Podle Velké Británie, Francie a Německa je zablokování humanitární pomoci Gaze Izraelem zřejmě v rozporu s mezinárodním právem

6. 3. 2025

Ministři vydali společné prohlášení poté, co Izrael přerušil dodávky ve snaze přimět Hamás, aby přijal změnu dohody o příměří.



Velká Británie se připojila k Německu a Francii a varovala, že Izrael by zastavením přísunu pomoci do Gazy, která čelí „katastrofální“ humanitární krizi, mohl porušit mezinárodní právo.



Ministr zahraničí David Lammy podepsal se svými francouzskými a německými protějšky společné prohlášení, v němž naléhá na Izrael a Hamás, aby se konstruktivně zapojily do jednání o příměří a vrátily je zpět na správnou cestu.



Šest týdnů trvající příměří je ohroženo a nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k posunu směrem k druhé fázi, která měla být zahájena minulý víkend.



Šest týdnů trvající příměří je ohroženo a nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k posunu směrem k druhé fázi, která měla být zahájena minulý víkend.



Ministři zahraničí ve svém společném prohlášení uvedli, že sdílejí „hluboké znepokojení“ nad rozhodnutím Izraele zastavit veškeré zboží a dodávky směřující do Gazy, což podle nich představuje riziko porušení mezinárodního humanitárního práva.



Naléhavě vyzvali Izrael a Hamás, aby se vrátily k jednacímu stolu a dohodly se na dalších fázích mírové dohody, která by přinesla trvalé ukončení nepřátelských akcí a věrohodnou cestu k dvoustátnímu řešení.



Uvedli, že je nezbytné, aby bylo zachováno příměří a aby byla bezpodmínečně propuštěna všechna izraelská rukojmí a ukončeno „ponižující“ zacházení s nimi.



„Vyzýváme izraelskou vládu, aby dodržovala své mezinárodní závazky a zajistila úplné, rychlé, bezpečné a nerušené poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu v Gaze,“ uvádí se v prohlášení.



„To zahrnuje dodávky položek, jako je zdravotnické vybavení, přístřeší, voda a sanitární zařízení, které jsou nezbytné pro uspokojení humanitárních potřeb a potřeb včasné obnovy v Gaze, ale které čelí omezením podle izraelského seznamu „dvojího použití“.



„Zastavení vstupu zboží a dodávek do Gazy, jaké oznámila izraelská vláda, by znamenalo riziko porušení mezinárodního humanitárního práva. Humanitární pomoc by nikdy neměla být podmíněna příměřím nebo používána jako politický nástroj. Znovu zdůrazňujeme, že civilistům v Gaze, kteří tolik trpěli, musí být umožněno vrátit se do svých domovů a znovu vybudovat své životy.“



Během 15 měsíců trvající války mezi Izraelem a Gazou vláda Benjamina Netanjahua opakovaně popírala tvrzení humanitárních organizací, že blokuje humanitární dodávky, a velmi omezený přísun humanitární pomoci sváděla na jiné faktory.



Představitelé OSN před příměřím varovali, že hrozí rozsáhlý hladomor. Během šesti týdnů první fáze příměří se dodávky vrátily na předválečnou úroveň, tedy na přibližně 600 nákladních aut denně, většinou s potravinami.





Představitelé humanitárních organizací uvedli, že i po obnovení dodávek potravin může být nedostatek pitné vody, téměř úplné zničení nemocnic a klinik v Gaze, nedostatek přístřeší v zimě a hromadění nezpracovaných odpadních vod mezi sutinami pro přeživší 2,2 milionu obyvatel smrtelné.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

