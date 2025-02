Jak se český stát chová vůči zdravotně postiženým jako zločinec

Od pěti let silná nehojící se psoriáza, cukrovka 2. typu, výhřezem ploténky v bederní oblasti s drážděním sedacího nervu, zúžením míšního kanálu v podstatě po déle délce páteře. Artróza obou kyčlí i ramen. Psoriáza na biologické léčbě. Od chronických bolestí podlomená psychika úzkostně depresivní porucha. Proti bolesti beru léky na potlačení nervových vzruchů a k tomu 3-4 Palgotaly denně ( tramal).







Posudková lékařka pominula ve zdravotním posudku celou léčbu psoriázy a ze zbytku lékařských zpráv si vybrala jen to, co se ji hodilo. Na tomto základě mi byl odebrán invalidní důchod. Těsně před koncem roku mi tedy přestali vyplácet jakýkoliv důchod a pro jistotu mi nemocenskou dávku za říjen poslali až těsně před Vánocemi. I přes několik urgencí a oznámení, že jsem zcela bez prostředků a nemám ani na nákup léku. Z toho důvodu došlo k rapidnímu nárůstu dlouhého cukru až na hodnotu 80. To naštěstí jen asi na měsíc, kd mě ČSSZ zanechala zcela bez prostředků.







Proti odebrání invalidního důchodu jsem se sice odvolal, ale na vyhodnocení mají veľmi dlouhou dobu. Do te doby musím proste nějak přežít.







Jsem velmi zklamaný z celého přístupu ČSSZ, která se k postiženým chová jako k odpadu. V posudku mi lékařka v podstatě sdělila, že mi nic není, když chodím do práce. Ano, chodil jsem. Za cenu pravidelného užívání opiátů proti bolesti a nulového osobního života, protože doma jsem schopen už jen ležet a modlit se za ro, aby už nastal čas vzít si analgetika. Teď jsem již od začátku října v pracovní neschopnosti. Rehabilituji, chodím na obstřiky kloubů a snažím se přežít. Je velmi smutné, že ČSSZ se chlubí 100 lety působnosti, ale i po tak dlouhé době se k vlastním občanům chová silně nepřátelsky. Mohu Vám říct, že takovéto zacházení mi totálně rozhodilo již tak narušenou psychiku.