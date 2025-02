Nejvyšší rada potvrdila legitimitu Zelenského do zrušení stanného práva na Ukrajině

26. 2. 2025

Na druhý pokus přijala Nejvyšší rada rezoluci "O podpoře demokracie na Ukrajině tváří v tvář agresi Ruské federace", v níž se uvádí, že pravomoci prezidenta Volodymyra Zelenského by měly pokračovat až do konce stanného práva. Dokument byl schválen 268 hlasy, přičemž jich bylo třeba 226, uvedl poslanec Jaroslav Železňak. Je zdůrazněno, že Zelenskyj byl zvolen ve svobodných, transparentních a demokratických volbách, takže o jeho mandátu není pochyb, stejně jako o tom, že je potřeba, aby naplnil své pravomoci před nástupem do funkce nově zvoleného prezidenta Ukrajiny.

Rada zároveň poznamenala, že je to hlava ruského státu Vladimir Putin, kdo je zodpovědný za to, že dnes na Ukrajině není možné uspořádat svobodné, transparentní a demokratické volby s pozváním mezinárodních pozorovatelů. Kvůli ruské invazi platí v zemi stanné právo. V souladu s ústavou neumožňuje volby, ale "ukrajinský lid je jednotný v tom, že by se měly konat po skončení války," uvádí se v textu.

V tomto ohledu Rada vyzvala mezinárodní společenství, aby se připojilo k úsilí o zastavení ozbrojené agrese Ruska vůči Ukrajině. Pouze komplexní, spravedlivý a udržitelný mír umožní "obnovení normálního života", jehož nedílnou součástí bude konání voleb "v souladu se všemi mezinárodními standardy demokratického právního státu," zdůraznili poslanci. Nejvyšší rada poprvé nedokázala přijmout rezoluci. Dne 24. února jej podpořilo pouze 218 poslanců z 272 přítomných na schůzi. 54 poslanců nehlasovalo.

Americký prezident Donald Trump 18. února požadoval, aby se na Ukrajině konaly prezidentské volby, aby mohla být zahájena jednání s Ruskem o ukončení války. Šéf Bílého domu tvrdil, že Zelenského rating klesl na 4 %, protože se mu nepodařilo uzavřít mír za tři roky, a nyní "je jeho země poražena", ale nadále drží moc ve svých rukou, a proto se stal "diktátorem". Zelenskyj v reakci na to řekl, že Trump se dostal pod vliv "ruských dezinformací", protože Putin dříve opakovaně hovořil o "nelegitimitě" ukrajinského prezidenta. "Pokud mě někdo chce vyměnit právě teď, tak právě teď to nebude fungovat," zdůraznil Zelenskyj a dodal, že podle výsledků posledního průzkumu mezi Ukrajinci je jeho hodnocení 57 %. Prezidenta podpořil šéf diplomacie EU, který připomněl, že na Ukrajině probíhá válka.

Kreml uvedl, že Putin je připraven se Zelenským jednat, ale nepodepsat s ním mírovou dohodu kvůli "právním aspektům jeho legitimity". Sám ruský prezident již dříve řekl, že příslušný dokument nyní může vypracovat pouze předseda Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk, protože Zelenského funkční období vypršelo 21. května 2024.

