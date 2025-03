Trumpova snaha prodat Ukrajinu nevyjde, bude o budoucnost bojovat i bez USA

2. 3. 2025 / Bohumil Kartous

čas čtení 6 minut

Představa, že Trump může rozhodnout o konci ruské války v Ukrajině ve prospěch Putina je strachem (přáním), ne skutečností. Trump ale dělá pro nepřítele vše, co může, jak ukazují konkrétní důkazy.

politováníhodným způsobem šikanovali prezidenta Ukrajiny Volodymira Zelenského během setkání s novináři v Bílém domě. Vracím se z Ukrajiny den poté, kdy představitelé USA

Viceprezident JD Vance se snažil osočit Zelenského z toho, že propagandisticky ovlivňuje média v USA a dětinsky ho nařkl z podpory současné americké opozice.



Prezident Trump, pokud se soustředil na téma, obviňoval Zelenského, že si zahrává s třetí světovou válkou, nemá karty a nevykazuje chvílemi blábolícímu „majestátu“ dostatečný respekt. O záruky bezpečnosti prý se nemusí obávat, neboť to, že Putin porušil takových dohod desítky se na Trumpa nevztahuje. Dohodu s Trumpem prý neporuší. Důkaz? Žádný, pochopitelně.





Necítil jsem nikdy větší odpor k reprezentaci demokratické země než jaký cítím k současné vládní reprezentaci USA. Záběry z Oválné pracovny ukazují partu ubožáků, kteří si užívají šikanu člověka, jehož země byla napadena a trpí ve válce. Prezident Zelenskyj zasluhuje nejvyšší možné uznání za to, jak se dokázal vypořádat se snahou otevřeně ho ponížit. Jediné, co se Trumpovi a Vanceovi podařilo, je ukázat, k čemu se dokáže „supervelmoc“ snížit, aby si vytvořila runway ke zbabělému útěku do Putinovy náruče.





Jiný důvod celé to hluboce nedůstojné chování nejvyšších představitelů USA nemělo. Zlá komedie, která se v Bílém domě odehrála, byla zjevně pouhou záminkou k tomu vytvořit ze Zelenského nepřítele USA, který si neváží dobroty a náklonnosti supervelmoci, bez které by údajně nemohl vést válku, do které - podle Trumpa - neodpovědně vstoupil. A vyhrožoval, že bez USA se bude Ukrajina muset do několika týdnů vzdát.





Zelenskyj neměl problém uvést přísedící americkou politickou reprezentaci do reality. Správně upozornil na to, že podobná tvrzení už slyšel od Putina, který také tvrdil, že Ukrajina padne, dokonce do tří dnů. A správně podotkl, že podobná tvrzení, která slyší nyní, zná z propagandy Kremlu.





Je ale zřejmé, že ze strany představitelů USA nejde o nějaký omyl. Jde o záměr, který - ano - úzce souvisí se záměrem Ruska. Trump a jeho výjimečně delikátní skupina politických podvodníků - diletantů dělají všechno, co si Rusko může jen přát a jeho tvrzení, že není na straně Ruska, odporují skutečnosti.





Je libo několik příkladů? Je jich více než bychom si měli přát:

Trump neurvale urážel Zelenského jako „středně úspěšného komika“, což je mimochodem figura z ruské propagandy.

Trump nazval Zelenského diktátorem a zcela zcestně ho obvinil z nedemokratického držení moci (předchozí odkaz).

Trump lživě zveličoval pomoc, kterou USA Ukrajině poskytují a stále v tom pokračoval během setkání se Zelenským v Bílém domě.

Realita Ukrajiny je ale velmi odlišná. Ano, lidé v Ukrajině si uvědomují, že absence americké pomoci je kritická a že bez ní bude obrana proti agresorovi a udržení stávajícího území problematické. Nicméně ne nemožné. Pokud Evropa dokáže alespoň částečně nahradit deficit, který USA působí, Ukrajina může odolávat další dlouhé měsíce, dobu, která bude kriticky vyčerpávat Rusko.





Ani v případě dalších územních ztrát nelze předpokládat, že se Ukrajina vzdá. Putin a kremelský kleptokratický syndikát už v současnosti nemohou v žádném případě počítat, že by získali celou Ukrajinu. Tato země se od roku 2022 významně derusifikovala a odpor vůči agresorovi je obrovský, jakkoliv si i většina Ukrajinců přeje mír. Rusko nebude žádným způsobem schopné přimět Ukrajinu k poslušnosti a pokud bude Ukrajina nucena vzdát se území bez jakýchkoliv záruk, takové příměří nepřijme a bude nadále bojovat. Zelenskyj a ukrajinská vláda v současnosti ani nemají na výběr. Na rozdíl od Trumpa a jeho okolí lze tvrzením a deklaracím ukrajinských představitelů důvěřovat.





Když se v Ukrajině zeptáte vojáků, ale i obyčejných lidí na to, co si země počne bez americké pomoci, jen pokrčí rameny. Byli před, budou i po. Takže pokud Trump chce nabídnout Ukrajinu Putinovi a z toho, co zbude, si vzít 50 %, pak se tento „umělec dohod“ šeredně spletl. Jeho „deal“ s Putinem nevyjde. Ale do historie už se zapsal dostatečně: jako americký prezident, který dokázal zradit vše, na čem USA staví svou identitu.

Pouze rétorika, dalo by se říct. Zde jsou ale další příklady toho, jak se Trump snaží omezit konkrétní pomoc Ukrajině a zcela eliminovat akce proti Rusku:





