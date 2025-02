Britské univerzity jsou varovány, aby přísně zkoumaly seminární práce a zkoušky, protože 92 % studentů používá umělou inteligenci

26. 2. 2025

čas čtení 5 minut

Průzkum mezi 1 000 studenty ukazuje „explozivní nárůst“ používání generativní umělé inteligence zejména v posledních 12 měsících



Britské univerzity byly varovány, aby „přísně testovaly“ všechna hodnocení poté, co nový průzkum odhalil, že „téměř všichni“ vysokoškoláci používají při studiu generativní umělou inteligenci (genAI). Britské univerzity byly varovány, aby „přísně testovaly“ všechna hodnocení poté, co nový průzkum odhalil, že „téměř všichni“ vysokoškoláci používají při studiu generativní umělou inteligenci (genAI).





Průzkum mezi 1 000 studenty - domácími i zahraničními - ukázal, že v posledních 12 měsících došlo k „explozivnímu nárůstu“ používání genAI. Téměř devět z deseti (88 %) respondentů v průzkumu z roku 2025 uvedlo, že při hodnocení používají nástroje, jako je ChatGPT, což je nárůst oproti 53 % v loňském roce.



Podle zprávy zveřejněné Higher Education Policy Institute a společností Kortext, poskytovatelem digitálních etextových učebnic, se podíl studentů využívajících jakýkoli nástroj AI prudce zvýšil z 66 % v roce 2024 na 92 % v roce 2025, což znamená, že pouze 8 % studentů AI nevyužívá.



Josh Freeman, autor zprávy, uvedl, že tak dramatické změny v chování během pouhých 12 měsíců jsou téměř neslýchané, a varoval: „Univerzity by měly zpozornět: generativní umělá inteligence je tady navždy."



„Pro instituce z toho plynou naléhavá ponaučení,“ řekl Freeman. „Každé hodnocení musí být přezkoumáno, zda jej lze snadno vyrobit pomocí AI. To bude vyžadovat odvážné iniciativy na přeškolení zaměstnanců v síle a potenciálu generativní AI.



„Instituce nevyřeší žádný z těchto problémů samy a měly by se snažit vzájemně sdílet osvědčené postupy. V konečném důsledku by nástroje AI měly být využívány k rozvoji vzdělávání, nikoliv k jeho potlačování.“



Studenti uvádějí, že používají generativní umělou inteligenci k vysvětlování pojmů, shrnutí článků a navrhování výzkumných nápadů, ale téměř každý pátý (18 %) přiznal, že do svých prací přímo zahrnuje text generovaný umělou inteligencí.



„Na otázku, proč AI používají, studenti nejčastěji uvádějí, že jim šetří čas (51 %) a zlepšuje kvalitu jejich práce (50 %),“ uvádí zpráva. „Hlavními faktory, které je od používání AI odrazují, jsou riziko obvinění z akademického pochybení a obava z získání falešných nebo neobjektivních výsledků.“



Jeden ze studentů výzkumníkům řekl: „Práce s AI mě baví, protože mi usnadňuje život při vypracovávání úkolů, nicméně mám strach, že mě při tom chytí.“



Ženy se těchto faktorů obávají více než muži, kteří projevují větší nadšení pro umělou inteligenci, stejně jako bohatší studenti a studenti přírodovědných, technických, inženýrských a matematických oborů (Stem).



Podle zprávy polovina studentů z nejprivilegovanějších vrstev použila genAI ke shrnutí článků, zatímco z nejméně privilegovaných vrstev to bylo 44 % studentů. „Zdá se, že digitální propast, kterou jsme identifikovali v roce 2024, se prohloubila,“ uzavírá zpráva.



Studenti se obecně domnívají, že jejich univerzity účinně reagují na obavy ohledně akademické integrity. 80 % z nich uvedlo, že politika jejich instituce je „jasná“, a 76 % věří, že jejich instituce by si všimla používání umělé inteligence v hodnocení. Pouze třetina (36 %) studentů absolvovala na své univerzitě školení o dovednostech v oblasti umělé inteligence.



„Kolem tohoto tématu postuju opatrně,“ řekl jeden student. „Není to zakázané, ale nedoporučuje se to, je to akademický přestupek, pokud to používáte, ale přednášející nám říkají, že to používají. Velmi smíšené zprávy.“



Dr. Thomas Lancaster, počítačový vědec z Imperial College London, který se zabývá výzkumem akademické integrity, řekl: „Studenti, kteří nepoužívají generativní nástroje umělé inteligence, jsou nyní v nepatrné menšině.



„Vím, že někteří studenti se umělé inteligenci brání, a chápu jejich etické obavy, ale ve skutečnosti se tím dostávají do docela nevýhodné konkurenční situace, a to jak ve vzdělávání, tak v tom, aby se ukázali jako připravení na budoucí kariéru.“



Mluvčí britských univerzit uvedl: „Učitelé se snaží, aby se jejich znalosti dostaly do praxe: „Aby univerzity mohly efektivně vzdělávat pracovní sílu zítřka, musí stále více připravovat studenty na práci ve světě, který bude utvářen umělou inteligencí, a je zřejmé, že dochází k pokroku.



„Musejí však najít rovnováhu mezi tímto cílem a výzvami, které přináší rychle se rozvíjející technologie. Tento průzkum ukazuje, že univerzity a studenti si uvědomují potenciální rizika, která představují nástroje umělé inteligence v souvislosti se zkouškami a hodnocením.





„Všechny mají kodexy chování, které zahrnují přísné tresty pro studenty, u nichž se zjistí, že předkládají práci, která není jejich vlastní, a od prvního dne zapojují studenty do důsledků podvádění.“





Zdroj v angličtině ZDE

0