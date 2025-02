Robert Reich: Mírný optimismus o USA

Trump a Musk chtěli ovládnout informační prostor, ale plán jim nevychází – i velká média jako The New York Times a Wall Street Journal informují kriticky a přesně.

Zároveň roste vliv nezávislých médií jako The Guardian, ProPublica a Democracy Now, která zaznamenávají nárůst předplatitelů. To pomáhá snižovat dopad dezinformací.