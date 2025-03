Trumpův neo-mccarthyismus: Cyklický americký fenomén

Ale nejprve se zbavme běžného omylu: že údajní komunisté, které Joseph McCarthy pronásledoval s horlivostí novodobého Torquemady, byli ve skutečnosti agenti cizí moci. Nic takového nebyli. Byli to většinou idealisté. Intelektuálové a organizátoři pracujících, kteří v troskách Velké hospodářské krize hledali systém, který by mohl zabránit další finanční apokalypse zosnované vyššími vrstvami.





Je přece značně přehnané považovat učitele, dramatika nebo odborového aktivistu za existenční hrozbu pro republiku. Skutečně nebezpeční muži byli - a stále jsou - finančníci a politici, kteří s tichou účinností okrádají americkou veřejnost veřejně a bez obalu. Ale McCarthy po nich nešel. Místo toho byl jejich šaškem a vykonavatelem, mával papíry a křičel do mikrofonů o přízracích a fantomech, zatímco skuteční zloději počítali své zisky a poplácávali ho po hlavě.





Totéž lze říci o současném politickém klimatu, kde další hlučný demagog - tentokrát produkt reality televize namísto senátora z Wisconsinu - zuří proti novému strašáku, takzvané „woke agendě“. Nepřítelem doby už není komunista, ale transgenderový sportovec, akademik nerespektující genderové normy nebo firemní úředník pro diverzitu. Člověk nemusí být příliš cynický, aby poznal, že stejně jako mccarthyismus je i tohle pečlivě připravenou hrou, jejímž cílem je zajistit, aby skuteční plenitelé americké ekonomiky - stále přítomní obři z Wall Streetu, nekontrolované korporátní monopoly, zbrojařské firmy slintající po další válce - zůstali nedotčeni.





V tomto smyslu mají takzvaní komunisté 30. a 40. let 20. století v Americe nápadnou podobnost s dnešními „woke“ aktivisty. Obě skupiny jsou poháněny touhou po sociální spravedlnosti, vírou, že status quo je zásadně chybný a že lepší svět je možný. Obě jsou často odmítány jako naivní, jejich ideály jsou označovány za nepraktické nebo dokonce nebezpečné. A obě byly a jsou démonizovány těmi, kdo jsou u moci, a líčeny jako hrozby pro samotnou podstatu společnosti.





Trumpova administrativa zahájila sérii opatření, která kritici přirovnávají k moderním honům na čarodějnice, zaměřených na vzdělávací materiály a politiky týkající se genderové ideologie a rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI). Jedním z významných kroků bylo provedení „kontrolního přezkumu“ knihovních fondů v Pentagonem spravovaných školách v rámci programu DoDEA (Department of Defense Education Activity), což ovlivnilo přibližně 67 000 studentů na 160 školách v sedmi amerických státech a 11 zemích. Tento přezkum vedl k odstranění knih, které byly považovány za porušení exekutivních příkazů zaměřených na transgender osoby a takzvanou radikální indoktrinaci. Mezi postižené tituly patří například „No Truth Without Ruth“, dětská kniha o soudkyni Nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburgové, a „Freckleface Strawberry“ od herečky Julianne Moore, ve kterém vypráví příběh o dívce s pihami... Ach, jak nebezpečné...





Kromě odstraňování knih administrativa zavedla politiky eliminující používání osobních zájmen v e-mailových podpisech, nahrazující pojem „gender“ výrazem „pohlaví“ v oficiálních dokumentech a omezující přístup k zařízením a aktivitám na základě biologického pohlaví. Tato opatření vedla k uzavření školních skupin, jako jsou Pride kluby a Women in STEM, a ke zrušení kulturních oslav, například Měsíce černošské historie.



Kromě těchto opatření se administrativa zaměřila na potírání takzvané „genderové ideologie“. Byl podepsán exekutivní příkaz zakazující transgender ženám účast ve ženských sportech na školách, které získávají federální financování. Tento krok je součástí širšího programu administrativy eliminovat financování iniciativ, které spojuje s genderovou ideologií, což kritici považují za způsob, jak marginalizovat transgender identity tím, že je rámují jako ideologii, a nikoliv jako vrozenou součást lidské identity.







Paralely jsou až zarážející. McCarthy měl Hollywood; Trump má takzvaná tradiční média. Obě jsou v očích těchto inkvizitorů doupata zkázy, nepřátelé dobrých, prostých Američanů, kteří si jen přejí žít v míru. Tento narativ je samozřejmě absurdní. Hollywood v 50. letech minulého století neplánoval podrývat demokracii o nic víc, než dnešní mediální konglomeráty spiklenecky usilují o vymýcení konzervativních hodnot. Útok však nemá za cíl objevit pravdu; jeho cílem je vytvořit nepřítele.



Tato cyklická povaha americké historie vyvolává nepříjemné otázky ohledně identity země. Proč se tento vzorec opakuje? Je to důsledek puritánských kořenů národa s jejich důrazem na morální čistotu a neustálé hledání hříchu? Nebo je to něco hlubšího, odraz napětí, které je vlastní společnosti postavené na ideálech svobody a rovnosti, ale sužované nerovností a nespravedlností?



McCarthy řval o komunistických infiltrátorech ve vládě, v zábavním průmyslu, na akademické půdě. Mával svými nechvalně proslulými seznamy s vítězoslavnou radostí, která by záviděly i salemští lovci čarodějnic ze 17. století. Nemusel obvinění dokazovat, ani to neměl v úmyslu. Stačilo, že obvinění existovalo, že vyvolávalo strach, že vytvářelo užitečný politický spektákl.





Trump svým vlastním groteskně okázalým způsobem zavedl stejnou taktiku. Být označen za „woke“, podobně jako být označen za komunistu v éře McCarthyho, znamená být odsouzen bez soudu. Samotná myšlenka zpochybňování struktury americké společnosti - jejích ekonomických nerovností, rasových rozdílů, genderových norem - je prezentována jako existenční hrozba. A tak jsou davy pobuřovány, mediální cykly jsou naplněny, a co je klíčové, třída miliardářů zůstává nerušená, svobodná v pokračování těžby bohatství a práce z populace, která je příliš rozptýlená, aby se vzbouřila.





Samozřejmě nelze mluvit o mccarthysmu bez zmínky o jeho špinavém podbřišku: jeho zoufalé, potlačované sexualitě. Roy Cohn, McCarthyho pravá ruka, byl hluboce utajovaný homosexuál, což ho později přivedlo k ironickému, tragickému konci, když v 80. letech podlehl AIDS. A McCarthy sám - řekněme, že fotografické záznamy z jeho vojenských dnů, plné něžných objetí jeho mladých mužských spolubojovníků, vyprávějí příběh, který nepotřebuje žádné přikrášlování.



Ironie je samozřejmě ztracena na moderních dědicích mccarthyismu, z nichž mnozí pochodují pod praporem „rodinných hodnot“, zatímco se dopouštějí přesně těch chování, která tvrdí, že nenávidí. Je to dlouholetá tradice v americké politice, že nejhlasitější odpůrci homosexuality jsou časem odhaleni jako její nejnadšenější praktikanti.





Tento vzorec sebenenávisti a projekce není výhradní doménou McCarthyho. J. Edgar Hoover, dlouholetý ředitel FBI, byl dalším skrytým gayem, který vedl neúprosnou kampaň proti homosexualitě. Podobně i mnozí z nejhlasitějších odpůrců práv LGBTQ+ dnes jsou sami předmětem spekulací o tom, že žijí v utajení. Freud by tento jev možná nazval reakční formací, obranným mechanismem, při kterém jsou úzkost vyvolávající impulzy nahrazeny svými protiklady. Jednoduše řečeno, je snazší útočit na to, čeho se člověk sám v sobě obává.







Opakující se debakl republikánských politiků a náboženských vůdců, kteří brojí proti právům homosexuálů a jsou při tom sami přistiženi v homosexuálních situacích, je bohatou tapisérií pokrytectví, represe a zvláštních neuróz amerického veřejného života. Jde o jev starý jako samotná republika, i když nikdy nebyl tak živě prezentován jako v moderní éře, kde propast mezi veřejnou ctností a soukromým pochybením neustále roste. Vezměme si například případ Larryho Craiga, senátora z Idaha, který léta hlasoval proti právům LGBTQ+, včetně zákona na obranu manželství, jen aby byl v roce 2007 zatčen za to, že si vyžádal sex od policisty v převlečení na letištních toaletách. Jeho přiznání viny a následné pokusy je odvolat se staly fraškovitým symbolem dvojího života, který takoví morální křižáci vedou.



Pak je tu Ted Haggard, evangelický pastor a vůdce Národní asociace evangelikálů, který z kazatelny burácel proti stejnopohlavním sňatkům a právům LGBTQ+, jen aby byl v roce 2006 odhalen kvůli několikaletému poměru s prostitutem, včetně užívání metamfetaminu. Haggardův pád byl stejně rychlý jako ponižující, ačkoli se později pokusil o comeback a tvrdil, že byl „vyléčen“ ze svých homosexuálních sklonů - tvrzení stejně pochybné jako jeho původní popírání. George Rekers, další opora hnutí proti LGBTQ+, spoluzakládal Radu pro rodinný výzkum (Family Research Council) a propagoval zdiskreditovanou praxi konverzní terapie, jen aby byl v roce 2010 vyfotografován při návratu z evropské dovolené s mužským doprovodem, kterého si najal na webové stránce známé pro gay seznamky. Rekersovo trvání na tom, že mladého muže potřeboval k nošení zavazadel, bylo přijato s posměchem, jaký si zasloužilo, a jeho důvěryhodnost jako morálního arbitra se přes noc vypařila.



Ed Schrock, kongresman z Virginie, který podporoval politiku „Neptej se, nemluv“ (Don’t Ask, Don’t Tell) v armádě a hlasoval pro ústavní dodatek zakazující stejnopohlavní manželství, byl v roce 2004 odhalen blogerem, který zjistil, že Schrock využívá telefonní služby k vyžádání sexu od mužů. Schrockova rezignace, zahalená do nejasných odkazů na „osobní záležitosti“, byla ostrým připomenutím osobní daně, kterou si vyžádal život v dvojí identitě. Podobně Bob Allen, floridský zákonodárce, který podporoval anti-LGBTQ+ legislativu, byl v roce 2007 zatčen za nabídku orálního sexu policistovi v převlečení na veřejných toaletách. Jeho obhajoba - že byl zastrašován přítomností černochů a jednal ze strachu - byla stejně absurdní jako urážlivá, a jeho politická kariéra se zhroutila pod tíhou jeho vlastních rozporů.



Glenn Murphy Jr., stoupající hvězda Republikánské strany a předseda Národní federace mladých republikánů, viděl svou kariéru zničenou v roce 2007, když byl obviněn ze sexuálního napadení muže na večírku. Murphy se přiznal k méně závažnému obvinění z napadení a rezignoval, přičemž jeho konzervativní pověření nebylo štítem proti následkům jeho činů. Paul Crouch, zakladatel Trinity Broadcasting Network, strávil desetiletí odsuzováním homosexuality ze své křesťanské televizní kazatelny, jen aby byl po smrti obviněn bývalým zaměstnancem ze sexuálního vztahu s ním.



A pak je tu biskup Eddie Long, pastor megacírkve, který kázal proti homosexualitě s ohnivým zápalem, jen aby byl v roce 2010 obviněn ze sexuálního obtěžování několika mladými muži ze své kongregace. Případy byly vyřešeny mimosoudním vyrovnáním, ale poškození Longovy reputace bylo nevratné a jeho odkaz zůstává varovným příběhem o nebezpečích míchání zbožnosti s pokrytectvím.



Co žene tyto muže - a jsou to téměř vždy muži - k takovým extrémům veřejného odsuzování a soukromého požitkářství? Odpovědi jsou stejně rozmanité jako samotní jednotlivci. Pro některé je to internalizovaná homofobie, hluboce zakořeněná nenávist k vlastním touhám, zrozená ze společenské nebo náboženské indoktrinace. Pro jiné je to prosté pokrytectví, vypočítavé využívání anti-LGBTQ+ rétoriky k získání politického nebo společenského kapitálu, zatímco se dopouštějí chování, které odsuzují. A pro další je to strach z odhalení, hrůza z toho, že budou odhaleni v kultuře, která stále příliš často spojuje homosexualitu se studem.



Širší důsledky těchto skandálů nelze ignorovat. Odhalují korozivní účinky společnosti, která nutí jednotlivce skrývat své pravé já, často za vysokou osobní a společenskou cenu. Odhalují prázdnotu pokryteckých morálních postojů a křehkost veřejné ctnosti. A slouží jako připomínka, že nejhlasitější odpůrci práv LGBTQ+ jsou často ti, kdo jsou nejintimněji obeznámeni s touhami, které odsuzují.





Ozvuky mccarthyismu v éře Donalda Trumpa se neomezují pouze na taktiku pronásledování. Rétorika je také nápadně podobná. McCarthyho projevy byly plné grandiózních tvrzení o zradě, stejně jako Trumpovým shromážděním dominují obvinění z „hlubokého státního“ spiknutí. Oba muži chápali sílu strachu, způsob, jakým může být použit ke sjednocení základny a umlčení nesouhlasu.



Ale pokud je historie nějakým vodítkem, tyto cykly pronásledování jsou nakonec sebedestruktivní. McCarthyho pád přišel, když přestřelil, obvinil americkou armádu z ukrývání komunistů a vyvolal slavná televizní slyšení, která veřejnosti odhalila jeho šikanózní taktiky.









Slyšení mezi armádou a McCarthym, která byla v roce 1954 vysílána živě, se stala celostátní událostí. Po týdny Američané sledovali, jak McCarthy a Cohn házeli obvinění, šikanovali svědky a předkládali divoké teorie o zradě a rozvratu. Tentokrát však jejich taktika selhala. Hlavní právní zástupce armády Joseph Welch se stal klidným a důstojným protipólem McCarthyho bombastického stylu. V dnes již ikonickém okamžiku se Welch postavil McCarthymu se slovy: „Nemáte ani špetku slušnosti, pane?“ Tato otázka zasáhla veřejnost a McCarthyho podpora se začala hroutit. Slyšení odhalila, že není vlastencem bránícím národ, ale tyranem, který je ochoten zničit každého, kdo mu stojí v cestě. Do konce roku Senát McCarthyho odsoudil a jeho vliv byl prakticky u konce.



V centru tohoto dramatu stál Roy Cohn, McCarthyho bezohledný a lstivý hlavní právní poradce. Cohn byl hluboce komplexní postavou – skrytý gay, který svou kariéru postavil na pronásledování druhých, mistr manipulace, který prosperoval díky moci a zastrašování. Byl McCarthymu oddaný, ale jeho loajalita byla vyvážena jeho ambicemi a ochotou ohýbat pravidla, aby dosáhl svých cílů. Cohnův vztah s Davidem Schinem však vyvolával otázky. Ti dva byli nerozluční a šířily se spekulace o povaze jejich přátelství. Někteří se domnívali, že Cohnova neúnavná obhajoba Schineho byla motivována více než jen profesionální loajalitou, ačkoli Cohn vždy popíral jakoukoli nevhodnost. Ať už byla pravda jakákoli, aféra Schine se stala symbolem přehnanosti mccarthyismu a osobních vendet, které často poháněly jeho kampaně.



Cohnův vliv neskončil s McCarthyho pádem. V následujících desetiletích se stal stálicí newyorských právních a politických kruhů, známým svou bystrou myslí, kontakty a ochotou bránit kontroverzní klienty. Mezi tyto klienty patřil i mladý realitní developer Donald Trump. Cohn a Trump se setkali v 70. letech a jejich vztah se rychle prohloubil v mentorství a přátelství, které formovalo Trumpovu kariéru a pohled na svět. Cohn Trumpa naučil umění obchodu, důležitosti nikdy nepřiznat porážku a síle neustálého útoku na své nepřátele. Také ho uvedl do světa newyorské elity a pomohl mu orientovat se ve společenském a politickém prostředí města.



Trump obdivoval Cohnovu tvrdost a jeho schopnost manipulovat systémem ve svůj prospěch. Cohn zase v Trumpovi viděl chráněnce, který sdílel jeho touhu po moci a jeho pohrdání konvencemi. Jejich pouto bylo tak silné, že i poté, co byl Cohn v roce 1986 vyloučen z advokátní komory za neetické chování, Trump o něm nadále mluvil s obdivem. Cohnův vliv na Trumpa je patrný v jeho konfrontačním stylu, jeho spoléhání se na loajalitu namísto odbornosti a jeho ochotě používat strach a zastrašování jako politické nástroje. Cohnovo dědictví v mnoha ohledech přežívá v Trumpově přístupu k politice a moci.



Paralely mezi McCarthyho érou a Trumpovou nelze přehlédnout. Oba muži se dostali do popředí tím, že využívali strach a konflikty, líčili své oponenty jako nepřátele státu a používali spektákl k ovládnutí veřejné diskuse. Oba měli po svém boku bezohledné spolupracovníky - McCarthy Cohna, Trump zase skupinu loajalistů, kteří sdílí jeho pohrdání normami a institucemi.

McCarthyho nakonec nezničila spravedlnost jeho nepřátel, ale nevyhnutelné vyčerpání jeho vlastních příznivců. Jeho pád nastal, když přestřelil, když se pustil do boje s americkou armádou, což odhalilo absurditu a krutost jeho metod široké americké veřejnosti. Katalyzátorem tohoto posledního aktu sebezničení byl mladý muž jménem David Schine, bohatý a politicky propojený absolvent Harvardu, který se stal jedním z McCarthyho asistentů. Schine, ačkoli neměl žádné skutečné kvalifikace, byl odveden do armády, a McCarthy spolu se svým hlavním právním poradcem Royem Cohnem spustili zuřivou kampaň, aby mu zajistili zvláštní výhody. Požadovali, aby Schine získal hodnost, lehčí povinnosti a prodlouženou dovolenou - žádosti, které armáda odmítla. Toto odmítnutí McCarthyho a Cohna rozzuřilo, a obvinili armádu z ukrývání komunistů a spustili sérii slyšení, aby prošetřili to, co označovali jako spiknutí proti Schinovi.Slyšení mezi armádou a McCarthym, která byla v roce 1954 vysílána živě, se stala celostátní událostí. Po týdny Američané sledovali, jak McCarthy a Cohn házeli obvinění, šikanovali svědky a předkládali divoké teorie o zradě a rozvratu. Tentokrát však jejich taktika selhala. Hlavní právní zástupce armády Joseph Welch se stal klidným a důstojným protipólem McCarthyho bombastického stylu. V dnes již ikonickém okamžiku se Welch postavil McCarthymu se slovy: „Nemáte ani špetku slušnosti, pane?“ Tato otázka zasáhla veřejnost a McCarthyho podpora se začala hroutit. Slyšení odhalila, že není vlastencem bránícím národ, ale tyranem, který je ochoten zničit každého, kdo mu stojí v cestě. Do konce roku Senát McCarthyho odsoudil a jeho vliv byl prakticky u konce. "Have you no sense of decency, Sir?" Joseph Welch to Joe McCarthy - YouTube V centru tohoto dramatu stál Roy Cohn, McCarthyho bezohledný a lstivý hlavní právní poradce. Cohn byl hluboce komplexní postavou – skrytý gay, který svou kariéru postavil na pronásledování druhých, mistr manipulace, který prosperoval díky moci a zastrašování. Byl McCarthymu oddaný, ale jeho loajalita byla vyvážena jeho ambicemi a ochotou ohýbat pravidla, aby dosáhl svých cílů. Cohnův vztah s Davidem Schinem však vyvolával otázky. Ti dva byli nerozluční a šířily se spekulace o povaze jejich přátelství. Někteří se domnívali, že Cohnova neúnavná obhajoba Schineho byla motivována více než jen profesionální loajalitou, ačkoli Cohn vždy popíral jakoukoli nevhodnost. Ať už byla pravda jakákoli, aféra Schine se stala symbolem přehnanosti mccarthyismu a osobních vendet, které často poháněly jeho kampaně.Cohnův vliv neskončil s McCarthyho pádem. V následujících desetiletích se stal stálicí newyorských právních a politických kruhů, známým svou bystrou myslí, kontakty a ochotou bránit kontroverzní klienty. Mezi tyto klienty patřil i mladý realitní developer Donald Trump. Cohn a Trump se setkali v 70. letech a jejich vztah se rychle prohloubil v mentorství a přátelství, které formovalo Trumpovu kariéru a pohled na svět. Cohn Trumpa naučil umění obchodu, důležitosti nikdy nepřiznat porážku a síle neustálého útoku na své nepřátele. Také ho uvedl do světa newyorské elity a pomohl mu orientovat se ve společenském a politickém prostředí města.Trump obdivoval Cohnovu tvrdost a jeho schopnost manipulovat systémem ve svůj prospěch. Cohn zase v Trumpovi viděl chráněnce, který sdílel jeho touhu po moci a jeho pohrdání konvencemi. Jejich pouto bylo tak silné, že i poté, co byl Cohn v roce 1986 vyloučen z advokátní komory za neetické chování, Trump o něm nadále mluvil s obdivem. Cohnův vliv na Trumpa je patrný v jeho konfrontačním stylu, jeho spoléhání se na loajalitu namísto odbornosti a jeho ochotě používat strach a zastrašování jako politické nástroje. Cohnovo dědictví v mnoha ohledech přežívá v Trumpově přístupu k politice a moci.Paralely mezi McCarthyho érou a Trumpovou nelze přehlédnout. Oba muži se dostali do popředí tím, že využívali strach a konflikty, líčili své oponenty jako nepřátele státu a používali spektákl k ovládnutí veřejné diskuse. Oba měli po svém boku bezohledné spolupracovníky - McCarthy Cohna, Trump zase skupinu loajalistů, kteří sdílí jeho pohrdání normami a institucemi.





Otázkou nyní je, zda současná vlna anti-woke sentimentu bude následovat podobnou trajektorii. Vyhoří nakonec odpor proti transgender sportovcům, genderově neutrálním zájmenům a stále se rozšiřující zkratce hnutí LGBTQ+? Nebo bude dále eskalovat, poháněn stejnými obavami a nejistotami, které poháněly mccarthysmus?



Odpověď může záviset na tom, jak se rozhodneme vzpomínat na minulost. Mccarthyismus je často vykreslován jako odchylka, temná kapitola jinak ušlechtilé historie. Když se však podíváme blíže, vidíme, že je součástí širšího vzorce, který odráží rozpory a složitosti americké zkušenosti. Lidé, které McCarthy pronásledoval, nebyli padouchy, za které je vydával. Byli to, stejně jako dnešní woke aktivisté, idealisté, kteří věřili v možnost lepšího světa.





Trumpismus také dosáhne svého rozuzlení. Trpělivost veřejnosti s vyvolanou hysterií je omezená, a už teď lze slyšet náznaky únavy. Nekonečné kulturní války, neustálé útoky na ty, kdo se nepodřizují, a samotná úmorná nuda tohoto spektáklu - jednoho dne se to všechno zhroutí pod vlastní vahou.



Ale samotný cyklus se nepřeruší. Objeví se další McCarthy, další Trump, další hnutí, které bude hledat nejnovější vymyšlenou hrozbu pro americký způsob života. Skuteční nepřátelé - ti, kdo hromadí bohatství, kdo rozkládají práva pracujících, kdo otravují planetu pro zisk - zůstanou nedotčeni, možná dokonce pobavení tím vším. A velká americká tradice lovu čarodějnic, ať už to byli komunisté nebo woke aktivisté, bude pokračovat, nevyhnutelná jako příliv a odliv.



Nakonec je to možná ta pravá americká výjimečnost: ne svoboda, ne demokracie, ale jedinečně efektivní schopnost nechat se věčně rozptylovat od věcí, na kterých skutečně záleží.







Výrazy „woke“, „libtard“ a „sluníčkář“ jsou příklady jazykových nástrojů, které slouží k označení a často i dehonestaci určitých skupin lidí na základě jejich politických nebo společenských názorů. Každý z těchto termínů má svůj specifický kontext a použití, ale všechny jsou spojeny s polarizací a zjednodušováním komplexních ideologií. Termín „woke“ původně pochází z afroamerické kultury a znamená „probuzený“ nebo „uvědomělý“. Odkazuje na osobu, která si je vědoma systémové nespravedlnosti, zejména v oblasti rasové, genderové a sociální nerovnosti. V posledních letech se však tento termín stal předmětem kritiky a zesměšňování, zejména ze strany konzervativců, kteří jej používají k označení lidí, kteří jsou podle nich příliš politicky korektní nebo až fanatičtí ve svém aktivismu. Pro některé je „woke“ pozitivním označením pro progresivní a empatické lidi, kteří usilují o spravedlnost. Pro jiné je to hanlivý termín, který symbolizuje přehnanou citlivost, cenzuru a moralizování.Všechny tři termíny jsou zaměřeny na lidi s progresivními nebo liberálními názory. Zjednodušují komplexní názory a vytvářejí stereotypy, které ztěžují konstruktivní dialog. Všechny tyto výrazy však odrážejí hlubší společenské napětí a potřebu najít společného nepřítele v době, kdy se hodnoty a priority různých skupin stále více rozcházejí.