Spojené státy mohou v případě útoku odmítnout ochranu zemí NATO

7. 3. 2025

Americký prezident Donald Trump zvažuje revizi role Washingtonu v Severoatlantické alianci, a to až po zrušení automatické ochrany spojenců v případě útoku na ně. Podle NBC News, citující tři současné a jednoho bývalého vysokého amerického představitele, stejně jako kongresmana, mohou Spojené státy upustit od závazků chránit ty členy NATO, kteří nesplňují požadavky na výdaje na obranu. Americký prezident Donald Trump zvažuje revizi role Washingtonu v Severoatlantické alianci, a to až po zrušení automatické ochrany spojenců v případě útoku na ně. Podle NBC News, citující tři současné a jednoho bývalého vysokého amerického představitele, stejně jako kongresmana, mohou Spojené státy upustit od závazků chránit ty členy NATO, kteří nesplňují požadavky na výdaje na obranu.

Podle zdrojů Trump diskutoval se svými nejbližšími spolupracovníky o myšlence úpravy účasti USA v alianci a navrhl upřednostnit ty země, které vyčleňují určité procento svého HDP na obranné potřeby. To by mohlo vést k tomu, že v případě útoku na zemi, která nedosáhla stanovené úrovně výdajů na obranu, nebude Washington povinen poskytnout vojenskou pomoc. Pokud bude tento koncept realizován, bude to největší odklon od klíčového principu NATO – článku 5, podle kterého je útok na jednoho spojence považován za útok na celý blok.

Kromě toho se uvažuje o změně politiky účasti USA na vojenských cvičeních NATO. Trump připouští možnost upřednostnění společných manévrů s těmi zeměmi aliance, které splňují kritéria pro výdaje na obranu.

Americká administrativa již vyslala zprávu evropským partnerům, že pokud nesplní své finanční závazky, USA by mohly snížit svou vojenskou přítomnost v Evropě a přesměrovat síly do regionů, které zvýšily výdaje na obranu, uvedli představitelé.

Dříve Trump řekl, že země NATO by měly zvýšit výdaje na obranu na 5 % HDP namísto 2 %. Podle samotného NATO však pouze 23 z 32 států splnilo cíl výdajů na obranu do roku 2024. Pouze pět z nich - Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Polsko a Spojené státy - vyčlenilo na vojenské potřeby více než 3 % HDP. Lídrem v tomto ukazateli bylo Polsko, které na obranu vynaložilo 4,12 % svého HDP.

