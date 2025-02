TI vyzývá vládu Petra Fialy k podpoře reformy ÚOHS, který dohlíží na veřejné zakázky za stovky miliard korun

Oblasti lobbingu se v české kanceláři TI věnujeme více než patnáct let, a to na řadě úrovní. V rámci watchdogových aktivit monitorujeme, s kým a za jakým účelem se setkávají zákonodárci. V expertní rovině sledujeme mezinárodní vývoj v EU a USA. V Parlamentu lobbujeme za protikorupční zákony a potřebné systémové změny. A právě i skrze naší lobbistickou činnost usilujeme o přijetí kvalitní legislativy regulující samotný lobbing. Česko se totiž po více než dvou dekádách diskusí blíží k přijetí návrhu zákona, který nastaví jasná pravidla pro lobbing. Tím dojde k zavedení základních standardů pro výkon této činnosti, který existuje v mnoha zemích světa. Lobbing by měl podle nového zákona probíhat více transparentně, lobbisté by se měli povinně registrovat ve veřejném rejstříku a měli by o své činnosti pravidelně reportovat.