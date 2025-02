Kladiva na zdravotně postižené se rozbila o tvrdé palice politiků

26. 2. 2025 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut

Ni žádný poslanec, zástupce lidu. Ni žádný senátor, zástupce lidu. Ni nikdo z prezidentské kanceláře a obdobně zbytečných kanceláří.





Ale nač nepopsat pravdu celou. Odpověď přišla. Taková hezká.





Děkujeme za email, bude rozeslán tvrdě pracujícím poslancům. Děkujeme za email, bude rozeslán tvrdě pracujícím senátorům. Děkujeme za email, bude rozeslán, na Hradě nevím komu, ale jistě i tam bude rozeslán tvrdě pracujícím zaměstnancům pečujícím o lidské dobro.





Zaslal jsem své sesmolené vývody z tenat soudních síní, životních příběhů a osobní zkušenosti rovněž mediálním domům. České televizi, Českému rozhlasu, do pořadu OVM, na Prima CNN Partii i na Novu a do pár redakcí.





Ano, dostalo se mi též reakce. Ano, váš mail jsme obdrželi, pokud bude zájem, budeme se tomu věnovat. Nedodali však, zda ještě před pádem asteroidu, nebo až po něm, až se uvidí, jak dopadne a my dopadneme také.





Na síti X jsem poslal články i zmocněnkyni vlády pro lidská práva paní Šimáčkové-Laurenčíkové. Odpovědí mi byl opravdu krásný, pěkně vyvedený bobek, tedy totální nezájem o lidská či jaká to práva.

Podobné praktiky jsou u této madam pravidlem, alespoň na síti X. Text jsem zaslal i jedinému spícímu ombudsmanovi na světě. Musím konstatovat, že spí s plnou parádou dobře a rád.





Ostatně se neozvaly ani další instituce či organizace, jež by se měly podobnými tématy ze zásady a ze slušnosti zabývat. Nezabývají.





Jednoduše totální nezájem o tuto problematiku. Ještě tak ukázat nějaký příklad státního terorismu proti zdravotně postiženému, třeba na Nově Ještě tak ukázat nějaký příklad státního terorismu proti zdravotně postiženému, třeba na Nově zde





Zde si povšimněte nafrněného panáka Jurečky, který vše okamžitě vyřeší, napraví a zvládne levým kopytem. Nicméně o hlubší problematiku a systémové kolapsy MPSV, posudkových lékařů a posudkových komisí zájem není.





Z této vládní koalice jde strach. Čtyři roky tvrdé dřiny, poněvadž dostali ten mandát od voličů. A výsledek? Většina občanů se má hůř, než kdykoli předtím po Sametu a někdy i před ním.





Neoliberální kejkle tradičně nejvíce odnesli zdravotně postižení. Jde zřejmě o jakousi tradici, kdy vládne česká obdivuhodná pravice.





Aktuální vláda ODS, KDU-ČSL, TOP09 a STAN je na svou práci jistě plným právem hrdá.





Že zde dochází k systémovým problémům v oblasti zdravotně postižených, nikoho netrápí.





Kdo by se zajímal, že?





Leč ani odvážný stínový Juchelka ministra Jurečky nereaguje na zaslané texty a dotazy, přičemž příkladných keců má vždy do zásoby.





A třeba na síti X jsem vedl družný rozhovor s poslankyní Pavlou Pivoňkou Vaňkovou zde





Tázal jsem se, zda na skvěle placeném Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny již přednesla texty o problematice zdravotně postižených, které jsem ji se vší pokorou zaslal.





Že prý ji nesmím zlobit. Že se neumím chovat. Že musím změnit přístup, když něco chci.





Děkuji tohle nechci, i když je nutno dodat, že se jedná o jednu z mála političek a politiků, kteří vůbec nějak reagují.





Ony čtyři články jsem rovněž zaslal celému Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Ano, správně, nikdo ani slovíčkem.





Haraším Petr Orlau

No, co se dá dělat? alespoň jsem to zkusil.

2