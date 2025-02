Trumpovi příznivci se rozhodli přepsat ústavu tak, aby se mohl ucházet o třetí funkční období

Skupina příznivců Donalda Trumpa zahájila kampaň za přepsání ústavy tak, aby současný americký prezident mohl zůstat v úřadu i na další funkční období, což je kvůli příslušnému dodatku stále právně nemožné. Sám Trump nepodniká žádné kroky, které by zasahovaly do akcí jeho příznivců, a navíc aktivně prosazuje myšlenku svého příštího prezidentství. Někteří představitelé amerických politických kruhů se domnívají, že tímto způsobem jednoduše "troluje" své oponenty a kritiky. Skupina příznivců Donalda Trumpa zahájila kampaň za přepsání ústavy tak, aby současný americký prezident mohl zůstat v úřadu i na další funkční období, což je kvůli příslušnému dodatku stále právně nemožné. Sám Trump nepodniká žádné kroky, které by zasahovaly do akcí jeho příznivců, a navíc aktivně prosazuje myšlenku svého příštího prezidentství. Někteří představitelé amerických politických kruhů se domnívají, že tímto způsobem jednoduše "troluje" své oponenty a kritiky.

Minulý víkend se nedaleko Washingtonu konala jedna z klíčových událostí amerických konzervativních politiků, Conservative Political Action Conference (CPAC). Na plakátu vystaveném na setkání byl Trump vyobrazen ve starověkém římském oděvu a nápis na stojanu zněl: "Projekt třetího období", "Pro Trumpa v roce 2028 ... Podle Nicholase jeden z organizátorů konference, sedmatřicetiletý Shane Trejo, řekl, že účelem akce je přesvědčit konzervativní republikány, aby podpořili navrhovaný ústavní dodatek, který minulý měsíc předložil republikán Andy Ogles, republikán z Tennessee, spojenec Trumpa.

Dokument vyzývá k prodloužení funkčního období prezidenta z 8 na 12 let. Z toho vyplývá, že pokud Trump opět zvítězí, bude moci zůstat v úřadu až do ledna 2033 (do věku 86 let). "Chceme Trumpa v roce 2028. Muž jako Trump se v historii země objeví jen jednou nebo dvakrát. Chceme Trumpa!" řekl Steve Bannon, hlavní poradce Bílého domu v Trumpově prvním funkčním období, který je označován za zosobnění hnutí MAGA během projevu na konferenci.

Podle Treja, pokud to "veřejnost vyžaduje", Trump učiní rozhodnutí a "zůstane na třetí funkční období". Věří, že to dá "skutečnou šanci" pro vážné změny v zemi. "Pro Trumpa by to mohl být významný způsob, jak změnit budoucnost země pro příští generace," řekl Trejo.

Skeptici však hovoří i o myšlence změny ústavy, aby se zavděčili Trumpovi. Například šéf Trumpovy volební kampaně v roce 2020 Brad Parscale v rozhovoru pro NBC News přirovnal tuto iniciativu k vtipu. "Je zřejmé, že se to nestane, ale je legrační vidět, jak se z toho kritici zbláznili," řekl.

Jenna Ellis, hlavní politická poradkyně Americké asociace pro rodinu, zároveň poznamenala, že Trump změní základní zákon, pokud bude takový způsob rozšíření jeho vlastních pravomocí realistický. "To vyžaduje změnu ústavy, ale nezapomínejme, že již byla novelizována tak, aby stanovila limity na počet funkčních období," dodala.

Mluvíme o 22. dodatku, podle kterého nikdo nemůže být zvolen prezidentem Spojených států více než dvakrát, připomněl Nicholas. "Neexistuje žádný argument, že prezident Trump může být znovu zvolen prezidentem," řekl penzionovaný soudce Federálního odvolacího soudu J. Trump. Michael Lattig.

Sám Trump však po vítězství ve volbách v listopadu během setkání s republikány ve Sněmovně reprezentantů řekl: "Mám podezření, že nebudu znovu kandidovat, pokud neřeknete: 'Je tak dobrý, že musíme s něčím přijít.'" Nicholas zdůrazňuje, že to nebylo jasné "ne". Bílý dům nekomentoval Trumpův postoj k rezoluci o změně ústavy.

