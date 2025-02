EU a Británie jednají o vytvoření vojenské banky

26. 2. 2025

Hrozba ztráty americké vojenské podpory a potřeba zajistit bezpečnost Ukrajiny samy donutí evropské země rychle založit banku nebo fond na financování rozsáhlých výdajů na obranu. Existují nápady, jak toho dosáhnout, aniž by se zvyšovaly rozpočtové výdaje – například analogicky s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Hrozba ztráty americké vojenské podpory a potřeba zajistit bezpečnost Ukrajiny samy donutí evropské země rychle založit banku nebo fond na financování rozsáhlých výdajů na obranu. Existují nápady, jak toho dosáhnout, aniž by se zvyšovaly rozpočtové výdaje – například analogicky s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Britská ministryně financí Rachel Reeves bude tento týden diskutovat o vytvoření takové finanční instituce s kolegy z dalších evropských zemí na setkání G20 v Kapském Městě. "Může to být fond nebo banka. Je to například koncept Banky pro přezbrojení, o kterém také uvažujeme," řekl novinám Andrzej Domanski, ministr financí Polska, které v současné době předsedá EU. Jednání s Londýnem na toto téma podle něj probíhají již několik měsíců.

Den předtím Domanski řekl Bloombergu, že Varšava nyní pracuje na "komplexním konceptu" financování evropského obranného sektoru, který představí v nadcházejících týdnech. Evropa (včetně Velké Británie) by měla mít společnou instituci, která by finančně podporovala "gigantické úsilí" o přezbrojení, vysvětlil ministr. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen o této otázce jednala také s Jonasem Gahrem Størem, premiérem Norska, které není součástí EU.

V roce 2024 vynaložilo Polsko na obranu 4,1 % HDP (více než kterákoli jiná země NATO) a evropské země jako celek 2 %. Spojené království plánuje zvýšit tyto náklady z 2,3 % na 2,5 %. Po nástupu k moci Donald Trump řekl, že země aliance by je měly zvýšit na 5 %, ačkoli později on a zástupci jeho administrativy odmítli odpovědět, zda jsou samotné Spojené státy připraveny tohoto cíle dosáhnout. Trump poté nabídl Rusku a Číně, aby po skončení vojenských konfliktů na Ukrajině a v pásmu Gazy snížily vojenské výdaje o 50 %. Vladimir Putin tuto myšlenku slovně podporoval.

V Evropě však nevěří v dobré úmysly muže, který rozpoutal nejkrvavější válku na kontinentu po 2. světové válce, vyhlašují jeho připravenost zahájit za pár let vojenské operace proti zemím NATO a připravují se na to, že se budou muset bránit sami, bez pomoci Spojených států. Kromě toho v případě mírové dohody o Ukrajině budou muset evropští vojáci pravděpodobně zaručit i její bezpečnost.

"Americká vláda se málo stará o osud Evropy," řekl Friedrich Merz, jehož strana vyhrála nedělní volby v Německu. Budoucí kancléř předložil myšlenku vytvoření nové evropské obranné unie namísto NATO, aby "dosáhl nezávislosti na Spojených státech". Merz začal vyjednávat se sociálními demokraty, kteří vedou současnou vládu a budou Merzovým nejpravděpodobnějším partnerem v nové koalici, o rychlém schválení zvláštních vojenských výdajů ve výši 200 miliard eur.

Mezi návrhy na celoevropskou finanční instituci je i myšlenka předložená generálem Nickem Carterem, bývalým velitelem britských ozbrojených sil, na vytvoření "banky pro znovuvyzbrojení". Mohla by fungovat podle modelu EBRD, která podporovala projekty ve střední a východní Evropě po pádu komunismu, a přilákat evropské úspory pro rozvoj vojenskoprůmyslového komplexu.

Britské ministerstvo financí se o to zajímá," řekla FT osoba zapojená do diskuse o této myšlence s týmem Reevesové. Taková banka by mohla přilákat "značné zdroje na obranu, aniž by to významně ovlivnilo rozpočtová omezení," řekl Andy King, bývalý britský úředník, který nyní pracuje pro poradenskou společnost Flint Global.

Pravidla EU omezují rozpočtový schodek členských států na 3 % HDP. Limit však může být dočasně překročen, například v případě mimořádných událostí; jako taková byla uznána zejména pandemie COVIDu, kdy evropské země prudce zvýšily vládní výdaje na podporu spotřebitelů a podniků. Ursula von der Leyen uvedla, že bude se zeměmi diskutovat o možnosti udělat podobnou výjimku z rozpočtových omezení pro výdaje na obranu.

