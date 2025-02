Mír je na dosah, Putin rozjíždí znovu ofenzívu a NATO padá jak domeček z karet

26. 2. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Prezident Trump bude muset prohlásit válku za mír, pokud chce mír v dohledné době. Myslím, že by to zcela odpovídalo jeho mentalitě. Pokud to zpochybníte, začne vás nenávidět. Čeští politici by mu to jistě odkývali. Ruská ofenzíva opět nabírá na síle. A to je přece ten férový mír pro Ukrajinu, který je už nadosah.