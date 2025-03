Velitel čečenských speciálních sil navrhl všeobecnou mobilizaci a vyslání dvoumilionové armády do Evropy

7. 3. 2025

Je načase, aby Rusko přemýšlelo o mobilizaci "několika milionů" mužů pro válku proti Evropě, uvedl na svém telegramovém kanálu Apti Alaudinov, velitel speciálních sil Achmat. "Musíme už myslet - pokud nastane taková situace ohledně všeobecné mobilizace, shromáždit armádu alespoň několika milionů - dostaneme (naše nepřátele) do pozice, ze které nikdy nevyjdou," řekl ve videoposelství. Je načase, aby Rusko přemýšlelo o mobilizaci "několika milionů" mužů pro válku proti Evropě, uvedl na svém telegramovém kanálu Apti Alaudinov, velitel speciálních sil Achmat. "Musíme už myslet - pokud nastane taková situace ohledně všeobecné mobilizace, shromáždit armádu alespoň několika milionů - dostaneme (naše nepřátele) do pozice, ze které nikdy nevyjdou," řekl ve videoposelství.

Alaudinov také řekl, že válka proti Ukrajině by se mohla posunout do nové fáze, ve které budou použity všechny typy zbraní a která povede ke konečnému vítězství nad Evropou a kolapsu NATO. "Nyní je čas: buď se blok NATO rozpadne a my už Evropu dorazíme, nebo se zastaví a budou souhlasit s jakýmikoli podmínkami, jen aby s námi uzavřeli mír," řekl velitel Achmatu. Je si jistý, že Evropa a většina evropských zemí v důsledku potenciálního střetu s Ruskem přestane "existovat jako taková".

Podle Alaudinova "sjednocená Evropa již udělala vše, co mohla" a Rusko dosáhne vítězství za jakýchkoli podmínek. "No, shromáždí své brouzdaliště pro 20-30 tisíc lidí. V čem budou lepší než Ukrajinci, se kterými jsme bojovali?... je nemožné porazit Rusko na bojišti," řekl Alaudinov. Dodal, že Ukrajinci jsou "duchem" silnější než všechny armády na světě dohromady.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu k národu den předtím řekl, že Rusko se stalo hrozbou pro Francii a Evropu. Mimo jiné oznámil zahájení diskuse o ochraně spojenců Francie jejím jaderným odstrašujícím prostředkem.

Místopředseda obranného výboru Státní dumy Alexej Žuravljov již dříve oznámil všeobecnou mobilizaci pro válku s NATO. "Evropa nám vysvětluje, že v letech 2028-2029 bude [ona a její spojenci] připraveni bojovat s Ruskem. Zde je třeba vycvičit mužskou populaci a samozřejmě bránit vlast. Je potřeba o tom mluvit a nestydět se za to. Protože pokud opravdu musíme, tak to nepustíme. My o tom nemluvíme, oni říkají, že s námi budou bojovat," řekl.

