voleb jsou mnohovrstevné. Nejde jen o praktické zajištění hlasování, ale také o to, že Moskva se pravděpodobně pokusí ovlivnit výsledky pomocí dezinformací, korupce nebo podporou proruských kandidátů.



Kdo by se mohl ucházet o Zelenského místo?



Valerij Zalužný: Generál, který se stal legendou. Pokud Zelenskyj ztělesňuje ukrajinský odpor v zahraničí, doma tuto roli zastává generál Valerij Zalužný. Stal se ikonou hned na začátku války, kdy vedl obranu Kyjeva. Jeho tvář zdobí trička, klíčenky i graffiti a ulice po něm byly přejmenovány dříve, než vůbec skončila válka.



Minulý rok ho ale Zelenskyj nečekaně odvolal a nabídl mu diplomatickou funkci v Londýně. Oficiální důvod? Rozdíly ve strategii. Neoficiální? Obavy, že se z generála stal politický rival. Průzkumy ukazují, že by v případě voleb mohl mít nad Zelenským náskok.



Viktor Medvedčuk: Muž Kremlu, oligarcha s těsnými vazbami na Vladimira Putina, by byl pro Moskvu ideálním kandidátem. Po válce ale přišel o ukrajinské občanství a byl vyměněn v zajateckém obchodu. Putin by se však mohl pokusit na jeho kandidatuře trvat.



Petro Porošenko: Král čokolády a věčný rival. Bývalý prezident Porošenko, miliardář a vlastník čokoládového impéria, nikdy neztratil politické ambice. I když dnes oficiálně podporuje Zelenského v boji proti Rusku, jejich vztahy jsou napjaté. Oznámil, že do voleb půjde, ale až po vítězství.



Julija Tymošenková: Slavík ukrajinské politiky. Někdejší premiérka a symbol Oranžové revoluce se drží v politice už dvacet let. Její obdiv k Margaret Thatcherové a tvrdý postoj vůči Rusku z ní dělají stále atraktivní kandidátku pro voliče, kteří chtějí pevné vedení.



Vitali Klitčko: Boxer, který chrání Kyjev. Starosta Kyjeva, bývalý mistr světa v těžké váze, se stal v prvních dnech invaze ikonou odporu. S puškou v ruce dohlížel na obranu města a organizoval obyvatele k obraně. Zatím otevřeně neřekl, že by chtěl kandidovat, ale jeho obliba zůstává vysoká.



Kyrylo Budanov: Špion s pověstí zabijáka. Šéf vojenské rozvědky Budanov je noční můrou Kremlu. Jeho schopnost organizovat sabotáže na ruském území mu vynesla alespoň deset pokusů o atentát na jeho osobu. Jeho význam v zemi roste, a i když zatím neplánuje politickou dráhu, budoucnost ho možná zavede jinam.



Ukrajina čelí nejen rozhodnutí, kdo ji povede, ale i tomu, zda bude moci o své budoucnosti rozhodovat svobodně, bez diktátu Kremlu nebo Bílého domu.