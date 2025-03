Trump je komplic v Putinově vraždění na Ukrajině

10. 3. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Donald Trump rád opakuje, že chce zastavit umírání lidí na Ukrajině. Zjevně se k tomu vydal cestou pokusu o ukrajinskou kapitulaci. Výsledkem je, že umírají lidé, kteří by mohli žít, kdyby se Ukrajina mohla bránit s americkou pomocí, která byla až dosud běžná.

Informuje o tom Time. Jde prý už o stovky lidí. Tohle je krev na Trumpových rukou. Je spoluviníkem Putina. Problém je totiž v tom, že Putinův režim vraždí a mrzačí lidi na Ukrajině, což lze těžko zastavit tím, že napadené Ukrajině neposkytneme možnost se bránit.





Je možné, že si to Trump neuvědomuje? Je možné, že si to neuvědomuje tolik různých expertů a komentátorů, kteří chtějí za každou cenu zakrýt Trumpovo spojenectví s Putinem? Proč to dělají?





Je možné, že český premiér označil za šiřitele ruské propagandy ty, kdo upozorňují na vážné problémy České republiky pomocí objektivních dat, ale Trumpa takto označit nedokáže? Proč? Zamilovali se do Putinova vraždění?























