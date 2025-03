Po Trumpově prohlášení, že Putin chce ukončit válku, ruská armáda zabila na Ukrajině více než 75 civilistů

5. 3. 2025

čas čtení 3 minuty

Podle Donalda Trumpa ji nyní chce Vladimir Putin, který válku na Ukrajině rozpoutal, ukončit. Problém je v tom, že zatímco se Trump snaží vyjednávat s Kremlem o spolupráci v Arktidě, obnově Nord Streamu 2 a zároveň o zastavení nepřátelských akcí, ruská armáda pokračuje v bombardování ukrajinských měst. Podle Donalda Trumpa ji nyní chce Vladimir Putin, který válku na Ukrajině rozpoutal, ukončit. Problém je v tom, že zatímco se Trump snaží vyjednávat s Kremlem o spolupráci v Arktidě, obnově Nord Streamu 2 a zároveň o zastavení nepřátelských akcí, ruská armáda pokračuje v bombardování ukrajinských měst.

Od "dlouhého a vysoce produktivního" telefonátu mezi Trumpem a Putinem 12. února Rusko podle ukrajinského letectva vypustilo na Ukrajinu více než 3 000 bezpilotních letounů a nejméně 35 raket. Podle výpočtů CNN, založených na zprávách ukrajinských představitelů, bylo v důsledku toho zabito více než 75 civilistů, dalších asi 300 lidí, včetně mnoha dětí, bylo zraněno.

Trump po telefonátu s Putinem řekl, že mírové rozhovory začnou "okamžitě" a že je přesvědčen, že chce ukončit válku (která se vede už tři roky a během níž mohlo zemřít asi 400 000 lidí na obou stranách, tedy pět na každý čtvereční kilometr okupovaného ukrajinského území). "Myslím, že chce zastavit boje. Chápu to. Mluvili jsme dlouho a intenzivně," řekl tehdy Trump. "Ti, kteří usilují o vyjednávání, záměrně nespouštějí útoky balistickými raketami na civilisty," odpověděl v pondělí prezident Volodymyr Zelenskyj poté, co o tři dny dříve vstoupil do veřejné debaty s Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem o tom, zda je Putin připraven na mír.

"Ukrajina bojuje za normální a bezpečný život, který si zaslouží, za spravedlivý a spolehlivý svět. Chceme, aby tato válka skončila. Ale Rusko to nedělá a pokračuje ve svém leteckém teroru," dodal Zelenskyj.

Bezpečnostní záruky, těžba, konfrontační linie, o kterých se hodně mluví během debaty o potřebě ukončit válku - to vše je samozřejmě důležité, ale "jsem šokována tím, jak málo se o lidech říká," píše ve sloupku ve Financial Times ukrajinská aktivistka za lidská práva, vedoucí Centra pro občanské svobody Oleksandra Matvijčuková, která v roce 2022 obdržela Nobelovu cenu míru.

Pokud je Trump mužem míru, může dnes vyzvat k ukončení ostřelování:

"V předvečer třetího výročí totální invaze Rusko přes noc vypustilo na ukrajinská města více dronů než kdykoli předtím, většinou na civilní cíle. Washington nenabídl žádnou kritiku ani komentář. Ukrajinci chtějí mír a nejjednodušší způsob, jak ho dosáhnout, je přestat zabíjet."

V noci na 23. února Rusko použilo rekordní počet dronů pro jeden útok, 267, stejně jako tři balistické rakety Iskander, řekl v té době Jurij Ihnat, mluvčí letectva ozbrojených sil Ukrajiny.

A v pátek, když se Trump a Zelenskyj připravovali na schůzku v Bílém domě, byl podle ukrajinských prokurátorů zabit cestující při útoku ruského dronu na minibus v Chersonu a drony zabily další muže ve věku 60 let v ulicích Lymanu. Během víkendu bylo při ruských útocích zabito nejméně sedm civilistů, včetně teenagera.

Zdroj v angličtině: ZDE

0