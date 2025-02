Známý britský fotbalista Gary Lineker je mezi 500 mediálně známými osobnostmi, které naléhají na BBC, aby znovu zveřejnila svůj dokument o Gaze

26. 2. 2025

čas čtení 4 minuty

Foto: Fotbalový komentátor a bývalý slavný britský fotbalista Gary Lineker

Britské hvězdy filmového a televizního plátna jsou poslaly protestní dopis společnosti BBC poté, co stáhla z inteernetu svůj dokumentární film Gaza: Jak přežít ve válečné zóně.



Gary Lineker je mezi 500 filmovými, televizními a dalšími mediálními profesionály, kteří vyzývají BBC, aby znovu zveřejnila dokument o dětech a mladých lidech žijících v Gaze, a označují ho za „zásadní novinářský počin“.



BBC stáhla film Gaza: How to Survive a Warzone (Jak přežít ve válečné zóně) z BBC iPlayeru poté, co vyšlo najevo, že čtrnáctiletý vypravěč filmu je synem náměstka ministra zemědělství ve vládě vedené Hamásem.



Kritici pořadu, včetně desítek významných židovských novinářů,za to odsoudili BBC a ptali se, zda BBC v rámci natáčení dokumentu zaplatila některému z členů Hamásu.



V dopise se tvrdí, že kritika tohoto dokumentu je založena na „rasistických předpokladech a zneužívání identity“ poukazem na to, že otec čtrnáctiletého dospívajícího vypravěče je státní úředník zabývající se výrobou potravin.



„Tato široce pojatá rétorika předpokládá, že Palestinci zastávající administrativní funkce jsou ze své podstaty spoluviníky násilí - což je rasistický tropus, který popírá lidskost jednotlivců a jejich právo sdílet své životní zkušenosti,“ uvádí se v dopise.



Britská vláda v roce 2006 zakázala vojenské křídlo Hamásu jako teroristickou organizaci a v roce 2021 zakázala i politické křídlo tohoto islamistického hnutí. V Gaze působí státní zaměstnanci, kteří nejsou zapojeni do politických aktivit a z nichž někteří pracovali pro vládu předtím, než Hamás území ovládl.



V dopise se rovněž tvrdí, že kritika vznesená vůči čtrnáctiletému vypravěči Abdulláhovi nerespektuje „základní zásady ochrany“, a dodává, že děti „nesmí být činěny odpovědnými za činy dospělých a politické zneužívání rodinných asociací s cílem zdiskreditovat svědectví dítěte je neetické a nebezpečné“.



Dokument BBC vycházel z devítiměsíčních záběrů natočených v období před příměřím mezi Izraelem a Gazou z minulého měsíce, přičemž mezi hlavními postavami jsou tři děti. Produkovala jej nezávislá společnost Hoyo Films.



Režisérka Jasleen Kaur Sethiová, držitelka prestižní britské filmařské ceny Bafta, která dopis podepsala, uvedla: „V centru tohoto filmu jsou děti, které přežívají ve válečné zóně, a my jako tvůrci dokumentů máme svatou povinnost je chránit. Kampaň za diskreditaci tohoto filmu je dehumanizovala a hanebně riskovala ohrožení jejich životů a bezpečnosti.“



Lineker, který dopis podepsal a který je nejlépe placenou hvězdou BBC, loni oznámil, že odstoupí z funkce moderátora pořadu Match of the Day. Již dříve byl kritizován za to, že se pouští do politiky, včetně odsuzování vládní imigrační politiky, a je neochvějným obhájcem BBC.



Mezi dalšími signatáři jsou herec Khalid Abdalla, hvězda seriálu Bridgerton India Amarteifio, spisovatel Max Porter, režisér Ken Loach, fotograf Misan Harriman, komik Jen Brister, moderátor Ayo Akinwolere a spisovatel a herec Asim Chaudhry. Dopis podepsalo také deset současných zaměstnanců BBC.





Minulý týden BBC obdržela dopis podepsaný 45 významnými židovskými novináři a zástupci médií, kteří požadovali stažení tohoto filmu. Mezi signatáři byli například bývalý kontrolor BBC One Danny Cohen, bývalá guvernérka BBC Ruth Deechová, herečka z EastEnders Tracy-Ann Obermanová a producent Strike Neil Blair.

Zdroj v angličtině ZDE