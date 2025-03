Další izraelský válečný zločin: Izrael přerušuje dodávku elektřiny do Gazy

9. 3. 2025

Israel will cut the flow of electricity into Gaza immediately, a week after blocking all aid into the territory https://t.co/lcGgujYRBu — CNN International (@cnni) March 9, 2025



(České mínisterstvo zahraničí vydává na sociálních sítích různé pitomosti, proti vyvraždění 30 000 žen a dětí v Gaze izraelem neprotestuje, ani proti válečným zločinům blokace přísunu potravin do Gazy a vypnutí elektřiny. Jasou to pokrytci a selektivní humanisté.)

To přichází v době, kdy probíhají zprostředkované rozhovory o příměří a dohodě o rukojmích a kdy Hamás naléhá na „okamžité“ zahájení rozhovorů o druhé fázi dohody o příměří v Gaze, s čímž Izrael nesouhlasí.





Izrael uvedl, že „přijal pozvání“ od zprostředkovatelů podporovaných Spojenými státy, aby v pondělí vyslal izraelskou delegaci do Dauhá „ve snaze pokročit v jednáních“.





„Právě jsem podepsal příkaz k okamžitému zastavení dodávek elektřiny do pásma Gazy,“ řekl Cohen.„Budeme používat všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom zajistili návrat všech rukojmích,“ dodal s tím, že Izrael zajistí, aby Hamás nebyl v Gaze ‚ani na druhý den‘."Potravinová pomoc je to, co nás drží při životě,“ říká jeden z obyvatel Gazy.Izrael blokuje humanitární pomoc, civilisté v Gaze čelí zoufalstvíIzrael chce prodloužit první fázi dohody, aby mohl pokračovat ve výměně rukojmích - ovšem bez jakéhokoli závazku k trvalému ukončení války. Minulý týden vyhlásil blokádu veškeré humanitární pomoci do enklávy, aby Hamás přiměl k přijetí nových podmínek prodloužení stávající dohody o příměří.V pátek přijela do Káhiry delegace Hamásu, aby projednala dohodu o příměří a prosadila případnou druhou fázi dohody.Zdroj v angličtině ZDE