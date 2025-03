Trump říká, že s Ruskem je „snazší“ jednat a Putin „chce ukončit válku"

7. 3. 2025

čas čtení 8 minut





Americký prezident říká, že Rusko „dělá to, co by udělal každý jiný“, zatímco Ukrajina čelí stupňujícím se leteckým útokům





Donald Trump prohlásil, že je pro něj „snazší“ spolupracovat s Ruskem než s Ukrajinou a že Vladimir Putin „chce ukončit válku“, několik dní poté, co jeho americká administrativa přerušila vojenskou pomoc a zpravodajské služby Kyjevu.



„Upřímně řečeno, připadá mi obtížnější jednat s Ukrajinou. A oni nemají karty,“ řekl Trump v pátek novinářům v Oválné pracovně. „Pokud jde o dosažení konečného řešení, může být jednodušší jednat s Ruskem.“



Na otázku, zda Putin využívá pauzy ve sdílení zpravodajských informací a vojenské pomoci USA Ukrajině, Trump odpověděl: „Ve skutečnosti si myslím, že dělá to, co by dělal každý jiný.“v Donald Trump prohlásil, že je pro něj „snazší“ spolupracovat s Ruskem než s Ukrajinou a že Vladimir Putin „chce ukončit válku“, několik dní poté, co jeho americká administrativa přerušila vojenskou pomoc a zpravodajské služby Kyjevu.„Upřímně řečeno, připadá mi obtížnější jednat s Ukrajinou. A oni nemají karty,“ řekl Trump v pátek novinářům v Oválné pracovně. „Pokud jde o dosažení konečného řešení, může být jednodušší jednat s Ruskem.“Na otázku, zda Putin využívá pauzy ve sdílení zpravodajských informací a vojenské pomoci USA Ukrajině, Trump odpověděl: „Ve skutečnosti si myslím, že dělá to, co by dělal každý jiný.“v





Rusko v pátek zahájilo masivní útok drony a raketami na ukrajinská energetická zařízení v návaznosti na rozhodnutí USA zastavit sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou, které mu pomohlo zaměřit příchozí palbu.



V rozhovoru s novináři v Oválné pracovně Trump řekl: „S Ruskem si vedeme velmi dobře. Ale právě teď bombardují Ukrajinu.“



Dodal: „Myslím, že on (Putin) to chce zastavit a urovnat, a myslím, že na ně udeřil tvrději než dosud, a myslím, že by to teď udělal pravděpodobně kdokoli na jeho místě.“



Trump ve svém vystoupení znovu uvedl, že má s Putinem dobré vztahy.



„Navzdory hoaxu Rusko, Rusko, Rusko jsem měl s Putinem vždy dobré vztahy,“ řekl Trump. „Chce ukončit válku. A myslím, že bude velkorysejší, než by musel být.“



Předtím v pátek Trump v reakci na nejnovější ruský útok pohrozil Rusku novými sankcemi a cly.



Moskva zahájila raketové a bezpilotní údery na Ukrajině den poté, co USA přestaly s Kyjevem sdílet zpravodajské informace



Rusko provedlo masivní údery balistickými raketami a bezpilotními letouny po celé Ukrajině den poté, co USA přestaly s Kyjevem sdílet zpravodajské informace, které předtím předem varovaly před útoky.



Údery byly provedeny v pátek brzy ráno, když se ukrajinská delegace připravovala na setkání s americkými protějšky v Saúdské Arábii, kde se mělo jednat o možném ukončení války.



V příspěvku na sociální síti Truth Social Donald Trump kritizoval nejnovější ruské bombardování.



Napsal: „Na základě skutečnosti, že Rusko právě teď naprosto ‚buší‘ do Ukrajiny na bojišti, důrazně zvažuji rozsáhlé bankovní sankce, sankce a cla vůči Rusku, dokud nebude dosaženo zastavení palby a KONEČNÉ DOHODY O MÍRU.



„Rusku a Ukrajině, zasedněte k jednacímu stolu hned teď, než bude pozdě. Děkujeme!!!“



Trumpova neurčitá hrozba byla v kontrastu s trestnými kroky, které již proti Ukrajině podnikl, včetně ukončení amerických vojenských dodávek oznámeného počátkem tohoto týdne a zastavení činnosti zpravodajských služeb.



V pátek americká letecká společnost Maxar Technologies na žádost Trumpovy administrativy znemožnila Ukrajině přístup ke svým satelitním snímkům.



Objevily se zprávy, že se postavení Ukrajiny na bojišti zhoršilo v přímém důsledku nepřátelských akcí USA. Jeden zdroj uvedl, že ukrajinské drony - hojně využívané na 1000 km dlouhé frontové linii - byly „o 10-15 % méně přesné“ než dříve.



Podle ukrajinských médií dosáhly severokorejské jednotky významných úspěchů v ruské Kurské oblasti, kde se ukrajinské bojové skupiny zmocnily území před sedmi měsíci. Podle zpráv Severokorejci prolomili ukrajinskou obranu jižně od ruského města Sudža, které drží Kyjev, a odřízli klíčovou silnici.



Dodaly, že ukrajinským jednotkám nyní hrozí obklíčení. Jeden z vojáků bojujících v oblasti uvedl, že silnice spojující enklávu s ukrajinským městem Sumy je stále otevřená, ale je pod neustálým útokem ruských dronů. „Situace je špatná,“ vzkázal.



Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Moskva v noci zahájila útoky na ukrajinskou energetickou a plynovou infrastrukturu. V pátek se zaměřila na zařízení v několika regionech, včetně Oděsy a Poltavy, a použila téměř 70 křižujících a balistických raket a téměř 200 útočných dronů.



„To vše bylo namířeno proti infrastruktuře, která zajišťuje normální život,“ napsal ukrajinský prezident na sociálních sítích. „V současné době probíhají opravné a obnovovací práce.“ Dodal, že několik lidí bylo zraněno, když raketa zasáhla soukromou budovu v Charkově.





Zelenskyj má v pondělí odcestovat do Saúdské Arábie, kde se má setkat s korunním princem Mohammedem bin Salmánem. „Poté můj tým zůstane v Saúdské Arábii, aby spolupracoval s našimi americkými partnery,“ napsal. „Ukrajina má největší zájem na míru. Jak jsme řekli POTUS [prezidentovi USA], Ukrajina pracuje a bude i nadále konstruktivně pracovat na rychlém a spolehlivém míru.“



Očekává se, že americký ministr zahraničí Marco Rubio, poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz a zvláštní vyslanec prezidenta pro Blízký východ Steve Witkoff budou jednat s Andrijem Jermakem, vedoucím Zelenského úřadu, a ukrajinským ministrem obrany Rustemem Umerovem.



Trumpova administrativa stupňuje tlak na Ukrajinu v souvislosti se zjevnými pokusy USA nahradit Zelenského.



Trump ve čtvrtek prohlásil: „Myslím, že Ukrajina chce uzavřít dohodu, protože nemá na výběr. Také si myslím, že Rusko chce uzavřít dohodu, protože určitým jiným způsobem - jiným způsobem, který znám jen já - také nemají na výběr.“





Tváří v tvář stupňujícímu se nepřátelství USA Zelenskyj předložil předběžný plán příměří. V pátek navrhl zákaz používání „raket, bezpilotních letounů dlouhého doletu a leteckých bomb“ a také pozastavení vojenských operací v Černém moři.



„Ukrajina je připravena jít cestou míru a je to Ukrajina, která usiluje o mír od první vteřiny této války. Úkolem je donutit Rusko, aby válku zastavilo,“ napsal na X.



Od setkání amerických a ruských vyjednavačů v Saúdské Arábii Kreml dramaticky zintenzivnil svou leteckou válku proti Ukrajině. Jeho postup po zemi ve východní Doněcké oblasti se z velké části zastavil, přičemž ukrajinské ozbrojené síly provádějí v některých oblastech místní protiofenzívy.



Při nočním úderu v Charkově bylo zraněno osm lidí a poškozeno devět obytných domů, uvedli úředníci. Dospělý a dítě byli zraněni také v Poltavské oblasti, když raketa zasáhla dva obytné bloky, uvedl ministr energetiky Herman Halušenko.



Navzdory přerušení dodávek zbraní ze strany USA je Ukrajina stále schopna sestřelovat některé - ale ne všechny - nepřátelské rakety. V pátek Zelenskyj uvedl, že k ochraně ukrajinského nebe byly poprvé použity letouny Mirage 2000 dodané Francií spolu se stíhačkami F-16.



Řekl, že: „Letectvo je v současné době ve stavu, kdy se na Ukrajině objevují nové jednotky: „Mirage úspěšně zachytily ruské řízené střely. Děkujeme! Chci také ocenit výkon našich protiletadlových raketových sil, armádního letectva, všech našich jednotek elektronického boje a mobilních palebných skupin.“

Vedoucí představitelé EU přislíbili podporu Ukrajině a navýšení výdajů na obranu - video



Kreml mezitím prohlásil, že Rusko možná bude muset reagovat na to, co označil za plány EU na posílení svého vojenského potenciálu a na to, že Rusko bude považováno za svého nepřítele. Tyto komentáře následovaly po čtvrtečním zasedání v Bruselu, na němž se vedoucí představitelé EU dohodli na plánu masivního zvýšení výdajů na obranu.





„Vidíme, že Evropská unie nyní aktivně diskutuje o militarizaci EU a rozvoji obranného segmentu. Tento proces pozorně sledujeme, protože EU staví Rusko do pozice svého hlavního protivníka,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.







Zdroj v angličtině ZDE

1