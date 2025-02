Rodina Bibasových vzkazuje Netanjahuovi, aby držel hubu, zatímco premiér hovoří o vraždě Širi, Ariela a Kfira

27. 2. 2025

Ofri Bibasová, sestra propuštěného rukojmího Jardena Bibase, v úterý udeřila na premiéra Benjamina Netanjahua a řekla mu, aby „držel hubu“ poté, co navzdory přání rodiny opakovaně hovořil o vraždách Jardenovy manželky Širi a jejích malých synů Ariela a Kfira v zajetí Hamásu. Bibasová si rovněž vzala na paškál izraelské zpravodajské kanály, uživatele sociálních médií a veřejné diplomaty za to, že podle ní hrubě porušili přání rodiny. Zveřejnění takových informací přes opakované žádosti bylo „zneužitím rodiny, která si prošla 16 měsíci pekla a to nejhorší má teprve před sebou“, napsala Ofri Bibasová na Facebooku den před pohřbem svých synovců a švagrové, informuje web Times of Israel.

Netanjahu v úterý v projevu před Americko-izraelským veřejným akčním výborem a v neděli při vojenském obřadu, kdy držel v ruce fotografii obětí, detailně popisoval vraždu mladých chlapců.

Po nedělním projevu zaslala rodina Bibasových Netanjahuovi a dalším vládním úřadům dopis, v němž je žádala, aby přestali zveřejňovat podrobnosti o vraždě Širi, Ariela a Kfira Bibasových, uvedl zpravodajský web Ynet.

Rodina také v sobotu vydala prostřednictvím Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných prohlášení, v němž žádá média, aby „přestala přidávat podrobnosti k tomu, že Širi a děti byli zavražděni svými únosci“.

Yarden, Širi, Ariel a Kfir Bibasovi byli uneseni ze svého domova v kibucu Nir Oz 7. října 2023, kdy tisíce teroristů vedených Hamásem vtrhly do jižního Izraele, kde zabily přibližně 1 200 lidí a vzaly 251 rukojmích, což vyvolalo válku v Gaze.

Hamás ve čtvrtek vydal těla rukojmích Odeda Lifshitze, Ariela a Kfira Bibasových a neidentifikované ženy z Gazy, kterou militantní skupina označila za Širi Bibasovou. Po protestech Izraele Hamás v sobotu vrátil tělo Šíri Bibasové. Jarden Bibas se do Izraele vrátil živý 1. února.

V pátek poté, co Izrael potvrdil totožnost čtyřletého Ariela a devítiměsíčního Kfira Bibase, mluvčí IDF kontradmirál Daniel Hagari uvedl, že únosci chlapce v listopadu 2023 „chladnokrevně“ a „holýma rukama“ zavraždili a dopustili se zvěrstev, aby skryli důkazy - v rozporu s tvrzením Hamásu, že chlapci a jejich matka byli zabiti při izraelském náletu. Hagari dodal, že ho Jarden Bibas požádal, aby zajistil, že se svět „ o tomto zločinu dozví a bude zděšen způsobem, jakým byly jeho děti zavražděny“.

V reakci na slova izraelského novináře, který obvinil své kolegy, že využívají osud rodiny k propagandě, Ofri Bibasová uvedla, že „pro každého je velmi snadné mluvit jménem rodiny Bibasových“.

Bibasová dodala, že úřady ještě nedokončily zprávu o vraždě, natož aby ji předložily rodině, která se nicméně ke svému velkému zděšení dozvěděla podrobnosti „z médií, aparátu veřejné diplomacie, od uživatelů Twitteru - a ano, z nějakého důvodu dokonce od premiéra“.

„Pokud bych mohla jménem rodiny Bibasových všem říct jednu věc: „Prostě držte hubu,“ napsala Ofri Bibasová.

„Existuje mnoho způsobů, jak vést veřejnou diplomacii, která se tu mimochodem od 7. října nedělá, citlivě, s respektem a v koordinaci s rodinou,“ dodala Bibasová.

Pohřeb Širi, Ariela a Kfíra se uskuteční při uzavřeném obřadu v Zoharu nedaleko Nir Ozu, který bude následovat po veřejném průvodu. Rodina vyzvala veřejnost, aby se k průvodu připojila, a uvedla, že bude pohřební řeč přenášet živě.

Ofri Bibasová již dříve obvinila Netanjahua, že se neomluvil za osud její rodiny, a jménem svého bratra uvedla, že „odpuštění by mělo přijít především s návratem všech rukojmích“.

Netanjahu se zdržel jednání o druhé fázi dohody o rukojmích, v jejímž rámci by Hamás propustil zbývající žijící rukojmí. Premiérovo pravicové křídlo pohrozilo svržením vlády, pokud by se přistoupilo k druhé fázi, která by vyžadovala stažení Izraele z Gazy.

