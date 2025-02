Trump říká, že Zelenskyj v pátek navštíví Bílý dům, aby podepsal dohodu o minerálech

26. 2. 2025

Trump říká: „Slyšel jsem, že v pátek přijede“ na pozadí zpráv, že bylo dosaženo podmínek výměny pomoci mezi USA a Ukrajinou





Donald Trump prohlásil, že Volodymyr Zelenskyj pravděpodobně v pátek navštíví Bílý dům, aby podepsal dohodu o minerálech vzácných zemin, která má zaplatit za americkou vojenskou pomoc na obranu proti ruské invazi v plném rozsahu.



Toto oznámení následovalo po několika dnech napjatých jednání mezi USA a Ukrajinou, při nichž Zelenskyj informoval, že na něj USA vyvíjejí nátlak, aby podepsal dohodu v hodnotě více než 500 miliard dolarů, která by donutila „10 generací" Ukrajinců, aby ji spláceli.



Média v úterý pozdě večer informovala, že bylo dosaženo podmínek dohody.



„Slyšel jsem, že přijde v pátek,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně. „Určitě mi to nevadí, pokud bude chtít. A rád by ji podepsal společně se mnou. A chápu, že je to velká věc, velmi velká věc.“



Podle listu Financial Times, který o dohodě informoval jako první, nové podmínky dohody neobsahovaly zatěžující požadavky na právo na 500 miliard dolarů potenciálních příjmů z těžby zdrojů, mezi něž patří kovy vzácných zemin a ukrajinské zásoby ropy a plynu.



Rámec dohody zahrnuje společné vlastnictví fondu na rozvoj ukrajinských nerostných zdrojů s určitými výhradami pro ty zdroje, které již přispívají do státního rozpočtu.



Je pro Ukrajinu příznivější než původní dohoda navržená Washingtonem, ale neobsahuje odkazy na dlouhodobé bezpečnostní záruky, které chtěl Kyjev v dohodě získat.



Některé detaily dohody zůstávají nejasné, včetně vlastnického podílu USA v novém fondu.



Na otázku, co by Ukrajina v rámci dohody získává, Trump odpověděl: „350 miliard dolarů, vojenské vybavení a právo bojovat dál“.



„Do značné míry jsme vyjednali naši dohodu o zemi a různých dalších věcech,“ dodal Trump. „Později se budeme zabývat ... obecnou bezpečností pro Ukrajinu. Nemyslím si, že to bude problém. Je spousta lidí, kteří to chtějí udělat, a já jsem o tom mluvil s Ruskem. Nezdálo se, že by s tím měli problém. Takže si myslím, že chápou, že se nevrátí. A jakmile to uděláme, už se nevrátí.“



Původní návrh USA, který zahrnoval 100% finanční podíl ve fondu, do něhož by plynuly příjmy z těžby přírodních zdrojů, vyvolal na Ukrajině a u dalších spojenců v Evropě pobouření. „Nepodepisuji něco, co bude muset splácet deset generací Ukrajinců,“ řekl Zelenskyj o původním návrhu. Jednání provázela veřejná slovní válka, v níž Trump označil Zelenského za „diktátora bez voleb“, což je kremelská lživá propaganda.



Zdroje, o které USA na Ukrajině usilují, zahrnují klíčové komponenty pro baterie, výrobu titanu a kovy vzácných zemin, které se používají v elektronice, větrných turbínách, zbraních a dalších moderních výrobcích.



Ukrajinští představitelé již dříve tento týden uvedli, že dohoda se blíží k dokončení.



„Týmy Ukrajiny a USA jsou v závěrečné fázi jednání o dohodě o nerostných surovinách,“ uvedla v pondělí Olha Stefanišyna, místopředsedkyně ukrajinské vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci. „Jednání byla velmi konstruktivní a téměř všechny klíčové detaily byly dokončeny. Jsme odhodláni ji urychleně dokončit, abychom mohli přistoupit k jejímu podpisu. Doufáme, že vedoucí představitelé USA i UA [Ukrajiny] by ji mohli co nejdříve podepsat a schválit ve Washingtonu, abychom demonstrovali náš závazek na další desetiletí.“



V době, kdy se USA a Ukrajina blížily k dohodě, navrhl ruský prezident Vladimir Putin rovněž dohodu o rozvoji ruských nerostných zdrojů, a to i na ukrajinských územích pod ruskou okupací. Putin řekl, že Rusko „nepochybně [má], chci zdůraznit, podstatně více zdrojů tohoto druhu než Ukrajina“.



Nově jmenovaný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev ve středu podle státní tiskové agentury Tass uvedl, že obě země mají zájem o nalezení společných ekonomických projektů.





Dmitrijeva jmenoval Putin v neděli svým zvláštním vyslancem pro mezinárodní hospodářskou a investiční spolupráci. Je považován za klíčovou postavu v úsilí Moskvy o zlepšení vztahů s novou Trumpovou administrativou.





