Evropa hledá mír s Trumpem tak, že hraje hru na mír s Putinem

3. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Rozumím tomu správně, že výsledek londýnského summitu znamená najít návrh příměří, se kterým bude Trump souhlasit? Jako by šlo o příměří s Trumpem! Putin s tzv. Evropou jednat nechce, ostatně nejedná ani s Trumpem. Je začátek března a stále nic.

Z Moskvy slyšíme jen to, že mírové sbory na Ukrajině nebudou. A když Putin nechce, tak nebudou. Můžeme se o tom bavit, jak dlouho chceme. Nebudou.

Ale dobře, jde o mír s Trumpem. Kdo bude vlastně s tím Trumpem za tzv. Evropu jednat? Komisařku EU pro zahraniční politiku ve Washingtonu ministr zahraničí USA nepřijal. Proč by se s ní bavil? Vždyť Trump chce EU zničit. Macron a Starmer byli u Trumpa každý za svou zemi. Proč nejeli spolu? Bavil by se s nimi Trump? A přidá se ještě Německo?

Takže si budeme všichni hrát na hledání míru. Je to tak? On není mír? A pročpak asi není? Musíme najít dohodu, aby s ní souhlasil Trump. A zbrojit. Tedy mluvit o tom všem. Pořád hodně mluvit. A Putin? On nějaký existuje?

